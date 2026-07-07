Quy hoạch siêu đô thị công nghiệp 5.300ha tại Tây Ninh: 6 khu công nghiệp sinh thái làm hạt nhân Dự án tại xã Thạnh Đức, Tỉnh Tây Ninh quy hoạch 6 khu công nghiệp sinh thái và 5 khu đô thị, quy mô hơn 5.300ha, tạo động lực phát triển dọc hành lang kinh tế phía Nam.

UBND tỉnh Tây Ninh vừa chính thức phê duyệt Quyết định số 7229/QĐ-UBND, xác lập khung quy hoạch cho chuỗi đô thị - dịch vụ - công nghiệp Thạnh Đức với tổng quy mô nghiên cứu lên đến hơn 5.374 ha. Đây được xem là dự án hạ tầng công nghiệp lớn nhất tỉnh, nhằm chuyển đổi vùng đất nông nghiệp tại xã Thạnh Đức thành cực tăng trưởng mới dọc hành lang kinh tế Tây Ninh - Bình Dương.

Chi tiết 6 khu công nghiệp hạt nhân quy mô 2.725 ha

Điểm nhấn cốt lõi của quy hoạch là việc phân bổ 2.725,5 ha đất phát triển công nghiệp, chia thành 6 khu công nghiệp (KCN) sinh thái. Các khu này được thiết kế để thu hút đầu tư thế hệ mới, ưu tiên công nghệ cao và năng lượng xanh.

Khu công nghiệp 1 (500 ha): Nằm tại phía Nam, kết nối gần QL22B. Đây là hạt nhân giai đoạn đầu, dự kiến khởi công vào năm 2026.

Nằm tại phía Nam, kết nối gần QL22B. Đây là hạt nhân giai đoạn đầu, dự kiến khởi công vào năm 2026. Khu công nghiệp 2 (498 ha): Vị trí trung tâm phía Nam, tập trung vào các ngành công nghiệp sạch và giá trị gia tăng cao.

Vị trí trung tâm phía Nam, tập trung vào các ngành công nghiệp sạch và giá trị gia tăng cao. Khu công nghiệp 3 (407,5 ha): Phía Đông Bắc, ưu tiên công nghiệp nhẹ và công nghiệp hỗ trợ.

Phía Đông Bắc, ưu tiên công nghiệp nhẹ và công nghiệp hỗ trợ. Khu công nghiệp 4 (495,7 ha): Tọa lạc tại trung tâm khu vực công nghiệp, đóng vai trò điều phối logistics nội khu.

Tọa lạc tại trung tâm khu vực công nghiệp, đóng vai trò điều phối logistics nội khu. Khu công nghiệp 5 (495,3 ha): Cửa ngõ phía Tây, chiến lược kết nối với các trục cao tốc và quốc lộ đối ngoại.

Cửa ngõ phía Tây, chiến lược kết nối với các trục cao tốc và quốc lộ đối ngoại. Khu công nghiệp 6 (328 ha): Phía Tây Bắc, đóng vai trò bổ trợ và duy trì môi trường xanh bền vững.

Quy hoạch phân bổ các khu công nghiệp sinh thái với mục tiêu giảm phát thải và sử dụng năng lượng xanh.

Hệ sinh thái đô thị - công nghiệp đồng bộ

Song song với hạ tầng sản xuất, quy hoạch dành khoảng 2.456,8 ha để phát triển 5 khu đô thị hiện đại, dự kiến đáp ứng nhu cầu nhà ở và dịch vụ cho khoảng 200.000 người. Mô hình này đảm bảo sự cân bằng giữa nơi làm việc và không gian sống cho đội ngũ chuyên gia, lao động trình độ cao.

Toàn bộ 6 khu công nghiệp sẽ tuân thủ nghiêm ngặt Nghị định 35/2022/NĐ-CP. Các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định rõ: tỷ lệ đất xây dựng nhà máy không quá 68%, diện tích cây xanh tối thiểu 15% và đất giao thông đạt ít nhất 10%. Điều này nhằm hiện thực hóa mô hình KCN sinh thái, khác biệt hoàn toàn với các khu công nghiệp truyền thống.

Tính chất khu công nghiệp ưu tiên phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp nhẹ và hỗ trợ.

Kết nối hạ tầng và động lực liên vùng

Dự án Thạnh Đức sở hữu vị trí chiến lược khi nằm trên hành lang kinh tế Tây Ninh - Bình Dương, kết nối trực tiếp với các trục giao thông huyết mạch như QL22B và tuyến cao tốc Gò Dầu – Xa Mát trong tương lai. Sự liên kết này giúp rút ngắn khoảng cách tới cửa khẩu Mộc Bài và trung tâm kinh tế TP.HCM.

Việc triển khai KCN Thạnh Đức 1 vào năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo ra làn sóng đầu tư mạnh mẽ, kéo theo sự bùng nổ của hạ tầng kỹ thuật và giá trị bất động sản khu vực. Đây cũng là bước đi quan trọng để tỉnh Tây Ninh thực hiện Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, giảm dần sự phụ thuộc vào nông nghiệp truyền thống.

Hạ tầng giao thông đối ngoại được kỳ vọng tạo cú hích cho giá trị bất động sản và cơ hội việc làm.

Cảnh báo: Thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan chức năng trong từng giai đoạn. Nhà đầu tư và người dân cần xác minh pháp lý chi tiết và tiến độ thực tế trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.