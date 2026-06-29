Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Định hướng trở thành trung tâm công nghệ khu vực TP. Hà Nội công bố quy hoạch tầm nhìn 100 năm, lấy công nghệ làm động lực. FPT cam kết phát triển Công viên Công nghệ số Tây Tựu và đào tạo nhân lực AI.

Sáng 29/6, UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu cột mốc phát triển mới của Thủ đô dựa trên nền tảng Luật Thủ đô năm 2026, thu hút sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu và đại diện nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm diễn ra sáng 29/6

Khát vọng đưa Hà Nội thành trung tâm đổi mới sáng tạo

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FPT, đánh giá bản quy hoạch mới đã mở ra tầm nhìn đầy khát vọng. Theo đó, tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là nền tảng cốt lõi quyết định vị thế của Hà Nội trong thế kỷ tới. Ông nhấn mạnh rằng một quốc gia chỉ hùng mạnh khi có những ước mơ rực rỡ về Thủ đô.

Định hướng phát triển này không chỉ là quy hoạch đô thị đơn thuần mà còn nhằm đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2045. Ông Bình cho rằng câu trả lời cho sự phát triển của Hà Nội nằm ở việc ứng dụng công nghệ để xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, tương tự như thành công của các siêu đô thị như Tokyo hay Seoul.

Phát triển hạ tầng số tại Phường Tây Tựu, TP. Hà Nội

Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược, FPT sẽ tập trung vào việc hiện thực hóa quy hoạch thông qua hai trọng tâm chính: phát triển hạ tầng công nghệ và đào tạo nhân lực. Đáng chú ý nhất là dự án xây dựng Công viên Công nghệ số tại Phường Tây Tựu, TP. Hà Nội.

Ông Trương Gia Bình phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Chụp màn hình

Dự án này được kỳ vọng sẽ trở thành một "phòng thí nghiệm sống" (living lab), nơi hội tụ các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao các công nghệ tiên tiến nhất. Các lĩnh vực trọng điểm được ưu tiên phát triển bao gồm:

Trí tuệ nhân tạo (AI): Ứng dụng sâu rộng trong quản trị và đời sống.

Ứng dụng sâu rộng trong quản trị và đời sống. Công nghiệp bán dẫn: Thu hút các chuyên gia và nhà đầu tư toàn cầu.

Thu hút các chuyên gia và nhà đầu tư toàn cầu. Internet vạn vật (IoT): Xây dựng nền tảng cho đô thị thông minh.

Chiến lược đào tạo nhân lực số chất lượng cao

Bên cạnh hạ tầng vật chất, việc chuẩn bị nguồn nhân lực số được coi là yếu tố sống còn. FPT dự kiến phối hợp với chính quyền TP. Hà Nội để xây dựng khung năng lực số và phổ cập kỹ năng công nghệ cho người dân. Mục tiêu là giúp hàng triệu cư dân có thể khai thác sức mạnh của AI trong công việc và cuộc sống hàng ngày.

Theo đại diện FPT, khi nền tảng nhân lực được củng cố, Hà Nội sẽ có đủ điều kiện để hình thành các doanh nghiệp công nghệ quy mô tỷ USD, góp phần đưa Thủ đô trở thành "viên ngọc tri thức toàn cầu". Việc kiên định theo đuổi các công nghệ chiến lược như bán dẫn và robot sẽ là chìa khóa để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên mới.