Quy hoạch mở rộng sân bay Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk: Xây thêm đường băng và nhà ga T2 Sân bay Buôn Ma Thuột được định hướng nâng công suất lên 7 triệu hành khách/năm vào năm 2050 thông qua việc xây dựng nhà ga T2, đường băng thứ hai và nâng cấp hạ tầng logistics.

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk với mục tiêu trở thành đầu mối hàng không quan trọng nhất vùng Tây Nguyên. Theo đó, sân bay lớn nhất khu vực này sẽ được đầu tư mở rộng hạ tầng khai thác cả về hành khách lẫn hàng hóa theo hai giai đoạn, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao.

Giai đoạn đến năm 2030: Nâng công suất nhà ga T1

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, sân bay Buôn Ma Thuột sẽ tập trung tối ưu hóa hạ tầng hiện hữu để nâng cao năng lực phục vụ. Cụ thể, cảng vẫn tiếp tục khai thác đường cất hạ cánh dài 3.000m, rộng 45m hiện có. Tuy nhiên, trọng tâm đầu tư sẽ dồn vào việc cải tạo và mở rộng nhà ga hành khách T1.

Mục tiêu của giai đoạn này là đưa công suất khai thác nhà ga T1 lên khoảng 3 triệu lượt khách mỗi năm. Đi kèm với đó, khu vực sân đỗ tàu bay sẽ được mở rộng để đáp ứng khoảng 10 vị trí đỗ, đảm bảo khả năng tiếp nhận các dòng tàu bay thân hẹp như Airbus A320, A321 và các loại máy bay tương đương.

Sân bay Buôn Ma Thuột sẽ được "lên đời" trong thời gian tới, hướng đến công suất 7 triệu hành khách/năm. Ảnh: Tạp chí VnEconomy

Tầm nhìn đến năm 2050: Xây dựng nhà ga T2 và đường băng thứ hai

Đáng chú ý nhất trong quy hoạch dài hạn là việc xây dựng mới nhà ga hành khách T2 với công suất thiết kế 4 triệu hành khách/năm. Khi kết hợp với nhà ga T1, tổng năng lực khai thác của toàn cảng hàng không sẽ đạt ngưỡng 7 triệu lượt khách mỗi năm vào năm 2050, tạo dư địa lớn cho tăng trưởng du lịch và thương mại khu vực.

Về hạ tầng kỹ thuật bay, quy hoạch dự kiến bổ sung đường cất hạ cánh thứ hai dài 2.400m, rộng 45m. Đường băng mới này được bố trí nằm cách đường băng hiện hữu khoảng 275m về phía Bắc. Hệ thống đường lăn và sân đỗ cũng sẽ được phát triển đồng bộ, nâng tổng số vị trí đỗ máy bay lên khoảng 27 vị trí, giúp tăng đáng kể tần suất các chuyến bay trong tương lai.

Phát triển logistics và vai trò đầu mối giao thông Tây Nguyên

Bên cạnh vận tải hành khách, sân bay Buôn Ma Thuột còn được định hướng trở thành trung tâm logistics hàng không của vùng. Quy hoạch xác định công suất vận chuyển hàng hóa của cảng sẽ đạt khoảng 10.000 tấn/năm vào năm 2030 và tăng lên 15.000 tấn/năm vào năm 2050.

Việc nâng cấp đồng bộ cả hạ tầng hàng không và hệ thống đường bộ liên vùng được kỳ vọng sẽ biến Buôn Ma Thuột thành cửa ngõ giao thông trọng yếu. Điều này không chỉ giúp gia tăng năng lực kết nối mà còn tạo lực đẩy mạnh mẽ cho việc thu hút đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, dịch vụ và logistics tại Đắk Lắk cũng như toàn vùng Tây Nguyên.

* Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch từ cơ quan chức năng.