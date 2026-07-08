Quy hoạch phân khu trung tâm đô thị Châu Ổ Quảng Ngãi quy mô gần 3.800 ha Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất phê duyệt quy hoạch 1/2.000 trung tâm đô thị Châu Ổ đến năm 2045, định hướng là hạt nhân hành chính và dịch vụ phía Bắc Quảng Ngãi.

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 cho Trung tâm đô thị Châu Ổ và vùng phụ cận. Với quy mô nghiên cứu khoảng 3.795,1 ha, đây được xem là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045.

Phối cảnh tổng thể phân khu trung tâm đô thị Châu Ổ và vùng phụ cận.

Vị trí và vai trò cửa ngõ giao thông

Khu vực quy hoạch nằm tại xã Bình Sơn và một phần xã Vạn Tường, Quảng Ngãi. Đây là vị trí trung tâm của phân khu đô thị - công nghiệp - dịch vụ Châu Ổ - Bình Long, đóng vai trò cửa ngõ kết nối huyết mạch giữa Quốc lộ 1, Quốc lộ 24C và tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Việc phê duyệt quy hoạch phân khu không chỉ tạo cơ sở pháp lý để lập quy hoạch chi tiết 1/500 mà còn giúp quản lý đất đai, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trọng điểm. Định hướng đến năm 2045, Châu Ổ sẽ trở thành đô thị tổng hợp, giữ vai trò trung tâm hành chính, chính trị, thương mại và văn hóa của khu vực Bình Sơn, đồng thời hỗ trợ dịch vụ cho toàn bộ Khu kinh tế Dung Quất.

Định hướng không gian đô thị hiện đại ven sông

Một điểm nhấn quan trọng trong đồ án là mô hình tổ chức không gian đô thị hiện đại, tận dụng tối đa lợi thế cảnh quan tự nhiên. Quy hoạch tập trung khai thác hệ thống mặt nước từ sông Trà Bồng, sông Bi và các kênh rạch hiện hữu để tạo bản sắc riêng.

Hành lang xanh: Ưu tiên hình thành các công viên, quảng trường và không gian mở ven sông để nâng cao chất lượng môi trường sống và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ưu tiên hình thành các công viên, quảng trường và không gian mở ven sông để nâng cao chất lượng môi trường sống và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển hài hòa: Kết nối đồng bộ giữa các khu dân cư truyền thống và khu đô thị mới, đảm bảo bảo tồn các di tích lịch sử và công trình tôn giáo.

Kết nối đồng bộ giữa các khu dân cư truyền thống và khu đô thị mới, đảm bảo bảo tồn các di tích lịch sử và công trình tôn giáo. Hạ tầng dịch vụ: Phát triển các tổ hợp thương mại, nghiên cứu đào tạo và y tế chất lượng cao nhằm thu hút nguồn nhân lực cho Khu kinh tế Dung Quất.

Dự báo quy mô dân số đến năm 2045

Theo số liệu dự báo từ đồ án quy hoạch, quy mô dân số tại khu vực này sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hai thập kỷ tới. Cụ thể, đến năm 2030, dân số dự kiến đạt khoảng 73.000 người. Con số này được kỳ vọng sẽ tăng gấp đôi, đạt khoảng 150.000 người vào năm 2045 khi các hạ tầng dịch vụ và công nghiệp đi vào hoạt động ổn định.

Thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư và người dân cần xác minh thực tế địa giới và pháp lý trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.