Quy hoạch sân bay Tây Ninh tại xã Cầu Khởi: Động lực mới cho hạ tầng phía Nam Bộ Xây dựng bổ sung Tây Ninh vào danh sách nghiên cứu xây dựng cảng hàng không tại xã Cầu Khởi, vị trí chiến lược gần hồ Dầu Tiếng và các tuyến cao tốc trọng điểm.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1140/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đáng chú ý, Tây Ninh là một trong 5 địa phương mới được đưa vào diện nghiên cứu hình thành cảng hàng không, mở ra dư địa phát triển hạ tầng và tăng cường kết nối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Nghiên cứu bổ sung 5 cảng hàng không tiềm năng

Theo quy hoạch điều chỉnh, Bộ Xây dựng bổ sung 5 địa phương vào danh sách nghiên cứu, đánh giá nhu cầu vận tải và tính khả thi kỹ thuật trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định chính thức. Các khu vực được đưa vào diện nghiên cứu bao gồm: Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Tây Ninh.

Bộ Xây dựng bổ sung 5 cảng hàng không tiềm năng. Ảnh: Quy hoạch Quốc gia

Tại Hà Tĩnh, vị trí nghiên cứu dự kiến đặt tại xã Thiên Cầm và xã Yên Hòa. Quảng Ngãi nghiên cứu tại đặc khu Lý Sơn, trong khi Lâm Đồng hướng tới đặc khu Phú Quý. Riêng tỉnh Tuyên Quang hiện chưa xác định vị trí cụ thể. Việc bổ sung này nhằm tạo cơ sở khoa học để đánh giá toàn diện về mạng lưới vận tải hàng không quốc gia trong tương lai.

Vị trí chiến lược của sân bay Tây Ninh tại xã Cầu Khởi

Tại Tây Ninh, vị trí nghiên cứu dự kiến đặt tại xã Cầu Khởi. Đây là khu vực được đánh giá có lợi thế lớn về quỹ đất và khả năng kết nối trực tiếp với mạng lưới giao thông vùng Đông Nam Bộ. Xã Cầu Khởi có diện tích khoảng 90,51km2, nằm gần các điểm du lịch nổi tiếng như Núi Bà Đen và hồ Dầu Tiếng.

Tây Ninh sẽ có sân bay. Ảnh minh họa

Khu vực này được định hướng phát triển theo mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ. Với dự báo quy mô dân số khoảng 30.000 người vào năm 2050, sân bay được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân thúc đẩy quá trình đô thị hóa và thu hút đầu tư vào địa phương.

Kết nối đa phương thức và hạ tầng giao thông

Sân bay tương lai tại xã Cầu Khởi được quy hoạch để kết nối đồng bộ với hàng loạt dự án hạ tầng giao thông quan trọng, bao gồm:

Đường bộ: Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, Quốc lộ 22 và Quốc lộ 22B.

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, Quốc lộ 22 và Quốc lộ 22B. Đường sắt: Hệ thống đường sắt liên vùng trong tương lai.

Hệ thống đường sắt liên vùng trong tương lai. Đường thủy: Tuyến vận tải trên sông Vàm Cỏ Đông.

Mạng lưới này không chỉ nâng cao năng lực vận chuyển hành khách mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho ngành logistics và thương mại xuyên biên giới.

Tầm nhìn quy hoạch hàng không đến năm 2050

Theo lộ trình, giai đoạn 2021-2030, Việt Nam dự kiến phát triển 36 cảng hàng không (19 cảng quốc tế và 17 cảng nội địa). Đến năm 2050, mạng lưới sẽ mở rộng lên 37 cảng hàng không, bao gồm việc hình thành sân bay thứ hai cho vùng Thủ đô. Mục tiêu đến năm 2030 là đảm bảo hơn 95% dân số có thể tiếp cận sân bay trong bán kính 100km.

Đáng chú ý, vị trí nghiên cứu tại Tây Ninh nằm rất gần hồ Dầu Tiếng - hồ thủy lợi nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á. Với diện tích mặt nước khoảng 270km², hồ Dầu Tiếng có quy mô rộng gấp gần 2.000 lần hồ Gươm, giữ vai trò đặc biệt trong an ninh nguồn nước và phát triển du lịch sinh thái của khu vực phía Nam.

Lưu ý: 5 sân bay mới hiện đang ở giai đoạn nghiên cứu quy hoạch. Việc đầu tư xây dựng thực tế sẽ phụ thuộc vào kết quả khảo sát kỹ thuật, nhu cầu thị trường và quyết định phê duyệt cuối cùng từ cấp có thẩm quyền.