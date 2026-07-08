Quy hoạch siêu đô thị TP.HCM tầm nhìn 100 năm: Mô hình đa cực và 5 trụ cột tăng trưởng TP.HCM định hướng trở thành siêu đô thị vùng (Polycentric Hyper City) với 5 cực tăng trưởng chiến lược, đặt mục tiêu vươn tầm đô thị toàn cầu vào năm 2075.

TP.HCM vừa công bố định hướng quy hoạch không gian phát triển thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn đến năm 2075 với tư duy tích hợp hoàn toàn mới. Thay vì mở rộng theo vết dầu loang truyền thống, thành phố sẽ chuyển đổi sang mô hình "Polycentric Hyper City" - siêu đô thị đa cực, đa trung tâm nhằm giải quyết áp lực hạ tầng và tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

Việc mở rộng địa giới đã tạo ra một không gian phát triển hoàn toàn mới, đồng thời đặt ra yêu cầu chuyển từ tư duy "mở rộng thành phố" sang "kiến tạo siêu đô thị vùng". Đây là lần đầu tiên một bản thiết kế có tầm nhìn xuyên thế kỷ được xây dựng cho đô thị đặc biệt này, định vị lại vai trò của thành phố trong mạng lưới kinh tế quốc gia và quốc tế.

Định hướng phát triển không gian TP. HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Nguồn: Quy hoạch Quốc gia

Cấu trúc 5 cực động lực chiến lược

Bản quy hoạch mới xác lập 5 cực tăng trưởng với các chức năng chuyên biệt nhưng liên kết chặt chẽ trong một chuỗi giá trị thống nhất:

Khu vực trung tâm hiện hữu: Giữ vai trò hạt nhân về tài chính, quản trị và dịch vụ cao cấp. Trọng tâm là phát triển trung tâm tài chính quốc tế và khai thác không gian ven sông Sài Gòn.

Giữ vai trò hạt nhân về tài chính, quản trị và dịch vụ cao cấp. Trọng tâm là phát triển trung tâm tài chính quốc tế và khai thác không gian ven sông Sài Gòn. Phía Đông (khu vực TP. Thủ Đức cũ): Định hướng là cực đổi mới sáng tạo, tập trung vào công nghệ cao, giáo dục và nghiên cứu khoa học.

Định hướng là cực đổi mới sáng tạo, tập trung vào công nghệ cao, giáo dục và nghiên cứu khoa học. Phía Bắc (khu vực Bình Dương cũ): Phát huy lợi thế để trở thành trung tâm sản xuất thông minh và logistics quy mô lớn.

Phát huy lợi thế để trở thành trung tâm sản xuất thông minh và logistics quy mô lớn. Phía Nam (vùng Cần Giờ, Cái Mép, Thị Vải): Quy hoạch thành cực kinh tế biển và thương mại tự do, hình thành cửa ngõ giao thương quốc tế với hệ thống cảng trung chuyển và năng lượng sạch.

Quy hoạch thành cực kinh tế biển và thương mại tự do, hình thành cửa ngõ giao thương quốc tế với hệ thống cảng trung chuyển và năng lượng sạch. Không gian biển (Bà Rịa - Vũng Tàu): Tập trung phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và các dịch vụ kinh tế biển gắn liền với Vũng Tàu, Long Hải và Hồ Tràm.

Hạ tầng đa tầng và quản trị theo chức năng

Để vận hành mô hình siêu đô thị, hệ thống hạ tầng được xác định là "mạch máu" với 5 hệ liên kết chiến lược. Các hành lang kinh tế Bắc - Nam và Đông - Tây sẽ tăng cường kết nối TP.HCM với vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Mạng lưới giao thông sẽ phát triển theo mô hình đa tầng, kết hợp giữa đường bộ, hệ thống Metro, không gian ngầm và hạ tầng số.

Một góc TP. HCM hiện nay. Ảnh: Tạp chí VnEconomy

Đáng chú ý, thành phố sẽ thí điểm mô hình quản trị theo 10 vùng chức năng thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ranh giới hành chính. Cách tiếp cận này cho phép phân bổ dân cư và nguồn lực đầu tư phù hợp với đặc thù từng vùng, từ lõi di sản đến các đặc khu kinh tế.

Tiềm năng kinh tế và cảnh báo quy hoạch

Tính đến năm 2025, TP.HCM tiếp tục duy trì vị thế đầu tàu kinh tế với mức tăng trưởng GRDP đạt 7,53%, đóng góp hơn 23% vào tăng trưởng chung của cả nước. GRDP bình quân đầu người ước đạt khoảng 8.944 - 8.994 USD (tương đương 220 triệu đồng), cao gấp 1,7 lần bình quân toàn quốc.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan chức năng trong từng giai đoạn. Nhà đầu tư và người dân cần xác minh pháp lý chi tiết tại các cơ quan quản lý địa phương trước khi thực hiện các giao dịch bất động sản.