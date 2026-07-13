Quy hoạch sân bay Thổ Chu gần 29.000 tỷ đồng: Cú hích hạ tầng tại cực Tây Nam Sân bay Thổ Chu (Tỉnh An Giang) được quy hoạch với quy mô 234ha, tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu hơn 28.800 tỷ đồng, đóng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế biển và an ninh quốc phòng.

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đáng chú ý trong danh mục này là dự án xây dựng sân bay mới trên đảo Thổ Chu, một vị trí tiền tiêu quan trọng tại vùng biển cực Tây Nam của Tổ quốc.

Quy mô và lộ trình phát triển sân bay Thổ Chu

Theo quy hoạch được phê duyệt, Cảng hàng không Thổ Chu sẽ được xây dựng trên diện tích đất khoảng 234ha. Công trình được thiết kế đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4C theo phân cấp của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), có khả năng tiếp nhận các dòng máy bay tầm trung.

Lộ trình phát triển công suất của sân bay được chia thành hai giai đoạn chính:

Giai đoạn đến năm 2030: Dự kiến đạt công suất khoảng 20.000 hành khách/năm.

Dự kiến đạt công suất khoảng 20.000 hành khách/năm. Tầm nhìn đến năm 2050: Nâng cấp mở rộng để đạt công suất 1 triệu hành khách/năm.

Về nguồn vốn, tổng nhu cầu vốn đầu tư tính đến năm 2030 ước tính khoảng 28.800 tỷ đồng. Trong giai đoạn sau năm 2030, dự kiến sẽ cần thêm khoảng 350 tỷ đồng để hoàn thiện và mở rộng công suất theo đúng quy hoạch dài hạn.

Vị trí chiến lược và mạng lưới hàng không quốc gia

Việc bổ sung sân bay Thổ Chu nằm trong chiến lược phát triển 36 cảng hàng không trên toàn quốc, bao gồm 19 cảng hàng không quốc tế và 17 cảng hàng không nội địa. Thổ Chu được xếp vào nhóm cảng hàng không nội địa cùng với các địa danh như Lai Châu, Sa Pa, Măng Đen và Bạch Long Vĩ.

Địa điểm nghiên cứu xây dựng sân bay trên đảo Thổ Chu. Đồ họa: Tâm Thảo

Đặc khu Thổ Châu thuộc Tỉnh An Giang, bao gồm 8 hòn đảo với tổng diện tích tự nhiên gần 14km². Trong đó, đảo Thổ Chu là đảo lớn nhất (khoảng 1.249ha) và là trung tâm hành chính, kinh tế. Khu vực này nằm cách đảo Phú Quốc khoảng 110km và cách trung tâm Tỉnh An Giang hơn 220km.

Giải quyết điểm nghẽn giao thông và an ninh quốc phòng

Hiện nay, việc kết nối giữa quần đảo Thổ Chu với đất liền hoàn toàn phụ thuộc vào đường biển. Các chuyến tàu thường mất nhiều giờ di chuyển và bị ảnh hưởng trực tiếp bởi điều kiện thời tiết cực đoan. Điều này gây khó khăn lớn cho việc vận chuyển hàng hóa, cứu hộ y tế và thu hút đầu tư du lịch.

80% diện tích của đảo Thổ Chu là rừng nguyên sinh. Ảnh: Báo Dân Việt

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, việc đầu tư sân bay không chỉ hoàn thiện hạ tầng giao thông mà còn phục vụ mục tiêu chiến lược: đưa Thổ Chu trở thành trung tâm phòng thủ vững chắc tại vùng biển Tây Nam. Dự án kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá, rút ngắn thời gian kết nối, nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp và mở ra động lực mới cho kinh tế biển.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết của cơ quan chức năng trong các giai đoạn tiếp theo.