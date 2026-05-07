Quy hoạch Tây Ninh: Xây dựng trung tâm hành chính mới và siêu đô thị công nghiệp 5.300ha Tỉnh Tây Ninh phê duyệt quy hoạch chuỗi đô thị công nghiệp Thạnh Đức quy mô 5.300ha và đề xuất xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính mới trị giá hơn 8.000 tỷ đồng.

Tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh các đồ án quy hoạch chiến lược, trọng tâm là việc hình thành trung tâm hành chính mới ven sông Vàm Cỏ và chuỗi đô thị - công nghiệp quy mô lớn. Những động thái này không chỉ thay đổi diện mạo hạ tầng địa phương mà còn tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực Đông Nam Bộ.

Xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính mới hơn 8.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Tây Ninh đã trình Thủ tướng Chính phủ tờ trình số 2887/TTr-UBND về việc xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung. Vị trí được lựa chọn nằm tại khu vực Tây Nam đô thị Hậu Nghĩa, bao gồm các Xã Hiệp Hòa, Phường Hậu Nghĩa và Xã Hòa Khánh (thuộc khu vực Đức Hòa cũ).

Dự án có tổng mức đầu tư khái toán khoảng 8.017 tỷ đồng, dự kiến thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP). Với quy hoạch tổng thể khoảng 300 ha, khu vực cốt lõi rộng 100-150 ha sẽ bao gồm khối sở ban ngành (130.000 m² sàn), đại lộ cảnh quan (10 ha), quảng trường trung tâm (20 ha) và công viên trung tâm (30 ha). Vị trí này được đánh giá cao nhờ quỹ đất liền khoảnh lớn ven sông Vàm Cỏ và hệ thống giao thông quy hoạch đồng bộ, đóng vai trò là một trong ba cực tăng trưởng chính của tỉnh.

Vị trí dự kiến xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính mới tại khu vực Hậu Nghĩa, Tỉnh Tây Ninh.

Phê duyệt chuỗi đô thị - công nghiệp Thạnh Đức quy mô 5.200ha

Một trong những dự án hạ tầng lớn nhất tỉnh hiện nay là Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Thạnh Đức vừa được phê duyệt quy hoạch phân khu theo Quyết định 7229/QĐ-UBND. Đồ án có quy mô nghiên cứu hơn 5.374 ha, trong đó diện tích lập quy hoạch khoảng 5.200 ha, tọa lạc tại Xã Thạnh Đức và một phần các Xã Cầu Khởi, Xã Truông Mít.

Cấu trúc của siêu dự án này bao gồm:

6 khu công nghiệp: Quy mô khoảng 2.725 ha, ưu tiên các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao và năng lượng xanh.

Quy mô khoảng 2.725 ha, ưu tiên các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao và năng lượng xanh. 5 khu đô thị - dịch vụ: Quy mô khoảng 2.456 ha, dự kiến đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 200.000 dân.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẽ được đầu tư đồng bộ với trục chính rộng 50-60m, kết nối trực tiếp với cao tốc Gò Dầu - Xa Mát. Dự kiến, KCN Thạnh Đức 1 quy mô 500 ha sẽ khởi công vào quý 3/2026, đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy hành lang kinh tế Tây Ninh - Bình Dương - Mộc Bài.

Quy hoạch chuỗi đô thị - công nghiệp Thạnh Đức với quy mô nghiên cứu hơn 5.300 ha.

Phát triển đô thị dọc hành lang cao tốc và liên vùng

Tại khu vực Xã Thủ Thừa, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho Khu dân cư đường Vành đai đã được thông qua. Dự án rộng 24,56 ha với 820 lô đất ở, phục vụ khoảng 3.280 người. Điểm nhấn của khu vực này là khả năng kết nối nhanh chóng với cao tốc TP.HCM - Trung Lương và các tuyến tỉnh lộ huyết mạch, định hướng trở thành trung tâm dịch vụ - logistics bổ trợ cho đô thị.

Song song đó, tại Tỉnh Đồng Nai, các điều chỉnh quy hoạch tại Phường Nhơn Trạch và Xã Phước An cũng đang được triển khai để khớp nối hạ tầng cầu Phú Mỹ 2 (vốn đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng) vào tuyến ĐT.769D lộ giới 100m. Việc điều chỉnh chức năng sử dụng đất tại 5 vị trí chiến lược giúp tối ưu hóa quỹ đất nông nghiệp sang đất phát triển hạ tầng và đô thị.

Điều chỉnh quy hoạch tại Phường Nhơn Trạch để kết nối hạ tầng cầu Phú Mỹ 2 và các tuyến giao thông trọng điểm.

Nhìn chung, làn sóng quy hoạch mới tại các tỉnh Đông Nam Bộ đang tập trung vào mô hình đô thị tích hợp công nghiệp và dịch vụ. Những dự án này không chỉ giải quyết bài toán về không gian hành chính mà còn mở ra cơ hội lớn cho thị trường bất động sản khu vực trong giai đoạn 2026-2030.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch và các chỉ tiêu kỹ thuật có thể được điều chỉnh bởi cơ quan chức năng trong quá trình triển khai thực tế.