Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Hà Nội cam kết môi trường đầu tư minh bạch TP. Hà Nội khẳng định chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang phục vụ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm nhằm hiện thực hóa tầm nhìn phát triển trong thế kỷ tới.

Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định thành phố đang bước vào chu kỳ phát triển mới với những thay đổi mang tính bước ngoặt. Thông điệp xuyên suốt được lãnh đạo thành phố gửi tới các nhà đầu tư là sự minh bạch, ổn định và năng lực thực thi hiệu quả của bộ máy hành chính.

Tầm nhìn 100 năm và khung pháp lý chiến lược

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được xác định là kim chỉ nam cho sự phát triển dài hạn. Theo lãnh đạo thành phố, Hà Nội đang hội tụ đầy đủ các điều kiện cần thiết để bứt phá, bao gồm nền tảng từ Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 và các chủ trương về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Phối cảnh một góc trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Sự kết hợp giữa định hướng dài hạn và cơ chế chính sách đặc thù sẽ giúp Hà Nội hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính, thương mại và kết nối quốc tế có sức cạnh tranh cao trong khu vực. Thành phố kỳ vọng sẽ biến những định hướng trên giấy thành các dự án thực tế, mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng và nhà đầu tư.

Chuyển đổi tư duy quản lý sang phục vụ doanh nghiệp

Một trong những điểm nhấn quan trọng là cam kết cải thiện môi trường đầu tư. Chính quyền thành phố đang chuyển dịch mạnh mẽ sang tư duy phục vụ, coi hiệu quả thực thi là tiêu chí hàng đầu để đánh giá năng lực bộ máy hành chính.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tạo hội nghị.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, niềm tin của nhà đầu tư không chỉ đến từ các bản quy hoạch mà còn từ khả năng tháo gỡ khó khăn và thành công của các dự án thực tế. Việc xây dựng một môi trường đầu tư có khả năng dự báo và ổn định là ưu tiên hàng đầu để thu hút các dòng vốn chất lượng cao trong giai đoạn tới.

Hạ tầng chiến lược là động lực tăng trưởng

Hà Nội đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng với quy mô chưa từng có để mở rộng không gian phát triển. Trước thời điểm hội nghị, thành phố đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, cùng các dự án đường vành đai và cầu vượt sông Hồng.

Đại diện nhiều doanh nghiệp tham gia vào hội nghị.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số và các công trình chống ngập cũng đang được triển khai quyết liệt. Khi hoàn thành, các dự án này không chỉ giải quyết điểm nghẽn giao thông mà còn hình thành cấu trúc đô thị mới, kết nối hiệu quả các cực tăng trưởng của Thủ đô.

Số liệu kinh tế và thu hút đầu tư ấn tượng

Giai đoạn 2021-2025 ghi nhận sự tăng trưởng tích cực của kinh tế Thủ đô. Các chỉ số về GRDP và thu ngân sách đều đạt mức cao, khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước.

Chỉ tiêu kinh tế (Năm 2025) Giá trị thực hiện GRDP Hà Nội Gần 1,6 triệu tỷ đồng Tỷ trọng đóng góp GDP cả nước 12,42% Tốc độ tăng trưởng GRDP 8,16% Thu ngân sách nhà nước Vượt 711.000 tỷ đồng

Trong nửa đầu năm 2026, Hà Nội tiếp tục duy trì sức hút lớn khi chấp thuận chủ trương đầu tư cho 138 dự án trong nước với tổng vốn 3,5 triệu tỷ đồng. Đặc biệt, dòng vốn FDI đạt khoảng 3,2 tỷ USD, đưa thành phố vào nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài.

Lưu ý: Thông tin dự án và quy hoạch có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư cần xác minh pháp lý chi tiết trước khi thực hiện các giao dịch.