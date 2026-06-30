Quy hoạch sân bay quốc tế Vân Đồn đến năm 2050: Nâng công suất lên 20 triệu khách Sân bay Vân Đồn được định hướng trở thành trung tâm kinh tế hàng không đa năng với công suất 20 triệu khách/năm, tích hợp tổ hợp MRO và hạ tầng logistics hiện đại.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 753/QĐ-BXD về việc điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đến năm 2050. Theo đó, sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam sẽ được nâng cấp mạnh mẽ về quy mô và công suất, chuyển dịch từ mục tiêu phục vụ du lịch sang mô hình trung tâm kinh tế hàng không đa chức năng.

Cụ thể, công suất khai thác tại Vân Đồn được quy hoạch đạt khoảng 20 triệu hành khách và 200.000 tấn hàng hóa mỗi năm, gấp bốn lần so với các kế hoạch trước đây. Đây là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không toàn quốc, định vị Vân Đồn là cửa ngõ hàng không quan trọng của khu vực phía Bắc.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ được quy hoạch để "lên đời" nhằm đáp ứng tình hình phát triển chung của địa phương. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Chuyển dịch sang mô hình kinh tế hàng không tích hợp

Điểm khác biệt lớn nhất trong lần điều chỉnh quy hoạch này là định hướng phát triển đa ngành. Thay vì chỉ tập trung vào vận tải hành khách đơn thuần, Vân Đồn sẽ tích hợp các dịch vụ logistics, công nghiệp hàng không và dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu. Mô hình này giúp hình thành một hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Quảng Ninh.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, hạ tầng sân bay sẽ được đầu tư đồng bộ. Ngoài đường cất hạ cánh hiện hữu, quy hoạch bổ sung đường băng thứ hai, mở rộng sân đỗ lên 34 vị trí và xây dựng thêm các nhà ga hành khách T2, T3. Hệ thống nhà ga hàng hóa và các trung tâm logistics hàng không cũng sẽ được xây dựng mới để đáp ứng nhu cầu giao thương quốc tế ngày càng tăng.

Sun Group cùng HAECO, Japan Airlines và Toyota Tsusho vừa ký kết hợp tác nghiên cứu đầu tư tổ hợp MRO tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn với tổng vốn dự kiến khoảng 360 triệu USD. Nguồn: Sun Group

Tổ hợp MRO 360 triệu USD và chuỗi giá trị hàng không toàn cầu

Một trong những điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất là việc hình thành tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu tàu bay (MRO). Dự án này do Sun Group hợp tác cùng các đối tác quốc tế như HAECO, Japan Airlines và Toyota Tsusho với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 360 triệu USD.

Tổ hợp MRO tại Vân Đồn được kỳ vọng trở thành trung tâm kỹ thuật hàng không lớn nhất Việt Nam, có khả năng tiếp nhận đồng thời nhiều dòng máy bay thân rộng và thân hẹp theo tiêu chuẩn quốc tế. Việc đầu tư vào MRO không chỉ giúp Việt Nam làm chủ công nghệ bảo dưỡng mà còn mở ra cơ hội tham gia sâu vào chuỗi giá trị hàng không toàn cầu, thu hút các doanh nghiệp kỹ thuật cao và lao động trình độ lớn.

Một góc tỉnh Quảng Ninh hiện nay. Ảnh: Ngọc Đẹp

Động lực mới cho hành lang kinh tế ven biển phía Bắc

Việc nâng cấp sân bay Vân Đồn không chỉ có ý nghĩa nội tại mà còn tác động lan tỏa đến toàn vùng Đông Bắc. Với lợi thế kết nối thuận lợi với Trung Quốc và khu vực Đông Bắc Á, sân bay này sẽ bổ trợ đắc lực cho hệ thống cảng biển và cao tốc hiện có, tạo thành trục giao thông đa phương thức hiện đại.

Sự phát triển của hệ sinh thái hàng không tại Vân Đồn sẽ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Quảng Ninh từ du lịch sang công nghiệp dịch vụ giá trị cao. Đây được xem là cực tăng trưởng mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh Việt Nam đang hiện đại hóa mạng lưới hạ tầng hàng không toàn diện.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết của cơ quan chức năng trong từng giai đoạn triển khai.