Quy hoạch Tây Ninh 2026: Xây dựng trung tâm hành chính mới và chuỗi đô thị vệ tinh Tỉnh Tây Ninh quy hoạch trung tâm hành chính 300ha tại Hậu Nghĩa và loạt siêu đô thị Trảng Bàng, Tân Ninh, định hình mô hình phát triển đa cực gắn liền hạ tầng cao tốc.

Trong tháng 6/2026, tỉnh Tây Ninh đã triển khai hàng loạt động thái quy hoạch quan trọng, cụ thể hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2050. Trọng tâm của giai đoạn này là việc đề xuất xây dựng trung tâm hành chính mới và phê duyệt các nhiệm vụ quy hoạch đô thị quy mô lớn, nhằm khai thác lợi thế vị trí tiếp giáp TP.HCM và biên giới Campuchia.

Xây dựng trung tâm chính trị - hành chính quy mô 300 ha

UBND tỉnh Tây Ninh đã chính thức gửi tờ trình đến Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương đầu tư Trung tâm Chính trị - Hành chính mới. Vị trí dự kiến đặt tại khu vực Tây Nam đô thị Hậu Nghĩa (bao gồm các khu vực Hiệp Hòa - Hậu Nghĩa - Hòa Khánh), thuộc địa giới Đức Hòa sau quá trình sáp nhập.

Dự án có quy mô cốt lõi khoảng 300 ha, trong đó khu vực trung tâm hành chính tập trung chiếm từ 100-150 ha. Với tổng mức đầu tư khái toán khoảng 8.017 tỷ đồng, công trình được đề xuất thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), cụ thể là hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Khu vực này được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới, tích hợp đa chức năng từ hành chính, kinh tế đến logistics và công nghệ cao.

Quy hoạch trung tâm hành chính mới tại khu vực Hậu Nghĩa với quy mô khoảng 300 ha.

Phát triển chuỗi đô thị vệ tinh phía Đông - Nam

Song song với việc chuyển dịch trung tâm hành chính, Tây Ninh cũng đẩy mạnh quy hoạch các khu dân cư đô thị lớn. Đáng chú ý là dự án Khu dân cư đô thị phía Bắc sông Bến Lức – Chợ Đệm với quy mô 259 ha tại xã Lương Hòa và Bến Lức. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng, dự kiến cung cấp hơn 9.200 sản phẩm nhà ở, đáp ứng nhu cầu cư trú cho khoảng 33.000 người.

Tại khu vực Thủ Thừa, quy hoạch chi tiết 1/500 cho Khu dân cư đường Vành đai xã (hơn 24,5 ha) cũng đã được phê duyệt. Dự án này nằm gần trạm dừng chân Châu Thành trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, thuộc quy hoạch chung đô thị Thủ Thừa rộng hơn 26.300 ha, định hướng theo mô hình đô thị sinh thái và logistics.

Khu dân cư đô thị phía Bắc sông Bến Lức – Chợ Đệm hưởng lợi từ kết nối Vành đai 3 TP.HCM.

Hình thành các siêu đô thị chuyên ngành

Bức tranh quy hoạch tháng 6/2026 của Tây Ninh còn ghi nhận sự xuất hiện của các siêu đô thị chuyên biệt:

Trảng Bàng: Quy hoạch chung đô thị quy mô hơn 38.000 ha, định hướng đô thị loại II chuyên về công nghiệp, dịch vụ và logistics, gắn liền với trục cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Quy hoạch chung đô thị quy mô hơn 38.000 ha, định hướng đô thị loại II chuyên về công nghiệp, dịch vụ và logistics, gắn liền với trục cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Tân Ninh: Quy hoạch khoảng 18.000 ha, hướng tới đô thị loại II đóng vai trò trung tâm văn hóa, du lịch, y tế cấp quốc gia, khai thác tiềm năng khu vực Núi Bà Đen và hồ Dầu Tiếng.

Quy hoạch khoảng 18.000 ha, hướng tới đô thị loại II đóng vai trò trung tâm văn hóa, du lịch, y tế cấp quốc gia, khai thác tiềm năng khu vực Núi Bà Đen và hồ Dầu Tiếng. Dương Minh Châu: Quy mô 17.715 ha, tập trung phát triển du lịch sinh thái ven hồ Dầu Tiếng, tạo chuỗi liên kết với các khu du lịch quốc gia.

Khu vực Tân Ninh được quy hoạch thành trung tâm văn hóa, du lịch và thể thao của vùng Đông Nam Bộ.

Hạ tầng giao thông làm đòn bẩy phát triển

Mô hình phát triển đa cực của Tây Ninh dựa trên 6 hành lang kinh tế và hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược. Các tuyến đường huyết mạch như cao tốc N2, Quốc lộ 14C, Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM cùng các tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và Gò Dầu - Xa Mát đang được đẩy nhanh tiến độ.

Việc nâng cấp 9 xã lên phường (bao gồm Bến Cầu, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, Hậu Nghĩa, Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu) được xem là bước đi chiến lược nhằm tinh gọn bộ máy và thúc đẩy tốc độ đô thị hóa. Tỉnh cũng áp dụng cơ chế xã hội hóa nguồn lực, sử dụng quỹ đất tại các khu đô thị mới để tạo nguồn lực phát triển hạ tầng trung tâm hành chính.

Cảnh báo cho nhà đầu tư

Mặc dù quy hoạch mở ra nhiều cơ hội, các chuyên gia lưu ý thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người mua và nhà đầu tư cần xác minh kỹ trạng thái pháp lý, tiến độ giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan trước khi thực hiện giao dịch bất động sản tại các khu vực này.