Quy hoạch sử dụng đất phường Yên Sơn tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Yên Sơn xác định các chỉ tiêu phát triển không gian và hạ tầng kỹ thuật theo đồ án điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2030.

Phường Yên Sơn là đơn vị hành chính thuộc tỉnh Ninh Bình, được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Tân Bình, xã Quảng Lạc và xã Yên Sơn. Sau khi sắp xếp, phường Yên Sơn có tổng diện tích 35,86 km² với quy mô dân số đạt 21.196 người.

Trụ sở hành chính của phường hiện được đặt tại vị trí trụ sở xã Yên Sơn cũ. Đây là khu vực có vai trò kết nối quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế và đô thị của tỉnh Ninh Bình thời kỳ mới.

Vị trí địa lý và liên kết vùng của phường Yên Sơn

Phường Yên Sơn nằm ở phía tây nam của tỉnh Ninh Bình, sở hữu vị trí tiếp giáp với nhiều đơn vị hành chính cấp xã trong khu vực:

Phía bắc: Giáp xã Quỳnh Lưu và các phường Tây Hoa Lư, Nam Hoa Lư.

Giáp xã Quỳnh Lưu và các phường Tây Hoa Lư, Nam Hoa Lư. Phía đông: Giáp các phường Nam Hoa Lư và Yên Thắng.

Giáp các phường Nam Hoa Lư và Yên Thắng. Phía nam: Giáp các phường Trung Sơn và Tam Điệp.

Giáp các phường Trung Sơn và Tam Điệp. Phía tây: Giáp xã Phú Long.

Về khả năng liên kết hạ tầng, phường nằm gần cụm công nghiệp Khánh Thượng ở phía đông. Ngoài ra, khu vực này cách khu công nghiệp Phúc Sơn khoảng 12 km về phía đông bắc và cách trung tâm hành chính tỉnh tại phường Hoa Lư khoảng 20 km. Khoảng cách từ phường Yên Sơn đến Hà Nội là khoảng 111 km.

Phường Yên Sơn trên bản đồ Google vệ tinh. (Ảnh chụp màn hình từ Google vệ tinh).

Chi tiết quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất phường Yên Sơn được xác định dựa trên sơ đồ phương hướng phân bổ và khoanh vùng các chỉ tiêu sử dụng đất thuộc đồ án điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồ án này đã được UBND tỉnh chính thức phê duyệt vào ngày 26/02.

Theo quy hoạch, quỹ đất của phường được phân bổ nhằm tối ưu hóa tiềm năng phát triển, đảm bảo cân bằng giữa đất ở, đất nông nghiệp và đất chuyên dùng cho hạ tầng kỹ thuật. Việc xác định rõ các chỉ tiêu sử dụng đất giúp địa phương quản lý hiệu quả tài nguyên và thu hút đầu tư vào các dự án hạ tầng trọng điểm.

Quy hoạch sử dụng đất phường Yên Sơn xác định theo sơ đồ phương hướng phân bổ và khoanh vùng các chỉ tiêu sử dụng đất tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để hiểu rõ các ký hiệu và phân loại đất trên bản đồ, người dân và nhà đầu tư có thể đối chiếu với bảng chú giải đi kèm trong đồ án quy hoạch tỉnh đã được công bố.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Việc nắm vững thông tin quy hoạch không chỉ giúp cư dân ổn định đời sống mà còn hỗ trợ các nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác, tránh các rủi ro pháp lý liên quan đến tranh chấp hoặc thu hồi đất trong tương lai.

Lưu ý: Thông tin dự án và quy hoạch có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh của cơ quan chức năng. Người mua và nhà đầu tư cần xác minh pháp lý tại cơ quan quản lý địa phương trước khi thực hiện các giao dịch bất động sản.