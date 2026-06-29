Quy hoạch sân bay thứ hai của Hà Nội: Vị trí phía Nam và mô hình đô thị sân bay 1.500ha Hà Nội định hướng xây dựng cảng hàng không thứ hai tại khu vực phía Nam với quy mô 1.500ha, công suất thiết kế 30-50 triệu hành khách mỗi năm. Dự án dự kiến triển khai sau năm 2030 theo mô hình đô thị sân bay hiện đại, kết nối trực tiếp với mạng lưới metro và đường sắt tốc độ cao.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa công bố đã xác định chiến lược phát triển hạ tầng hàng không theo mô hình hai đầu mối lớn. Trong đó, việc hình thành một cảng hàng không quốc tế mới tại khu vực phía Nam được xem là bước ngoặt quan trọng nhằm giảm tải cho sân bay Nội Bài và tạo động lực phát triển kinh tế vùng.

Theo đồ án quy hoạch, sân bay mới sẽ được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2031-2045. Đây không chỉ là một công trình giao thông thuần túy mà còn là hạt nhân để hình thành một cực tăng trưởng mới tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Vị trí quy hoạch sân bay thứ 2 vùng Thủ đô đang nhận được sự quan tâm rất lớn của người dân. Ảnh minh họa

Chiến lược hai đầu mối hàng không của Hà Nội

Mạng lưới hàng không Thủ đô trong tương lai sẽ vận hành dựa trên sự bổ trợ giữa hai cảng hàng không quốc tế lớn. Cụ thể, ở phía Bắc, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ được đầu tư nâng cấp toàn diện. Quy hoạch dự kiến mở rộng thêm khoảng 1.500ha diện tích đất về phía Nam để nâng công suất phục vụ lên khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sẽ tiếp tục được nâng cấp và mở rộng hơn. Nguồn: Quy hoạch Quốc gia

Song song với việc nâng cấp Nội Bài, Cảng hàng không thứ hai của Vùng Thủ đô sẽ được xây dựng tại khu vực xã Ứng Hòa và xã Chuyên Mỹ, TP.Hà Nội. Với quy hoạch diện tích khoảng 1.500ha, sân bay này có công suất thiết kế tương đương Nội Bài sau khi mở rộng (từ 30-50 triệu hành khách/năm), đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế khắt khe nhất.

Mô hình đô thị sân bay và vị trí đề xuất

Điểm khác biệt trong quy hoạch lần này là việc áp dụng mô hình đô thị sân bay (Airport City). Đây là xu hướng phát triển tại các trung tâm hàng không lớn trên thế giới, nơi hạ tầng bay được kết hợp chặt chẽ với các trung tâm dịch vụ, thương mại, logistics và khu đô thị thông minh xung quanh.

Cảng hàng không thứ 2 vùng Thủ đô được quy hoạch nằm ở cực phía Nam của Hà Nội. Nguồn: Quy hoạch Quốc gia

Trước đó, trong các dự thảo lấy ý kiến vào tháng 3/2026, các chuyên gia từng đề xuất vị trí tại địa bàn các xã Trầm Lộng, Đồng Tân, Minh Đức và Kim Đường, TP.Hà Nội, cách trung tâm thành phố khoảng 40km. Tuy nhiên, quy hoạch chính thức đã chốt khu vực xã Ứng Hòa - xã Chuyên Mỹ làm địa điểm nghiên cứu chính, đảm bảo không gian phát triển dài hạn và khả năng kết nối liên vùng.

Cận cảnh khu vực được quy hoạch xây dựng sân bay thứ 2 Vùng Thủ đô. Nguồn: Quy hoạch Quốc gia

Hệ thống giao thông kết nối đa phương thức

Để đảm bảo hiệu quả khai thác cho sân bay thứ hai, Hà Nội định hướng đầu tư đồng bộ mạng lưới giao thông kết nối đa tầng, bao gồm đường bộ, đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao:

Đường bộ: Kết nối trực tiếp với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tuyến Chợ Bến - Yên Mỹ, trục Ngọc Hồi - Phú Xuyên và trục kinh tế phía Nam.

Kết nối trực tiếp với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tuyến Chợ Bến - Yên Mỹ, trục Ngọc Hồi - Phú Xuyên và trục kinh tế phía Nam. Đường sắt đô thị: Quy hoạch tuyến metro số 9 kết nối từ khu vực Ngọc Hồi - Thường Tín đến trực tiếp sân bay thứ hai và đô thị Phú Xuyên.

Quy hoạch tuyến metro số 9 kết nối từ khu vực Ngọc Hồi - Thường Tín đến trực tiếp sân bay thứ hai và đô thị Phú Xuyên. Đường sắt tốc độ cao: Dự kiến bố trí nhà ga đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam gần khu vực sân bay để tối ưu hóa khả năng trung chuyển khách quốc tế và liên tỉnh.

Vị trí sân bay Nội Bài và sân bay thứ 2 Vùng Thủ đô. Đồ họa minh họa

Ngoài hai cảng hàng không quốc tế chính, tầm nhìn 100 năm của Hà Nội còn bao gồm việc nâng cấp các sân bay quân sự như Gia Lâm và Hòa Lạc sang hình thức lưỡng dụng. Thành phố cũng chuẩn bị quỹ đất cho các bãi đáp trực thăng và phương tiện bay thông minh (drone, taxi bay) tại các tòa nhà cao tầng và khu công nghệ cao, hướng tới một hệ sinh thái giao thông hàng không toàn diện và hiện đại bậc nhất khu vực.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan chức năng trong từng giai đoạn triển khai dự án.