Quy hoạch sân bay Bạch Long Vĩ: Bước ngoặt hạ tầng tại đặc khu xa bờ nhất Vịnh Bắc Bộ Việt Nam chính thức bổ sung sân bay Bạch Long Vĩ cấp 4C vào quy hoạch đến năm 2030, tạo cú hích phát triển kinh tế biển và an ninh tại vùng đảo xa nhất Vịnh Bắc Bộ.

Bộ Xây dựng vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đáng chú ý, Bạch Long Vĩ tại TP Hải Phòng - đặc khu xa bờ nhất Vịnh Bắc Bộ - đã được bổ sung vào danh mục xây dựng sân bay mới nhằm thúc đẩy kinh tế biển và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Chi tiết quy hoạch sân bay cấp 4C tại Bạch Long Vĩ

Theo quy hoạch vừa được phê duyệt, sân bay tại Bạch Long Vĩ sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 4C. Đây là cấp sân bay có khả năng phục vụ các loại tàu bay tầm trung, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa ra khu vực đảo xa bờ.

Mục tiêu công suất thiết kế của công trình được phân kỳ theo hai giai đoạn cụ thể:

Giai đoạn đến năm 2030: Công suất đạt khoảng 0,02 triệu hành khách/năm.

Công suất đạt khoảng 0,02 triệu hành khách/năm. Tầm nhìn đến năm 2050: Nâng công suất lên khoảng 0,5 triệu hành khách/năm.

Đặc khu Bạch Long Vỹ - Hải Phòng. Ảnh: Internet

Vị trí chiến lược và tác động kinh tế - xã hội

Bạch Long Vĩ nằm cách đất liền khoảng 110km và cách vùng Cát Bà khoảng 70km. Với vị trí nằm trên các tuyến hàng hải và ngư trường trọng điểm, việc hình thành cảng hàng không tại đây được xem là bước ngoặt hạ tầng quan trọng cho chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam.

Bên cạnh vai trò bảo vệ chủ quyền biển đảo, sân bay mới sẽ rút ngắn đáng kể thời gian kết nối giữa đất liền và hải đảo. Điều này tạo tiền đề phát triển các dịch vụ hậu cần nghề cá, khuyến khích các mô hình nuôi trồng thủy sản giá trị cao như cá giò, cá chim và du lịch biển đặc thù. Đồng thời, công trình cũng tăng cường năng lực quan trắc khí tượng thủy văn và cứu hộ, cứu nạn trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Mạng lưới 36 cảng hàng không trên toàn quốc đến năm 2030

Ngoài Bạch Long Vĩ, quy hoạch mới bổ sung thêm 6 cảng hàng không khác bao gồm: Ninh Bình, Gia Bình, Vân Phong, Lai Châu, Măng Đen và Phan Thiết. Tổng cộng trong giai đoạn 2021-2030, cả nước sẽ quản lý và khai thác 36 sân bay, trong đó có 19 cảng quốc tế và 17 cảng nội địa.

Hệ thống này dự kiến đạt tổng công suất thiết kế khoảng 249,14 triệu hành khách mỗi năm. Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho giai đoạn đến năm 2030 ước tính khoảng 577.572 tỷ đồng. Đến năm 2050, Việt Nam dự kiến hình thành tổng cộng 37 cảng hàng không với việc bổ sung sân bay thứ hai cho Vùng Thủ đô, nâng tổng công suất lên 533,5 triệu hành khách/năm.

Thông tin quy hoạch có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh của cơ quan chức năng trong từng giai đoạn triển khai thực tế.