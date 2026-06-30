Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Hình thành 9 cực tăng trưởng đa tâm Hà Nội chính thức chuyển đổi sang mô hình đô thị đa cực với 9 phân khu chức năng và lấy sông Hồng làm trục cảnh quan chủ đạo nhằm giảm tải áp lực cho khu vực nội đô.

Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội diễn ra ngày 29/6/2026, UBND TP. Hà Nội đã định hình một tầm nhìn phát triển dài hạn chưa từng có tiền lệ. Theo Quyết định số 2512 ngày 13/5/2026, đồ án quy hoạch mới bao phủ toàn bộ diện tích 3.359km² với định hướng phát triển đa tầng, đa điểm, thay thế hoàn toàn mô hình tập trung một trung tâm hiện hữu.

Cấu trúc đô thị đa cực và 9 trung tâm tăng trưởng

Thay vì dồn nén nguồn lực vào khu vực lõi, Hà Nội sẽ phân bổ chức năng cho 9 cực tăng trưởng được kết nối bởi hệ thống đường vành đai liên vùng và các tuyến cao tốc hướng tâm. Đây được xem là khung xương sống dẫn dắt không gian đô thị và kinh tế của thành phố trong thế kỷ tới.

Khu vực nội đô lịch sử và phần mở rộng tại hữu ngạn sông Hồng vẫn được duy trì là trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa và tài chính. Tuy nhiên, trọng tâm phát triển sẽ chuyển dịch sang việc nâng cao chất lượng không gian sống và bảo tồn di sản thay vì mở rộng xây dựng mật độ cao.

Nội dung quy hoạch về 9 cực tăng trưởng của TP. Hà Nội trong tương lai.

Phân bổ chức năng theo các khu vực cửa ngõ

Theo đồ án quy hoạch, mỗi khu vực sẽ đảm nhận các vai trò kinh tế kỹ thuật chuyên biệt để tạo thành hệ sinh thái bổ trợ lẫn nhau:

Phía Bắc (khu vực Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn): Cực hội nhập quốc tế, tập trung vào tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao và khu thương mại tự do gắn với sân bay Nội Bài.

Cực hội nhập quốc tế, tập trung vào tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao và khu thương mại tự do gắn với sân bay Nội Bài. Phía Đông (khu vực Gia Lâm - Long Biên): Cửa ngõ thương mại và dịch vụ, phát triển các cảng cạn (ICD) và tổ hợp logistics dọc Quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Cửa ngõ thương mại và dịch vụ, phát triển các cảng cạn (ICD) và tổ hợp logistics dọc Quốc lộ 5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Phía Nam (khu vực Phú Xuyên - Ứng Hòa): Cực phát triển công nghiệp công nghệ cao, y tế liên vùng và là nơi dự kiến đặt sân bay thứ hai của Thủ đô.

Cực phát triển công nghiệp công nghệ cao, y tế liên vùng và là nơi dự kiến đặt sân bay thứ hai của Thủ đô. Phía Tây (khu vực Hòa Lạc): Hạt nhân kinh tế tri thức với Khu công nghệ cao và hệ thống giáo dục đại học trọng điểm.

Hạt nhân kinh tế tri thức với Khu công nghệ cao và hệ thống giáo dục đại học trọng điểm. Phía Tây Bắc (khu vực Sơn Tây - Ba Vì): Trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, văn hóa gắn với hệ sinh thái núi Tản - sông Đà.

Bản đồ quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Trục cảnh quan sông Hồng và các chỉ số kỹ thuật

Lần đầu tiên, sông Hồng không chỉ được xem là yếu tố cảnh quan mà trở thành một cực phát triển độc lập. Không gian hai bên bờ sông sẽ được xây dựng thành trung tâm đa chức năng về văn hóa, tài chính và du lịch, tạo động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng.

Chỉ tiêu quy hoạch Dự báo đến năm 2035 Tầm nhìn đến năm 2065 Quy mô dân số 14 - 15 triệu người 17 - 19 triệu người Mô hình phát triển Đa cực, đa trung tâm Đô thị thông minh, bền vững Trục chủ đạo Sông Hồng Hệ thống vành đai liên vùng

Bên cạnh đó, sông Nhuệ cũng được xác định là trục xanh chiến lược, đóng vai trò hành lang sinh thái và điều tiết thủy văn cho khu vực lõi đô thị. Việc hiện thực hóa quy hoạch này đòi hỏi sự kết nối đồng bộ giữa hạ tầng giao thông và các phân khu chức năng để tránh tình trạng phát triển rời rạc.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh theo các quyết định cụ thể của cơ quan chức năng trong từng giai đoạn thực hiện. Nhà đầu tư và người dân cần xác minh chi tiết tại các cơ quan quản lý quy hoạch địa phương.