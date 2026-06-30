Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Công bố đồ án và trưng bày sa bàn hiện đại TP Hà Nội chính thức công bố Quy hoạch Tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, thu hút đông đảo người dân tới tham quan sa bàn trình chiếu công nghệ hiện đại tại Bảo tàng Hà Nội.

Sáng 29/6, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Đây là sự kiện quan trọng nhằm định hình không gian phát triển, hạ tầng kỹ thuật và các mục tiêu chiến lược của thành phố trong tương lai dài hạn.

Sáng 29/6, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026. (Ảnh: VGP).

Hội nghị có sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Sự kiện không chỉ dừng lại ở việc công bố văn bản pháp lý mà còn là dịp để TP Hà Nội giới thiệu các cơ hội đầu tư trọng điểm dựa trên định hướng quy hoạch mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới tham dự Hội nghị. (Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ).

Trải nghiệm sa bàn quy hoạch kết hợp công nghệ trình chiếu

Song song với hội nghị, TP Hà Nội đã tổ chức không gian trưng bày sa bàn Quy hoạch Tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội. Từ chiều 29/6, khu vực này bắt đầu mở cửa miễn phí để phục vụ người dân và các nhà đầu tư đến tham quan.

TP Hà Nội đồng thời tổ chức trưng bày sa bàn Quy hoạch Tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội. Từ chiều 29/6, người dân được đến xem miễn phí.

Điểm nổi bật của khu vực trưng bày là sự kết hợp giữa sa bàn vật lý quy mô lớn và công nghệ trình chiếu hiện đại. Phương thức này giúp người xem dễ dàng hình dung về sự thay đổi của mạng lưới giao thông, các khu đô thị mới và các phân khu chức năng theo từng giai đoạn phát triển.

Sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu hiện đại.

Người dân quan tâm đặc biệt đến diện mạo tương lai của Thủ đô

Ngay từ khi mở cửa, sự kiện đã thu hút một lượng lớn người dân đổ về Bảo tàng Hà Nội. Từng đoàn người xếp hàng dài chờ đợi để nhận vé vào cửa miễn phí, cho thấy sức hút và sự quan tâm rất lớn của cộng đồng đối với định hướng phát triển của thành phố trong một thế kỷ tới.

Sự kiện Hà Nội công bố quy hoạch, sa bàn quy hoạch tầm nhìn 100 năm thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân.

Để đảm bảo phục vụ tốt nhất, khu vực khuôn viên bảo tàng đã được bố trí đầy đủ bãi đỗ xe cho cả ô tô và xe máy. Sau ngày công bố cao điểm, sa bàn Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm sẽ tiếp tục được trưng bày lâu dài tại đây để phục vụ nhu cầu tìm hiểu của người dân và khách tham quan.

Trong buổi đầu mở cửa, từng đoàn người xếp hàng dài chờ nhận vé vào cửa miễn phí.

Đồ án quy hoạch tầm nhìn dài hạn đầu tiên tại Việt Nam

Trước đó, vào ngày 13/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chính thức ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam có một đồ án quy hoạch được xây dựng với tầm nhìn xa như vậy, thể hiện khát vọng phát triển bền vững và hiện đại hóa Thủ đô.

Trước đó, ngày 13/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam có đồ án quy hoạch tầm nhìn 100 năm.

Việc công bố rộng rãi đồ án thông qua sa bàn và các phương tiện truyền thông giúp tăng tính minh bạch trong công tác quản lý đô thị, đồng thời tạo cơ sở để người dân và doanh nghiệp cùng đồng hành trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội của Hà Nội.