Quy hoạch mở rộng hạ tầng giao thông và tuyến Đường tỉnh 477E tại xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình Xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình dự kiến mở thêm nhiều tuyến giao thông mới theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, trọng tâm là dự án Đường tỉnh 477E dài khoảng 3 km.

Theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, mạng lưới giao thông tại xã Phú Sơn sẽ được bổ sung nhiều tuyến đường mới. Đáng chú ý nhất là dự án tuyến Đường tỉnh 477E với chiều dài khoảng 3 km, góp phần hoàn thiện hạ tầng và tăng cường khả năng kết nối liên vùng cho khu vực phía tây của tỉnh.

Vị trí chiến lược và hiện trạng giao thông xã Phú Sơn

Xã Phú Sơn nằm về phía tây của tỉnh Ninh Bình, sở hữu diện tích tự nhiên 41,12 km² và quy mô dân số hiện tại là 22.712 người. Về vị trí địa lý, địa phương này nằm cách trung tâm hành chính của tỉnh (phường Hoa Lư) khoảng 34 km và cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 100 km.

Xã Phú Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

Hiện tại, hệ thống giao thông đối ngoại chính chảy qua địa bàn xã Phú Sơn gồm hai trục đường huyết mạch là Đường tỉnh 479B và Đường tỉnh 477. Ngoài ra, địa phương còn nằm trong bán kính kết nối thuận lợi với các tuyến giao thông quốc gia quan trọng như Quốc lộ 12B về phía tây nam, cùng Quốc lộ 1A và tuyến Cao tốc 01 về phía đông.

Chi tiết quy hoạch tuyến Đường tỉnh 477E mới sẽ mở

Theo bản đồ định hướng phát triển mạng lưới giao thông tỉnh Ninh Bình, trong tương lai xã Phú Sơn sẽ đón nhận thêm một số tuyến đường mới. Trong đó, tuyến Đường tỉnh 477E là dự án hạ tầng quan trọng cắt ngang qua địa bàn xã.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã Phú Sơn theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tuyến Đường tỉnh 477E trong phạm vi xã Phú Sơn có chiều dài khoảng 3 km. Về hướng tuyến, dự án giao cắt với tuyến Đường tỉnh 479B hiện hữu. Điểm đầu của tuyến nằm gần khu vực đan viện Châu Sơn, trong khi điểm cuối dừng gần khu vực nghĩa trang thôn Đồi Bồ.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh nơi tuyến đường dự kiến đi qua.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch giao thông.

Đánh giá tác động hạ tầng và lưu ý cho nhà đầu tư

Việc đầu tư mở mới tuyến Đường tỉnh 477E không chỉ giúp nâng cao năng lực giao thông nội xã Phú Sơn mà còn tạo điều kiện giao thương thuận lợi với các vùng phụ cận. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, góp phần thúc đẩy giá trị bất động sản và kinh tế địa phương.

Cảnh báo pháp lý: Thông tin quy hoạch hạ tầng giao thông có thể điều chỉnh tùy thuộc vào quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong từng giai đoạn triển khai. Người dân và nhà đầu tư cần tra cứu chính xác bản đồ quy hoạch sử dụng đất 1/2000 hoặc 1/500 tại cơ quan quản lý địa phương trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.