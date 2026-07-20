Quy hoạch phân khu Khu 1 Khu kinh tế Hòn La: Phát triển phức hợp công nghiệp cảng biển 2.030ha Đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 Khu 1 tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa được công bố, định hướng trở thành trung tâm năng lượng và dịch vụ cảng biển trọng điểm.

Ban Quản lý Khu kinh tế vừa chính thức công bố đồ án quy hoạch phân khu Khu 1 thuộc Khu kinh tế Hòn La với tỷ lệ 1/2.000. Đồ án này đã được phê duyệt theo Quyết định số 1964/QĐ-KKT, đánh giá là bước đi quan trọng trong việc cụ thể hóa tầm nhìn phát triển kinh tế biển và công nghiệp nặng tại khu vực miền Trung.

Vị trí chiến lược và ranh giới quy hoạch

Khu vực lập quy hoạch phân khu Khu 1 nằm trên địa bàn xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đây là khu vực có vị trí địa lý đặc biệt quan trọng trong việc kết nối giao thương liên tỉnh và quốc tế. Ranh giới cụ thể của phân khu được xác định như sau:

Phía Bắc: Tiếp giáp ranh giới tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp giáp ranh giới tỉnh Hà Tĩnh. Phía Nam: Giáp phân khu 2 của Khu kinh tế Hòn La.

Giáp phân khu 2 của Khu kinh tế Hòn La. Phía Đông: Giáp Biển Đông, thuận lợi cho phát triển kinh tế cảng.

Giáp Biển Đông, thuận lợi cho phát triển kinh tế cảng. Phía Tây: Giáp phân khu 3 của Khu kinh tế Hòn La.

Tổng diện tích nghiên cứu và định hướng quy hoạch của phân khu này đạt khoảng 2.030 ha. Với quy mô lớn, dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra không gian phát triển đồng bộ, hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về hạ tầng kỹ thuật.

Bản đồ định hướng không gian quy hoạch phân khu Khu 1 thuộc Khu kinh tế Hòn La.

Định hướng khu phức hợp công nghiệp và năng lượng

Về tính chất, phân khu 1 được xác định là khu phức hợp công nghiệp và dịch vụ cảng biển. Trong tổng diện tích 2.030 ha, diện tích đất xây dựng các khu chức năng chiếm khoảng 1.528 ha, phần còn lại khoảng 502 ha dành cho các loại đất khác và hạ tầng kết nối.

Trọng tâm của quy hoạch là phát triển Khu công nghiệp Cảng biển Hòn La, kết nối trực tiếp với hệ thống Khu bến Hòn La và Khu bến Mũi Độc. Đáng chú ý, khu vực phía Bắc sẽ tập trung phát triển Khu phức hợp năng lượng trung tâm điện lực Quảng Trạch, một trong những dự án năng lượng trọng điểm của khu vực.

Các phân khu chức năng chính bao gồm:

Khu phát triển công nghiệp, kho bãi và ứng dụng công nghệ cao.

Khu cảng biển và bến tàu khách quốc tế phục vụ du lịch và thương mại.

Khu phi thuế quan, khu vực logistics và hậu cần cảng biển.

Khu dịch vụ, thương mại và các khu dân cư, tái định cư phục vụ nhu cầu ở của khoảng 5.000 người dự báo đến năm 2040.

Mục tiêu thúc đẩy kinh tế và thu hút đầu tư

Việc công bố đồ án quy hoạch 1/2.000 nhằm mục tiêu xây dựng một Khu kinh tế Hòn La hoàn chỉnh về cơ cấu, tạo môi trường đầu tư thông thoáng với hạ tầng hiện đại. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các chủ đầu tư lập dự án, triển khai xây dựng và giúp cơ quan chức năng quản lý trật tự xây dựng theo đúng định hướng.

Thông qua việc phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn và dịch vụ cảng biển, quy hoạch kỳ vọng sẽ tạo ra lượng lớn việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa. Đồng thời, đây cũng là động lực để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế bền vững cho tỉnh Quảng Bình và các khu vực lân cận.

Thông số quy hoạch Giá trị chi tiết Tổng diện tích nghiên cứu 2.030 ha Diện tích đất chức năng 1.528 ha Dự báo dân số (đến 2040) Khoảng 5.000 người Tỷ lệ quy hoạch 1/2.000 Địa điểm thực hiện Xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Bình

Thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Các nhà đầu tư và người dân cần liên hệ trực tiếp với Ban Quản lý Khu kinh tế để cập nhật chi tiết các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể trước khi triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh.