Quy hoạch sân bay TP.HCM đến 2050: Tân Sơn Nhất giữ quy mô, Côn Đảo nâng cấp quốc tế TP.HCM dự kiến giữ nguyên công suất Tân Sơn Nhất và đề xuất nâng cấp sân bay Côn Đảo thành cảng hàng không quốc tế 10 triệu khách vào năm 2050.

Trong dự thảo điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, TP.HCM tiếp tục được xác định là trung tâm hàng không lớn nhất cả nước. Theo định hướng tầm nhìn đến năm 2050, thành phố sẽ phát triển hai sân bay trực thuộc với những vai trò chiến lược riêng biệt: Tân Sơn Nhất duy trì vị thế đầu mối vận tải ổn định, trong khi Côn Đảo được đề xuất nâng cấp mạnh mẽ thành cảng hàng không quốc tế.

Chiến lược phân vai cho hai cửa ngõ hàng không

Theo dự thảo do Cục Hàng không Việt Nam trình Bộ Xây dựng, sau khi mở rộng địa giới hành chính và tiếp nhận đặc khu Côn Đảo, TP.HCM sẽ hình thành mạng lưới hàng không song hành. Tân Sơn Nhất đóng vai trò trung tâm vận tải của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, còn Côn Đảo trở thành động lực mới cho du lịch và kết nối quốc tế dài hạn.

Cảng hàng không Côn Đảo. Ảnh: Internet

Tân Sơn Nhất: Giữ ổn định quy mô, tối ưu hóa logistics

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được quy hoạch duy trì ở cấp 4E theo tiêu chuẩn ICAO. Đáng chú ý, công suất thiết kế của sân bay này sẽ được giữ nguyên ở mức 50 triệu hành khách mỗi năm cho cả giai đoạn đến 2030 và tầm nhìn 2050. Diện tích đất sử dụng cũng không thay đổi, duy trì khoảng 617ha.

Dù không tăng số lượng hành khách, sản lượng hàng hóa tại đây dự kiến sẽ tăng từ 1,3 triệu tấn (năm 2030) lên 1,6 triệu tấn (năm 2050). Điều này khẳng định vai trò trọng yếu của Tân Sơn Nhất trong chuỗi cung ứng và logistics hàng không. Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho sân bay này đến năm 2030 ước tính khoảng 12.233 tỷ đồng.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Việc dừng nâng công suất hành khách tại Tân Sơn Nhất là do quỹ đất xung quanh đã cạn kiệt và cần chia sẻ lưu lượng bay với sân bay Long Thành. Đến năm 2050, Tân Sơn Nhất và Long Thành sẽ phối hợp để trở thành cụm cảng hàng không đầu mối, cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm lớn trong khu vực.

Đề xuất lột xác sân bay Côn Đảo thành cảng hàng không quốc tế

Trái ngược với sự ổn định của Tân Sơn Nhất, sân bay Côn Đảo được đề xuất điều chỉnh quy hoạch mạnh mẽ nhất. Sau khi Côn Đảo trở thành đơn vị hành chính thuộc TP.HCM, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM đã kiến nghị nâng cấp sân bay từ cấp 4C lên 4E và chuyển đổi thành cảng hàng không quốc tế.

Theo đề xuất mới, công suất khai thác của sân bay Côn Đảo sẽ đạt 10 triệu hành khách/năm vào năm 2050, cao gấp hơn ba lần so với quy hoạch cũ (3 triệu khách). Quy mô sử dụng đất cũng được mở rộng lên khoảng 311ha. Việc nâng cấp này hướng tới mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế biển và du lịch cao cấp tại khu vực Côn Đảo, TP.HCM.

Tác động đến kinh tế và hạ tầng vùng

Quy hoạch mới cho thấy sự chuyển dịch từ việc chỉ tập trung mở rộng công suất sang phân vai rõ ràng để tối ưu hóa nguồn lực. Với vị thế là đầu tàu kinh tế cả nước, TP.HCM có GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt khoảng 8.944 USD - 8.994 USD, cao gấp 1,7 lần bình quân chung.

Hệ thống ba sân bay (Tân Sơn Nhất, Long Thành và Côn Đảo) sẽ tạo thành kiềng ba chân vững chắc, thúc đẩy năng lực cạnh tranh quốc gia và kết nối liên vùng trong tương lai.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch chính thức của cơ quan có thẩm quyền.