Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Thiết lập 14 cực phát triển và quỹ đất dự trữ 17.000ha Hà Nội định hướng chuyển dịch sang mô hình đô thị đa trung tâm với 14 cực tăng trưởng mới, dành hơn 201.000ha đất đô thị và quỹ dự trữ chiến lược cho tương lai.

Theo Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đang thực hiện bước chuyển chiến lược từ mô hình đô thị tập trung sang cấu trúc đa trung tâm, đa cực. Trọng tâm của bản quy hoạch này là thiết lập mạng lưới 14 đô thị đóng vai trò động lực phát triển mới, nhằm phân bổ lại mật độ dân cư và các hoạt động kinh tế trên toàn thành phố.

Dự kiến đến năm 2045, hệ thống đô thị này sẽ chiếm quy mô khoảng 176.708ha (hơn 52% diện tích tự nhiên). Tới năm 2065, diện tích đất đô thị sẽ mở rộng lên khoảng 201.060ha, tương đương gần 60% diện tích toàn thành phố.

Dịch chuyển động lực phát triển sang phía Tây và phía Nam

Quy hoạch xác định khu vực phía Tây và phía Nam là những cực tăng trưởng trọng yếu nhờ quỹ đất lớn và khả năng kết nối hạ tầng hiện đại. Tại phía Tây, Hà Nội quy hoạch 6 đô thị bao gồm: Hòa Lạc, Xuân Mai, Sơn Tây - Tây Đằng - Tản Viên Sơn, đô thị dọc Quốc lộ 32 và trục Tây Thăng Long, đô thị dọc Đại lộ Thăng Long và đô thị dọc Quốc lộ 6.

Trong đó, Hòa Lạc được định hướng là hạt nhân về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với quy mô 10.099ha. Dự báo đến năm 2045, khu vực này sẽ thu hút khoảng 800.000 dân, trở thành trung tâm nghiên cứu lớn nhất Thủ đô.

Chi tiết dự kiến quy hoạch 14 đô thị của Hà Nội trong tương lai theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đồ họa minh họa

Tại phía Nam, 4 đô thị mới được hình thành bao gồm: Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội (Olympic), Thường Tín - Phú Xuyên, Vân Đình - Đại Nghĩa và đô thị dọc Quốc lộ 1A. Các khu vực này sẽ gắn liền với mạng lưới logistics, đường sắt tốc độ cao và vị trí nghiên cứu sân bay quốc tế thứ hai của Vùng Thủ đô.

Bản đồ quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội.

Mô hình TOD và trục cảnh quan sông Hồng

Đáng chú ý, Khu đô thị thể thao Olympic với quy mô gần 14.000ha sẽ tiên phong phát triển theo mô hình TOD (đô thị gắn kết giao thông công cộng). Hà Nội dự kiến đầu tư mạng lưới đường sắt đô thị dài khoảng 979km để tạo nền tảng kết nối các cực phát triển này.

Dù mở rộng ra các cực mới, khu vực hữu ngạn sông Hồng vẫn giữ vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa và tài chính. Quy mô khu đô thị trung tâm được duy trì khoảng 45.300ha đến năm 2065. Nội đô lịch sử sẽ tập trung vào bảo tồn, tái thiết và phát triển các khu tài chính đặc thù.

Theo định hướng, đô thị Olympic và TOD sẽ dẫn dắt quá trình mở rộng không gian. Ảnh minh họa

Sông Hồng sẽ trở thành trục không gian cảnh quan và sinh thái chủ đạo. Đến năm 2065, diện tích khu vực hai bên sông dự kiến đạt 15.488ha với dân số tối đa 1,2 triệu người, ưu tiên cho công viên, quảng trường và các công trình văn hóa giải trí.

Chiến lược quỹ đất dự trữ cho tương lai

Để đảm bảo dư địa phát triển dài hạn, Hà Nội đã bố trí khoảng 3.000ha đất dự phòng tại 10 vị trí chiến lược như khu vực cầu Thăng Long, Nhật Tân, Tứ Liên và các nút giao Vành đai 4, Vành đai 5. Ngoài ra, thành phố quy hoạch thêm 17.000ha đất dự trữ phát triển đô thị tại 6 khu vực thuộc phía Tây, phía Nam và Mê Linh.

Việc hình thành 14 đô thị và quỹ đất dự trữ quy mô lớn được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để áp lực dân số tại trung tâm, đồng thời tạo ra các động lực tăng trưởng kinh tế mới cho Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.

Cảnh báo và lưu ý: