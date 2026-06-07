Quy hoạch sân bay quốc tế thứ 2 tại Hà Nội: Quy mô 1.500ha và công suất 50 triệu khách Hà Nội định hướng xây dựng cảng hàng không quốc tế mới tại khu vực phía Nam theo mô hình đô thị sân bay, kết nối đồng bộ với hệ thống metro và đường sắt tốc độ cao.

Hà Nội vừa chính thức đặt định hướng xây dựng thêm một cảng hàng không quốc tế tại khu vực phía Nam thành phố, nhằm hình thành mô hình hai cửa ngõ hàng không song song thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Cảng hàng không quốc tế Nội Bài như hiện nay. Đây là nội dung quan trọng trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn dài hạn, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không đang gia tăng mạnh mẽ theo tốc độ đô thị hóa.

Sân bay thứ 2 dự kiến được xây dựng với quy mô 1.500ha. Ảnh minh họa

Vị trí chiến lược và mô hình đô thị sân bay hiện đại

Theo quy hoạch, sân bay mới được nghiên cứu triển khai tại khu vực Ứng Hòa - Chuyên Mỹ, TP.Hà Nội. Dự án có quy mô dự kiến khoảng 1.500ha với công suất thiết kế đạt từ 30 đến 50 triệu hành khách mỗi năm. Đây được xác định là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm ưu tiên nghiên cứu đầu tư trong giai đoạn 2031 - 2045.

Đáng chú ý, cảng hàng không này không chỉ dừng lại ở chức năng vận tải thuần túy mà được định hướng phát triển theo mô hình Airport City (đô thị sân bay). Trong mô hình này, sân bay đóng vai trò hạt nhân trung tâm để kích hoạt sự phát triển của các phân khu thương mại, dịch vụ, logistics, công nghiệp và các khu đô thị hiện đại bao quanh.

Cận cảnh khu vực được quy hoạch xây dựng sân bay thứ 2 Vùng Thủ đô. Nguồn: Quy hoạch Quốc gia

Hạ tầng kết nối đa phương thức

Để đảm bảo khả năng khai thác tối ưu, hệ thống giao thông kết nối với sân bay mới sẽ được đầu tư đồng bộ. Về đường bộ, cảng hàng không dự kiến kết nối trực tiếp với các tuyến huyết mạch như cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tuyến Chợ Bến - Yên Mỹ, cùng các trục động lực Ngọc Hồi - Phú Xuyên và trục kinh tế phía Nam.

Về đường sắt, Hà Nội quy hoạch tuyến metro số 9 chạy theo lộ trình Ngọc Hồi - Thường Tín - Cảng hàng không thứ hai - Phú Xuyên. Đặc biệt, khu vực này cũng được nghiên cứu bố trí ga đường sắt tốc độ cao, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa mạng lưới hàng không và đường sắt quốc gia, biến nơi đây thành trung tâm trung chuyển logistics lớn của khu vực phía Nam.

Vị trí xây dựng sân bay thứ 2 Vùng Thủ đô. Ảnh minh họa

Mạng lưới hàng không đa trung tâm

Việc lựa chọn khu vực Ứng Hòa - Chuyên Mỹ (bao gồm các xã Trầm Lộng, Đồng Tân, Minh Đức và Kim Đường, TP.Hà Nội) cho thấy định hướng phát triển không gian về phía Nam của Thủ đô là xuyên suốt. Song song với việc xây dựng sân bay mới, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng sẽ tiếp tục được mở rộng thêm 1.500ha về phía Nam để nâng công suất lên 50 triệu hành khách/năm.

Sân bay quốc tế Nội Bài sẽ tiếp tục được nâng cấp trong thời gian tới. Ảnh: Quy hoạch Quốc gia

Bên cạnh hai cửa ngõ chính, Hà Nội còn nghiên cứu bổ sung chức năng lưỡng dụng cho sân bay Gia Lâm và Hòa Lạc, đồng thời chuẩn bị quỹ đất cho các phương tiện bay thế hệ mới như taxi bay và drone. Việc hình thành mạng lưới hàng không đa trung tâm được kỳ vọng sẽ giải tỏa áp lực cho khu vực nội đô và kiến tạo những không gian tăng trưởng mới trong nhiều thập kỷ tới.

Lưu ý: Thông tin dự án và vị trí chính xác có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết từ cơ quan chức năng trong từng giai đoạn triển khai.