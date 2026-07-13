Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Định hình lại bản đồ giá bất động sản Với mô hình đa cực gồm 9 cực tăng trưởng và mạng lưới hạ tầng đồng bộ, quy hoạch mới của Hà Nội kỳ vọng giải tỏa áp lực nhà ở và thay đổi tiêu chí định giá dựa trên khả năng kết nối.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang trở thành tâm điểm chú ý của thị trường bất động sản khi đề ra lộ trình phát triển hợp nhất với mô hình đa cực. Đồ án quy hoạch này không chỉ mở rộng không gian đô thị mà còn được kỳ vọng sẽ tái cấu trúc mặt bằng giá nhà ở, vốn đang đối mặt với áp lực tăng trưởng nóng và khả năng tiếp cận hạn chế của người dân.

Thực trạng thị trường và áp lực nhu cầu nhà ở

Theo báo cáo thị trường quý II/2026 của CBRE Việt Nam, nguồn cung căn hộ mở bán mới tại Hà Nội trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 16.600 căn, ghi nhận mức cao nhất kể từ năm 2020. Mặc dù nguồn cung dồi dào, tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 68%, phản ánh tâm lý thận trọng của người mua trước mặt bằng giá duy trì ở mức cao.

Giá nhà tại Hà Nội liên tục tăng trong những năm gần đây khiến khả năng tiếp cận nhà ở của người dân ngày càng trở thành vấn đề được quan tâm. Dữ liệu năm 2026 từ Numbeo cho thấy chỉ số giá nhà trên thu nhập (PTI) tại Hà Nội chạm ngưỡng 37,7 lần. Điều này đồng nghĩa một hộ gia đình cần tích lũy toàn bộ thu nhập trong gần 38 năm mới có thể sở hữu một căn nhà, nếu không có các khoản chi phí phát sinh khác.

Quy hoạch Thủ đô theo mô hình đa cực được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển và tạo thêm dư địa cho thị trường nhà ở Hà Nội. Ảnh: VA

Mô hình 9 cực tăng trưởng và định hướng mở rộng không gian

Trọng tâm của quy hoạch mới là cấu trúc "9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực". Thay vì tập trung nguồn lực vào khu vực lõi, Hà Nội hướng tới hình thành các trung tâm mới gắn liền với hạ tầng giao thông và các hành lang kinh tế. Sự dịch chuyển này nhằm giảm tải cho khu vực trung tâm hiện hữu và tạo ra các cực hút dân cư mới.

Dự báo dân số Hà Nội sẽ đạt khoảng 14-15 triệu người vào năm 2035 và có thể lên tới 16 triệu người vào năm 2045. Để đáp ứng nhu cầu an cư, thành phố ước tính cần bổ sung gần 2 triệu căn nhà trong dài hạn. Quy hoạch xác định dòng dân cư và việc làm sẽ dần dịch chuyển theo các trục phát triển mới, không còn tập trung tuyệt đối vào nội đô.

Đáng chú ý, các khu vực như Đông Anh, Mê Linh, Gia Lâm, Hoài Đức hay Đan Phượng (Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm lớn. Đây là những địa bàn có dư địa phát triển đô thị rộng và khả năng hưởng lợi trực tiếp từ các dự án hạ tầng quy mô lớn như Vành đai 4, Vành đai 5.

Thay đổi tiêu chí định giá: Từ khoảng cách đến kết nối

Một trong những tác động sâu sắc nhất của quy hoạch 100 năm là việc tái định nghĩa giá trị bất động sản. Trước đây, giá trị thường tỉ lệ nghịch với khoảng cách tới trung tâm địa lý. Tuy nhiên, trong mô hình đa cực, lợi thế vị trí sẽ được đo lường bằng khả năng kết nối hạ tầng và tiếp cận dịch vụ công cộng.

Mạng lưới đường sắt đô thị với quy mô dự kiến hơn 1.100 km sẽ đóng vai trò xương sống trong việc định hình lại giá trị nhà ở. Khi hệ thống giao thông công cộng và đường vành đai hoàn thiện, không gian phát triển đô thị được mở rộng, tạo ra nhiều trung tâm mới có giá trị tương đương hoặc vượt trội so với khu vực cũ nhờ quy hoạch bài bản.

Phân hóa thị trường theo tiến độ hạ tầng

Giới chuyên gia nhận định quy hoạch chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được hiện thực hóa bằng các dự án cụ thể. Do đó, thị trường sẽ có sự phân hóa mạnh mẽ:

Khu vực hưởng lợi: Những nơi có tiến độ triển khai hạ tầng nhanh, thu hút được các hoạt động kinh tế và hình thành cộng đồng dân cư thực tế.

Những nơi có tiến độ triển khai hạ tầng nhanh, thu hút được các hoạt động kinh tế và hình thành cộng đồng dân cư thực tế. Tiêu chí đầu tư: Khả năng tiếp cận việc làm và dịch vụ công cộng sẽ trở thành thước đo quan trọng hơn là vị trí địa lý đơn thuần.

Nhìn chung, quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm không đồng nghĩa với việc giá bất động sản sẽ tăng đồng loạt. Tác động lớn nhất nằm ở việc tái định hình bản đồ giá trị, tạo thêm lựa chọn cho người dân và giảm áp lực dồn nén lên khu vực trung tâm.

Thông tin quy hoạch và dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh của cơ quan chức năng. Người mua và nhà đầu tư cần xác minh kỹ pháp lý và tiến độ thực tế trước khi thực hiện giao dịch.