Quy hoạch tổng thể TP.HCM: Lập Tổ công tác đặc biệt cho tầm nhìn 100 năm UBND TP.HCM kiện toàn Tổ công tác 21 thành viên do Phó Chủ tịch Thành phố đứng đầu, tập trung triển khai Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050 với mục tiêu trở thành siêu đô thị hàng đầu khu vực.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định kiện toàn Tổ công tác chuyên trách lập Quy hoạch tổng thể Thành phố. Đây là bước đi chiến lược nhằm tăng cường năng lực chỉ đạo, điều phối và đảm bảo chất lượng cho bản quy hoạch mang tầm nhìn dài hạn sau khi hoàn tất sắp xếp các đơn vị hành chính.

Cơ cấu nhân sự và chức năng của Tổ công tác 21 thành viên

Theo Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/07/2026, Tổ công tác gồm 21 thành viên do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh làm Tổ trưởng. Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Trương Trung Kiên giữ vai trò Tổ phó Thường trực.

Các vị trí Tổ phó khác được đảm nhiệm bởi lãnh đạo các đơn vị chủ chốt gồm: Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Trương Minh Huy Vũ và Trưởng Ban Đô thị HĐND Thành phố Hoàng Tùng. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm rà soát quy hoạch lĩnh vực phụ trách, cung cấp số liệu và phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn.

Tổ công tác có chức năng tham mưu, giúp UBND Thành phố chỉ đạo, điều phối và đôn đốc công tác lập Quy hoạch tổng thể. Nhiệm vụ trọng tâm bao gồm nghiên cứu các định hướng phát triển lớn, rà soát và tích hợp các chiến lược ngành, quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật - xã hội vào bản quy hoạch chung để đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất.

Mục tiêu siêu đô thị bền vững với GRDP 800 tỷ USD

Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn đến năm 2125 được thực hiện trên toàn bộ ranh giới hành chính với diện tích khoảng 6.772,59 km². Phạm vi này bao gồm 168 đơn vị hành chính (113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo) cùng phần diện tích khai thác lấn biển.

Thành phố đặt mục tiêu trở thành siêu đô thị bền vững, sáng tạo và đáng sống hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được xác lập ở mức tham vọng:

Dân số: Dự kiến đạt 22-25 triệu người vào năm 2050.

Dự kiến đạt 22-25 triệu người vào năm 2050. Kinh tế: GRDP đạt khoảng 800 tỷ USD vào năm 2050.

GRDP đạt khoảng 800 tỷ USD vào năm 2050. Thu nhập: GRDP bình quân đầu người hướng tới 75.000 USD (năm 2050) và 100.000 USD (năm 2075).

Cấu trúc không gian đột phá và liên kết vùng

Điểm mới trong quy hoạch là việc tổ chức không gian theo 10 vùng phát triển thay vì chia tách theo ranh giới hành chính truyền thống. Mỗi vùng sẽ đảm nhận các chức năng chủ đạo như: lõi đô thị di sản - tài chính, công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển và du lịch sinh thái.

Mô hình phát triển được xác định theo cấu trúc "một không gian – ba vùng – một đặc khu":

TP.HCM: Trung tâm tài chính, dịch vụ và đổi mới sáng tạo.

Trung tâm tài chính, dịch vụ và đổi mới sáng tạo. Bình Dương: Tập trung công nghiệp công nghệ cao.

Tập trung công nghiệp công nghệ cao. Bà Rịa - Vũng Tàu: Cửa ngõ kinh tế biển.

Cửa ngõ kinh tế biển. Côn Đảo: Trung tâm du lịch sinh thái đặc thù.

Định hướng phát triển không gian nhấn mạnh vai trò trung tâm của TP.HCM trong mối liên kết vùng với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Động lực từ hạ tầng Metro và mô hình TOD

Quy hoạch đặc biệt nhấn mạnh phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD). Hệ thống giao thông huyết mạch sẽ dựa trên mạng lưới đường sắt đô thị với 28 tuyến, tổng chiều dài khoảng 1.100 km. Tổng vốn đầu tư ước tính cho toàn mạng lưới là 72,1 tỷ USD, trong đó phần đầu tư tại TP.HCM chiếm khoảng 40,2 tỷ USD.

Trong giai đoạn 2025-2030, Thành phố sẽ thí điểm từ 5-7 khu TOD trọng điểm dọc theo tuyến Metro số 1, số 2 và Vành đai 3. Việc khai thác quỹ đất tiềm năng khoảng 21.000 ha xung quanh các nhà ga Metro được kỳ vọng sẽ tạo ra không gian sống hiện đại, giảm thiểu ùn tắc và sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Mô hình TOD sẽ là hạt nhân phát triển đô thị, tận dụng quỹ đất xung quanh các tuyến Metro và Vành đai 3.

Tiến độ thực hiện và ý nghĩa chiến lược

Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM là đơn vị chủ trì lập quy hoạch, phối hợp cùng các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước. Theo lộ trình, thời gian lập Quy hoạch tổng thể tối đa là 10 tháng, công tác thẩm định diễn ra trong 20 ngày và phê duyệt trong 10 ngày.

Việc thành lập Tổ công tác với sự tham gia của lãnh đạo các sở ngành then chốt là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị. Bản quy hoạch này không chỉ giải quyết các thách thức hiện hữu như biến đổi khí hậu, ngập nước và ùn tắc giao thông mà còn tạo nền tảng pháp lý vững chắc để TP.HCM bứt phá, khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế trong 100 năm tới.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh trong quá trình lập và trình phê duyệt chính thức.