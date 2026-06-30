Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030: Mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương Khánh Hòa định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, tập trung vào kinh tế biển và công nghệ cao sau khi sáp nhập địa giới hành chính với tỉnh Ninh Thuận.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh khai thác dư địa phát triển sau khi sáp nhập địa giới hành chính, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và cực tăng trưởng trọng điểm của cả nước.

Cơ cấu hành chính và dư địa phát triển mới

Theo quyết định quy hoạch, phạm vi điều chỉnh bao gồm toàn bộ lãnh thổ đất liền với diện tích hơn 8.706 km² và không gian biển của tỉnh. Đáng chú ý, từ ngày 01/07/2025, tỉnh Khánh Hòa đã sáp nhập với tỉnh Ninh Thuận, hình thành đơn vị hành chính mới vẫn mang tên Khánh Hòa. Trung tâm hành chính của tỉnh được đặt tại Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đến năm 2030, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Nguồn ảnh: Báo Thanh Niên

Sau khi sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa mới sở hữu đường bờ biển dài nhất Việt Nam với tổng diện tích đất liền khoảng 8.555,86 km² và quy mô dân số hơn 2,24 triệu người. Hệ thống hành chính cấp xã bao gồm 65 đơn vị, trong đó có 48 xã, 16 phường và 1 đặc khu. Quy mô này được đánh giá tạo ra dư địa lớn để phát triển kinh tế biển và bứt phá hạ tầng chiến lược.

Mục tiêu kinh tế và 6 lĩnh vực tăng trưởng then chốt

Khánh Hòa đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 11-12%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến huy động khoảng 1,05 triệu tỷ đồng, hướng tới tỷ lệ đô thị hóa đạt 70% vào năm 2030. Tỉnh định hướng trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế và trung tâm dữ liệu của quốc gia.

Chiến lược phát triển của tỉnh dựa trên 6 lĩnh vực tăng trưởng chính:

Du lịch và cuộc sống chất lượng cao.

Đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo (AI).

Sản xuất công nghệ hàng hải.

Hệ thống năng lượng mới.

Chế biến giá trị cao.

Hạ tầng và kết nối chiến lược.

Trong đó, các yếu tố về khoa học công nghệ, công nghệ bán dẫn, AI và chuyển đổi số được xác định là động lực then chốt để hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng.

Định hướng không gian theo mô hình 3 cực tăng trưởng

Tỉnh xác định tổ chức không gian phát triển theo mô hình đa trung tâm với 3 cực tăng trưởng chủ lực:

Cực tăng trưởng phía Bắc: Hạt nhân là Khu kinh tế Vân Phong.

Hạt nhân là Khu kinh tế Vân Phong. Cực tăng trưởng trung tâm: Bao gồm vùng đô thị Nha Trang và khu vực Cam Lâm - Cam Ranh.

Bao gồm vùng đô thị Nha Trang và khu vực Cam Lâm - Cam Ranh. Cực tăng trưởng phía Nam: Bao gồm vùng đô thị Phan Rang và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ba cực tăng trưởng này được kết nối chặt chẽ bởi hành lang kinh tế Bắc - Nam và 3 hành lang kinh tế Đông - Tây. Sự liên kết này tạo không gian phát triển đồng bộ giữa khu vực ven biển với Tây Nguyên và các vùng kinh tế trọng điểm khác.

Về hệ thống đô thị, đến năm 2030, toàn tỉnh dự kiến hình thành 21 đô thị, bao gồm 5 đô thị định hướng loại II và 16 đô thị loại III. Việc phát triển hệ thống đô thị thông minh và bền vững được kỳ vọng sẽ giúp Khánh Hòa sớm đạt tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan chức năng. Người dân và nhà đầu tư cần xác minh pháp lý tại các cơ quan quản lý địa phương.