Quy hoạch sân bay Côn Đảo thành cảng hàng không quốc tế tiêu chuẩn 4E Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đưa cảng hàng không Côn Đảo lên cấp 4E quốc tế, mục tiêu đón 2 triệu khách vào năm 2030 và phục vụ máy bay thân rộng.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1140/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm nhấn quan trọng trong quyết định này là việc nâng cấp Cảng hàng không Côn Đảo từ sân bay nội địa lên cảng hàng không quốc tế, đánh dấu bước ngoặt trong hạ tầng giao thông biển đảo.

Nâng cấp quy mô và năng lực khai thác

Theo quy hoạch mới, Cảng hàng không Côn Đảo được nâng lên tiêu chuẩn sân bay cấp 4E. Mục tiêu đến năm 2030, sân bay này dự kiến đạt công suất khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm. Tầm nhìn đến năm 2050, con số này sẽ tiếp tục tăng lên mức 3 triệu hành khách mỗi năm.

Hiện tại, Cảng hàng không Côn Đảo đang là sân bay nội địa cấp 3C với diện tích quy hoạch hơn 182ha, năng lực khai thác khiêm tốn ở mức 400.000 hành khách/năm. Việc chuyển đổi lên cấp 4E cho phép sân bay tiếp nhận các dòng máy bay thân hẹp và thân rộng hiện đại như Airbus A320, A321, A350 hay Boeing 787.

Định hướng này bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc ở Côn Đảo vào tháng 3/2025. Tại đây, Thủ tướng đã yêu cầu mở rộng đường cất, hạ cánh của sân bay lên 3.800m nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn và định hướng đưa Côn Đảo thành cửa ngõ quốc tế.

Sân bay Côn Đảo. Ảnh: Internet

Lịch sử và đề xuất đầu tư mở rộng

Cảng hàng không Côn Đảo có lịch sử hình thành từ thời Pháp thuộc. Đến năm 2003, hạ tầng tại đây được đầu tư nâng cấp đường cất, hạ cánh, sân đỗ và nhà ga để phục vụ các dòng máy bay ATR72, F70. Từ năm 2004, đường bay thương mại kết nối TP.HCM và Côn Đảo chính thức đi vào hoạt động, tạo tiền đề cho sự phát triển du lịch của địa phương.

Trong năm 2025, Tập đoàn Sun Group đã đề xuất nghiên cứu đầu tư nâng cấp và mở rộng sân bay này. Phương án của doanh nghiệp tập trung vào việc kéo dài đường cất, hạ cánh đạt chuẩn 4E và nâng công suất lên 2 triệu khách vào năm 2030, đồng nhất với quy hoạch của Bộ Xây dựng. Ngoài ra, Sun Group cũng đề xuất tài trợ kinh phí nghiên cứu và lập hồ sơ công bố quy hoạch để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư.

Tác động đến kinh tế và du lịch khu vực

Việc nâng cấp sân bay không chỉ nâng cao năng lực vận tải hành khách mà còn tăng cường khả năng vận chuyển hàng hóa, đảm bảo an ninh quốc phòng và chủ quyền biển đảo. Khi hoàn thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ có kết nối hàng không quốc tế mạnh mẽ hơn, bổ trợ cho Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tại TP.HCM.

Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vốn nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, từng được tạp chí Lonely Planet bình chọn vào nhóm 10 hòn đảo quyến rũ nhất hành tinh. Với hạ tầng hàng không mới, khu vực này được kỳ vọng sẽ trở thành cực tăng trưởng du lịch và dịch vụ cao cấp, thu hút mạnh mẽ dòng khách quốc tế trong tương lai.

Chỉ tiêu Hiện tại (Cấp 3C) Quy hoạch 2030 (Cấp 4E) Loại hình Nội địa Quốc tế Công suất khách 400.000 khách/năm 2 triệu khách/năm Dòng máy bay ATR72, F70 A321, A350, B787 Chiều dài đường băng Hiện hữu 3.800m

Thông tin quy hoạch và tiến độ dự án có thể thay đổi theo quyết định của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư và người dân cần theo dõi các văn bản pháp lý chính thức để cập nhật dữ liệu chính xác nhất.