Quy hoạch siêu tháp 108 tầng tại Cần Giờ: Công trình cao nhất Việt Nam Với quy mô 108 tầng, tòa tháp tại khu đô thị lấn biển Cần Giờ không chỉ vượt Landmark 81 mà còn định hướng lọt top 10 thế giới, dự kiến vận hành toàn bộ vào năm 2032.

Theo quy hoạch được UBND TP.HCM phê duyệt tại Quyết định số 340/QĐ-UBND, Việt Nam đang chuẩn bị triển khai xây dựng một tòa tháp biểu tượng cao 108 tầng. Công trình này là điểm nhấn trọng tâm của dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ có tổng quy mô hơn 2.870 ha.

Vượt Landmark 81, ghi danh vào top 10 thế giới

Trong nhiều năm qua, Landmark 81 (cao 461,2m) luôn giữ vững vị trí tòa nhà cao nhất Việt Nam. Tuy nhiên, theo bản quy hoạch mới, siêu tháp 108 tầng tại Cần Giờ sẽ chính thức thiết lập kỷ lục mới về chiều cao trong nước. Đáng chú ý, dự án còn được định hướng lọt vào nhóm 10 công trình cao nhất thế giới, đánh dấu bước tiến mới của ngành xây dựng và kiến trúc nội địa trên bản đồ quốc tế.

Tháp chọc trời được xem là công trình biểu tượng của khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Ảnh minh họa

Thách thức kỹ thuật trên nền đất lấn biển

Tòa tháp được quy hoạch tại phân khu C - Mũi Hải Đăng, một khu vực rộng khoảng 318 ha. Do đặc thù xây dựng trên nền đất lấn biển, công trình đòi hỏi những giải pháp kỹ thuật phức tạp về xử lý nền móng, kết cấu chịu lực để thích ứng với môi trường biển có độ ẩm cao, hơi muối và áp lực gió mạnh.

Hệ thống kết cấu của tòa nhà được thiết kế theo các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về chống động đất và bão. Đặc biệt, dự án sẽ vận hành theo tiêu chuẩn kỹ thuật ESG++, tập trung vào hiệu quả sử dụng năng lượng và phát triển bền vững, phù hợp với xu hướng kiến trúc xanh toàn cầu.

Sau khi hoàn thành, đây sẽ là siêu tháp chọc trời cao bậc nhất thế giới. Ảnh minh họa

Tổ hợp đa chức năng và kết nối liên vùng

Thay vì chỉ đơn thuần là một tòa nhà văn phòng, siêu tháp này được quy hoạch như một hệ sinh thái khép kín:

Tầng thấp: Trung tâm thương mại và dịch vụ cao cấp.

Trung tâm thương mại và dịch vụ cao cấp. Tầng giữa: Hệ thống văn phòng hạng A dành cho các tập đoàn quốc tế.

Hệ thống văn phòng hạng A dành cho các tập đoàn quốc tế. Tầng cao: Khách sạn tiêu chuẩn quốc tế và căn hộ hạng sang.

Về vị trí, công trình nằm tại điểm kết nối chiến lược: cách trung tâm TP.HCM khoảng 50km, cách Vũng Tàu 20km đường biển và chỉ cách cụm cảng Cái Mép - Thị Vải khoảng 12km. Khả năng liên kết vùng sẽ được gia tăng đáng kể khi cầu Cần Giờ hoàn thành vào năm 2028 và tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối với trung tâm TP.HCM dự kiến khởi công từ năm 2026.

Lộ trình triển khai dự án

Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ đã chính thức khởi công từ tháng 4/2025 với lộ trình cụ thể:

Giai đoạn Nội dung công việc 2025 - 2027 Lấn biển, xử lý nền và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thi công móng. 2027 - 2030 Thi công phần thân tháp (tốc độ dự kiến 3-4 tầng/tháng). 2031 Vận hành khu trung tâm thương mại. 2032 Hoàn thiện toàn bộ và đưa khu văn phòng, khách sạn vào khai thác.

* Cảnh báo: Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư và người quan tâm cần xác minh pháp lý tại thời điểm giao dịch.