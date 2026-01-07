Quy hoạch Ninh Châu đến năm 2050: Định hướng phát triển kinh tế biển và du lịch nghỉ dưỡng UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung Ninh Châu quy mô hơn 8.600 ha, định hướng trở thành vùng kinh tế đa dạng kết hợp du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Ninh Châu đến năm 2050. Với quy mô diện tích lớn và vị trí chiến lược ven biển, đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế - xã hội, biến khu vực này thành vùng ven đô thị năng động, kết hợp hài hòa giữa nông nghiệp công nghệ cao và du lịch nghỉ dưỡng.

Phạm vi ranh giới và quy mô quy hoạch Ninh Châu

Theo quyết định, khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích 86,078 km2 (khoảng 8.607,8 ha), bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị. Về vị trí địa lý, xã tiếp giáp với xã Quảng Ninh ở phía Bắc; phía Nam giáp xã Cam Hồng và xã Lệ Ninh; phía Tây giáp xã Trường Ninh và phía Đông trải dài theo bờ Biển Đông.

Xã Ninh Châu được thành lập theo Nghị quyết số 1680/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025, trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính cũ gồm các xã: Tân Ninh, Gia Ninh, Duy Ninh và Hải Ninh. Thời hạn lập quy hoạch được xác định là 25 năm, chia làm hai giai đoạn: ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2050.

Quy hoạch mới xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và hiện đại.

Định hướng phân vùng kinh tế và không gian phát triển

Quy hoạch xác định xã Ninh Châu mang tính chất của một xã vùng ven đô thị, đóng vai trò vùng chuyển tiếp, hỗ trợ phát triển cho các khu vực đô thị và du lịch lân cận. Không gian kinh tế được định hướng theo 3 phân khu trọng điểm:

Khu vực phía Đông (Ven biển): Tập trung phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản. Ưu tiên mô hình nuôi tôm sinh thái ứng dụng công nghệ cao kết hợp bảo tồn hệ sinh thái biển. Đặc biệt, vùng này có tiềm năng lớn phát triển tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng cao cấp với sân golf, biệt thự biển và du lịch trải nghiệm sinh thái "làng cát".

Tập trung phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản. Ưu tiên mô hình nuôi tôm sinh thái ứng dụng công nghệ cao kết hợp bảo tồn hệ sinh thái biển. Đặc biệt, vùng này có tiềm năng lớn phát triển tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng cao cấp với sân golf, biệt thự biển và du lịch trải nghiệm sinh thái "làng cát". Khu vực phía Tây (Đồng bằng): Tận dụng lợi thế vùng thấp trũng ven sông Kiến Giang để thâm canh lúa, ngô, rau màu. Hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp ngắn ngày theo tiêu chuẩn VietGAP và các khu sản xuất hữu cơ tập trung kết hợp chăn nuôi trang trại.

Tận dụng lợi thế vùng thấp trũng ven sông Kiến Giang để thâm canh lúa, ngô, rau màu. Hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp ngắn ngày theo tiêu chuẩn VietGAP và các khu sản xuất hữu cơ tập trung kết hợp chăn nuôi trang trại. Khu vực dọc các tuyến giao thông: Dọc Quốc lộ 1, đường tránh Quốc lộ 1 và các tuyến đường tỉnh 564B, 569 sẽ ưu tiên phát triển thương mại dịch vụ, vận tải, bưu chính viễn thông và các dịch vụ nông thôn.

Đầu tư hạ tầng và thích ứng biến đổi khí hậu

Nhiệm vụ quy hoạch đặt ra yêu cầu đầu tư đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Xã Ninh Châu sẽ thực hiện mở rộng mạng lưới giao thông, cấp điện, nước sạch tập trung và xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải sinh hoạt. Các công trình trường học, y tế, văn hóa - thể thao cũng sẽ được chỉnh trang và mở rộng.

Đáng chú ý, quy hoạch đặc biệt chú trọng đến các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Các phương án tiêu thoát lũ cho sông Kiến Giang, chống sạt lở bờ sông và ngăn chặn xâm thực bờ biển được lồng ghép chặt chẽ nhằm bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững.

UBND tỉnh Quảng Trị giao UBND xã Ninh Châu tổ chức lập quy hoạch, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thẩm định. Thời gian lập quy hoạch dự kiến là 9 tháng kể từ khi lựa chọn được đơn vị tư vấn.

Thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Người dân và nhà đầu tư cần xác minh pháp lý trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.