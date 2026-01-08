Quy hoạch Tây Ninh tháng 7: Bổ sung hàng chục nghìn hecta đô thị, công nghiệp và cửa khẩu Tây Ninh công bố quy hoạch chuỗi đô thị công nghiệp Thạnh Đức hơn 5.300 ha, khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát gần 35.000 ha cùng định hướng nghiên cứu sân bay mới.

Tháng 7/2026, tỉnh Tây Ninh ghi nhận nhiều động thái quan trọng trong công tác quy hoạch không gian phát triển. Đáng chú ý nhất là các quyết định phê duyệt và lập quy hoạch cho hàng loạt dự án quy mô lớn, từ chuỗi đô thị - công nghiệp hơn 5.300 ha, khu kinh tế cửa khẩu gần 35.000 ha, đến định hướng điều chỉnh trung tâm hành chính và khảo sát vị trí sân bay tiềm năng.

Chuỗi đô thị - công nghiệp quy mô lớn và các phân khu trọng điểm

Tâm điểm quy hoạch của tỉnh thuộc về dự án Khu đô thị – dịch vụ – công nghiệp Thạnh Đức với quy mô nghiên cứu 5.374,67 ha (diện tích lập quy hoạch khoảng 5.200 ha). Đây được xác định là chuỗi liên kết lớn nhất tỉnh, nằm trên địa bàn xã Thạnh Đức và một phần các xã Cầu Khởi, Truông Mít. Cấu trúc dự án bao gồm 6 khu công nghiệp (khoảng 2.725,5 ha) và 5 khu đô thị – dịch vụ (khoảng 2.456,8 ha), dự kiến quy mô dân số khoảng 200.000 người.

Cùng với đó, Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Hòa Thành có phạm vi khoảng 20.619 ha cũng được phê duyệt, bao gồm các phường Long Hoa, Hòa Thành, Thanh Điền và mở rộng toàn bộ xã Thạnh Đức. Đất xây dựng đô thị đến năm 2050 dự kiến khoảng 10.000 ha; dân số đạt 330.000–360.000 người vào năm 2035 và nâng lên 560.000–600.000 người vào năm 2050.

Tại khu vực giáp ranh TP.HCM, Khu đô thị kết hợp công nghiệp công nghệ cao Hưng Thuận (xã Hưng Thuận) có quy mô 400 ha đã được phê duyệt quy hoạch phân khu. Dự án nằm trong Khu liên hợp Phước Đông – Bời Lời, dành 150,76 ha cho công nghiệp công nghệ cao, dự kiến thu hút 40.000 dân cư và 20.000 lao động. Ở khu vực phía nam, UBND xã Bến Lức đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 Phân khu A – Khu đô thị Vàm Cỏ Đông rộng khoảng 107 ha, ưu tiên phát triển đô thị sinh thái với hơn 32% diện tích là cây xanh và mặt nước.

Quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát và điều chỉnh không gian đô thị Tân Ninh

Bên cạnh các khu công nghiệp trọng điểm, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đang lấy ý kiến cộng đồng về quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát. Dự án có tổng diện tích 34.890 ha, trải dài trên địa bàn xã Tân Lập và xã Tân Biên. Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, định hướng triển khai qua hai giai đoạn đến năm 2035 và 2050, kết hợp phát triển kinh tế biên giới với bảo tồn hệ sinh thái Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát.

Nổi bật trong mảng đô thị là Đồ án Quy hoạch chung đô thị Tân Ninh (quy mô khoảng 18.000–19.936 ha, thuộc các phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh). Lãnh đạo các địa phương đã thống nhất điều chỉnh vị trí từng quy hoạch làm trung tâm hành chính cũ thành quỹ đất dự trữ kết hợp công viên cây xanh quy mô 25–30 ha. Trong khi đó, định hướng trung tâm hành chính mới được chuyển về khu vực Hậu Nghĩa với diện tích khoảng 300 ha.

Bổ sung vào mạng lưới hạ tầng giao thông, Bộ Xây dựng đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc. Theo đó, Tây Ninh được đưa vào danh sách 5 sân bay tiềm năng, với vị trí nghiên cứu đặt tại xã Cầu Khởi (địa bàn có diện tích hơn 90 km²), kết nối thuận lợi với vùng du lịch Núi Bà Đen và hồ Dầu Tiếng.

Định hướng phát triển đa cực và tác động thị trường

Các đồ án quy hoạch mới cho thấy Tây Ninh đang từng bước dịch chuyển sang mô hình phát triển đa cực. Thay vì phụ thuộc vào một trung tâm duy nhất, không gian kinh tế được phân bổ theo các trục chính: chuỗi công nghiệp - đô thị Thạnh Đức - Hòa Thành kết nối hành lang kinh tế Tây Ninh - Bình Dương; đô thị công nghệ cao Hưng Thuận đón đầu làn sóng đầu tư từ TP.HCM; khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát giữ vai trò đầu mối giao thương quốc tế.

Sự hoàn thiện về mặt pháp lý quy hoạch phân khu và quy hoạch chung 1/2000 là tiền đề quan trọng để địa phương tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, lập quy hoạch chi tiết 1/500. Những vùng đất nằm trong ranh giới phát triển mới hoặc tiếp giáp các trục giao thông lớn như cao tốc Gò Dầu – Xa Mát, Quốc lộ 22B, Đường tỉnh 782, 789 được dự báo sẽ có nhiều lợi thế thu hút nguồn vốn đầu tư bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội và đô thị sinh thái.

Lưu ý: Các thông tin quy hoạch chi tiết và tiến độ triển khai dự án có thể được điều chỉnh theo quyết định chính thức của cơ quan có thẩm quyền ở từng thời điểm.