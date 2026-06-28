Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Công bố định hướng đa cực và trục sông Hồng Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm với mô hình đô thị đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan và mạng lưới đường sắt đô thị dài 1.153km.

Ngày 29/06/2026, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đây là sự kiện quan trọng nhằm công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn chiến lược 100 năm, mở ra bức tranh phát triển dài hạn dựa trên sự hợp nhất các đồ án quy hoạch theo Quyết định số 2512/QĐ-UBND.

Chi tiết đồ án quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Đồ án quy hoạch mới bao phủ toàn bộ diện tích tự nhiên khoảng 3.359,84km². Theo dự báo, dân số Thủ đô sẽ đạt mức 14-15 triệu người vào năm 2035 và tiếp tục tăng lên khoảng 17-19 triệu người vào năm 2065. Điểm cốt lõi của quy hoạch là chuyển đổi sang mô hình phát triển "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm".

Hình ảnh phối cảnh tái thiết một khu vực trong đồ án quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Nguồn: UBND TP. Hà Nội

Trong cấu trúc mới, sông Hồng được xác định là trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo. Thành phố sẽ hình thành 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực để tạo ra sự cân bằng trong không gian đô thị và kinh tế.

Hạ tầng giao thông và các dự án chiến lược

Quy hoạch xác lập lộ trình triển khai nhiều dự án hạ tầng mang tính đột phá, tập trung vào kết nối vùng và phát triển bền vững:

Đường sắt đô thị: Phát triển mạng lưới dài khoảng 1.153km theo mô hình TOD (đô thị gắn kết giao thông công cộng).

Phát triển mạng lưới dài khoảng 1.153km theo mô hình TOD (đô thị gắn kết giao thông công cộng). Đô thị chuyên biệt: Hình thành Khu thương mại tự do tại đô thị sân bay phía Bắc và phát triển đô thị Khoa học - Công nghệ Hòa Lạc.

Hình thành Khu thương mại tự do tại đô thị sân bay phía Bắc và phát triển đô thị Khoa học - Công nghệ Hòa Lạc. Hàng không: Nghiên cứu quy hoạch cảng hàng không thứ hai của Vùng Thủ đô tại khu vực phía Nam.

Nghiên cứu quy hoạch cảng hàng không thứ hai của Vùng Thủ đô tại khu vực phía Nam. Cảnh quan: Xây dựng Đại lộ cảnh quan sông Hồng, thúc đẩy đô thị thông minh và tăng trưởng xanh hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0".

Cấu trúc đô thị nội đô theo Đồ án quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Nguồn: Tạp chí Vietnam Finance

Mục tiêu tăng trưởng và cơ hội đầu tư

Về kinh tế, Hà Nội đặt kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm trong giai đoạn 2026-2035. Quy mô kinh tế Thủ đô hướng tới mục tiêu 200 tỷ USD vào năm 2035 và đạt khoảng 640 tỷ USD vào năm 2045. Tại hội nghị, thành phố dự kiến sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ cho nhiều dự án trọng điểm.

Để người dân và nhà đầu tư tiếp cận thông tin minh bạch, không gian trưng bày quy hoạch sẽ được mở tại Bảo tàng Hà Nội từ ngày 29/06. Khu vực này ứng dụng công nghệ 3D Mapping, sa bàn kỹ thuật số và hệ thống dữ liệu số hóa 360 độ các dự án kêu gọi đầu tư.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch chi tiết của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư cần xác minh pháp lý cụ thể trước khi thực hiện giao dịch.