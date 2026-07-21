Quy hoạch phân khu 4.400ha tại Bãi Ông Lang - Cửa Cạn: Tầm nhìn đô thị sinh thái Phú Quốc Quyết định số 3392/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phân khu Bãi Ông Lang - Cửa Cạn quy mô 4.431,43 ha, định hướng trở thành trung tâm du lịch, giáo dục công nghệ cao và đô thị sinh thái.

Quyết định số 3392/QĐ-UBND được ban hành ngày 16/7/2026 đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc phát triển hạ tầng tại Phú Quốc. Đây là bước cụ thể hóa Quy hoạch chung Phú Quốc đến năm 2040, tập trung vào khu vực ven biển phía Tây Bắc với định hướng trở thành đô thị du lịch hỗn hợp hiện đại.

Phạm vi và quy mô quy hoạch khu vực Bãi Ông Lang - Cửa Cạn

Khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích nghiên cứu lên đến 4.431,43 ha, bao gồm cả đất quốc phòng, an ninh và rừng phòng hộ. Ranh giới dự án được xác định cụ thể như sau:

Phía Bắc: Giáp rừng đặc dụng (núi Vũng Bầu, dãy Hàm Rồng) và đất quốc phòng.

Giáp rừng đặc dụng (núi Vũng Bầu, dãy Hàm Rồng) và đất quốc phòng. Phía Đông: Giáp rừng đặc dụng núi Cái Khế.

Giáp rừng đặc dụng núi Cái Khế. Phía Tây: Giáp rừng đặc dụng núi Ông Quới, dải ven biển và các bãi đá.

Giáp rừng đặc dụng núi Ông Quới, dải ven biển và các bãi đá. Phía Nam: Giáp rừng phòng hộ và khu vực Phường Dương Đông.

Tính chất cốt lõi của phân khu này là hình thành khu đô thị - du lịch hỗn hợp chính phía Bắc đảo. Dự án tích hợp các chức năng trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch, giáo dục công nghệ cao và đô thị sinh thái, kết hợp hệ thống sân golf và khu tái định cư đồng bộ.

Chỉ tiêu kỹ thuật và dự báo dân số đến năm 2040

Sau khi hoàn thành các giai đoạn đầu tư (ngắn hạn đến 2030 và dài hạn đến 2040), khu vực này dự kiến phục vụ khoảng 91.200 người, bao gồm cư dân địa phương, khách du lịch và lực lượng lao động. Các chỉ tiêu quy hoạch được thiết kế theo tiêu chuẩn đô thị loại I:

Đất dân dụng: 87 m²/người.

87 m²/người. Đất đơn vị ở: 47 m²/người.

47 m²/người. Cấp nước sinh hoạt: Tối thiểu 150 lít/người/ngày.

Tối thiểu 150 lít/người/ngày. Cấp điện sinh hoạt: 500-700 W/người.

500-700 W/người. Thu gom nước thải: Đạt tỷ lệ trên 80%.

Cơ cấu sử dụng đất và phân bổ 9 đơn vị ở

Quy hoạch chia toàn bộ diện tích thành 09 đơn vị ở và 03 tiểu khu chức năng. Trong đó, đất nhóm nhà ở chiếm 1.043,18 ha (tương đương 23,54%), đất dịch vụ du lịch chiếm 263,71 ha, và đất sân golf là 90,20 ha. Đáng chú ý, tỷ lệ đất ở trong các khu hỗn hợp được kiểm soát chặt chẽ từ 20-70% để ưu tiên không gian xanh.

Chi tiết quy mô các đơn vị ở trọng điểm:

Đơn vị ở 1 (441,61 ha): Tập trung đất dân dụng lớn và hạ tầng dịch vụ.

Tập trung đất dân dụng lớn và hạ tầng dịch vụ. Đơn vị ở 3 (352,54 ha): Khu vực phát triển nhà ở kết hợp dịch vụ với 18.000 dân.

Khu vực phát triển nhà ở kết hợp dịch vụ với 18.000 dân. Đơn vị ở 6 (542,05 ha): Diện tích lớn nhất, ưu tiên không gian cây xanh và đào tạo.

Diện tích lớn nhất, ưu tiên không gian cây xanh và đào tạo. Đơn vị ở 8 (508,23 ha): Trung tâm đô thị đông dân nhất (20.000 người) với các công trình công cộng cấp vùng.

Trung tâm đô thị đông dân nhất (20.000 người) với các công trình công cộng cấp vùng. Đơn vị ở 9 (129,97 ha): Khu vực mật độ dân số cao, tập trung dịch vụ thương mại.

Hạ tầng giao thông và kiến trúc cảnh quan

Hệ thống giao thông đối ngoại được kết nối mạnh mẽ qua các tuyến huyết mạch ĐT.973, ĐT.974 và ĐT.975B với lộ giới tối đa lên đến 73,8m. Nội khu được quy hoạch hàng chục tuyến đường (từ N1 đến N47) đảm bảo sự lưu thông mạch lạc giữa các phân khu chức năng.

Về không gian kiến trúc, dự án ưu tiên phát triển nhà liên kế vườn và biệt thự thấp tầng tại các khu sinh thái. Điểm nhấn kiến trúc là các tòa nhà hỗn hợp cao từ 10 đến 30 tầng dọc trục ĐT.975B. Đặc biệt, các công trình có chiều cao từ 45m trở lên phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định và xin ý kiến từ cơ quan quốc phòng.

Lộ trình thực hiện và nguồn vốn đầu tư

Các hạng mục ưu tiên đầu tư bao gồm hạ tầng kỹ thuật khung như san lấp mặt bằng, hệ thống giao thông, cấp thoát nước và mạng lưới viễn thông. Nguồn vốn thực hiện được huy động từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc chịu trách nhiệm chính trong việc công bố quy hoạch và cắm mốc giới thực địa. Quy hoạch này là cơ sở pháp lý để lập các dự án đầu tư chi tiết 1/500, tuy nhiên không thay thế các thủ tục về đất đai, xây dựng và môi trường theo quy định hiện hành.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư cần xác minh pháp lý chi tiết trước khi thực hiện giao dịch.