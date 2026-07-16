Quy hoạch sân bay quốc tế Cao Bằng: Đề xuất nâng chuẩn 4E và vị trí chiến lược Cảng hàng không Cao Bằng được quy hoạch là sân bay quốc tế, dự kiến đặt tại phường Tân Giang. Tỉnh đề xuất nâng quy mô lên cấp 4E để tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng.

Cảng hàng không Cao Bằng vừa được chính thức bổ sung vào nhóm 19 sân bay quốc tế của cả nước theo Quy hoạch hệ thống cảng hàng không quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông đối ngoại, tạo đà cho phát triển kinh tế vùng biên giới phía Bắc.

Vị trí chiến lược kết nối mạng lưới cao tốc

Theo kết quả khảo sát mới nhất từ Cục Hàng không Việt Nam vào tháng 6/2026, phường Tân Giang (Cao Bằng) được xác định là khu vực ưu tiên để xây dựng sân bay. Vị trí này sở hữu lợi thế đặc biệt khi nằm tại điểm giao thoa, kết nối thuận tiện với hai tuyến cao tốc trọng điểm là Bắc Kạn - Cao Bằng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Việc đặt sân bay tại khu vực này không chỉ tối ưu hóa khả năng tiếp cận cho người dân và du khách mà còn tạo ra một hành lang logistics thông suốt từ đường bộ sang đường hàng không. Cảng hàng không Cao Bằng sẽ đứng cùng hàng ngũ với các đầu mối hàng không lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Long Thành và Vân Đồn trong mạng lưới cửa ngõ quốc tế của Việt Nam.

Cao Bằng là địa phương sở hữu thác nước lọt TOP đẹp nhất thế giới. Ảnh: Internet

Đề xuất nâng cấp lên tiêu chuẩn 4E ngay từ giai đoạn đầu

Đáng chú ý, UBND tỉnh Cao Bằng đã kiến nghị điều chỉnh quy mô sân bay từ tiêu chuẩn 4C lên 4E. Theo phân tích kỹ thuật, tiêu chuẩn 4C thông thường chỉ cho phép khai thác các dòng máy bay thân hẹp như Airbus A320, A321 hoặc Boeing 737, vốn chủ yếu phục vụ các chặng bay nội địa và quốc tế ngắn.

Ngược lại, nếu đạt tiêu chuẩn 4E, sân bay sẽ có đường cất hạ cánh dài từ 3.000 m đến 3.500 m. Quy mô này cho phép tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng hiện đại như Boeing 777, Boeing 787, Airbus A330 và Airbus A350. Việc nâng chuẩn ngay từ đầu được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm:

Tối ưu chi phí: Tránh việc phải cải tạo, mở rộng phức tạp và tốn kém trong tương lai.

Tránh việc phải cải tạo, mở rộng phức tạp và tốn kém trong tương lai. Phát triển Logistics: Đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa quy mô lớn, khai thác tối đa lợi thế giao thương qua biên giới.

Đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa quy mô lớn, khai thác tối đa lợi thế giao thương qua biên giới. Mở rộng tầm bay: Kết nối trực tiếp với các thị trường quốc tế xa hơn mà không cần trung chuyển.

Việc đầu tư xây dựng sân bay sẽ tạo động lực mới cho du lịch và logistics. Ảnh minh họa

Động lực mới cho du lịch và thương mại biên giới

Với việc sở hữu thác Bản Giốc - một trong những thác nước đẹp nhất thế giới và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, hạ tầng hàng không được kỳ vọng là mắt xích cuối cùng để giải bài toán tăng trưởng du lịch cao cấp. Khi sân bay quốc tế đi vào hoạt động, thời gian di chuyển của du khách quốc tế đến các điểm di sản sẽ được rút ngắn đáng kể.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh các tuyến cao tốc đang dần hình thành, sân bay quốc tế Cao Bằng sẽ tạo thành mạng lưới hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu và thu hút các nhà đầu tư vào các khu kinh tế cửa khẩu.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. Nhà đầu tư và người dân cần theo dõi các văn bản pháp lý mới nhất để cập nhật tiến độ và quy mô chi tiết của dự án.