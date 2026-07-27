Quy hoạch TP Đồng Nai: Đô thị sân bay hiện đại tầm châu lục với tầm nhìn 100 năm Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TW định hướng phát triển TP Đồng Nai theo mô hình đô thị sân bay, phấn đấu đạt quy mô GRDP 600 tỷ USD vào năm 2065.

TP Đồng Nai được định hướng phát triển theo mô hình đô thị sân bay, đô thị ven sông và đa trung tâm với tầm nhìn chiến lược 100 năm theo Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị. Địa phương đặt mục tiêu trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm nền tảng tăng trưởng chủ đạo.

TP Đồng Nai được định hướng phát triển theo mô hình đô thị sân bay, đa trung tâm và đa mục tiêu.

Mục tiêu phát triển và chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đến năm 2065

Nghị quyết của Bộ Chính trị đề ra lộ trình phát triển toàn diện cho TP Đồng Nai qua từng giai đoạn cụ thể, hướng tới việc hình thành một đô thị thông minh, xanh và có chất lượng sống thuộc nhóm cao trên thế giới.

Giai đoạn 2026–2030: Duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2030, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 44 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người đạt 9.200 USD, kinh tế số đóng góp tối thiểu 30% GRDP và tỷ lệ đô thị hóa đạt 65%.

Duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP từ 10%/năm trở lên. Đến năm 2030, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 44 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người đạt 9.200 USD, kinh tế số đóng góp tối thiểu 30% GRDP và tỷ lệ đô thị hóa đạt 65%. Giai đoạn 2031–2035: Tăng trưởng GRDP tiếp tục giữ mức từ 10%/năm trở lên, nâng quy mô nền kinh tế lên khoảng 70 tỷ USD. GRDP bình quân đầu người đạt 13.000 USD và kinh tế số chiếm tối thiểu 40% GRDP. Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị xanh, thông minh với trung tâm công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hàng không đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Tăng trưởng GRDP tiếp tục giữ mức từ 10%/năm trở lên, nâng quy mô nền kinh tế lên khoảng 70 tỷ USD. GRDP bình quân đầu người đạt 13.000 USD và kinh tế số chiếm tối thiểu 40% GRDP. Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị xanh, thông minh với trung tâm công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hàng không đạt tiêu chuẩn quốc tế. Giai đoạn 2036–2045: Giữ vững tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%/năm. Đến năm 2045, quy mô GRDP đạt khoảng 150 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người đạt 23.000 USD. Đồng Nai được kỳ vọng trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Giữ vững tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%/năm. Đến năm 2045, quy mô GRDP đạt khoảng 150 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người đạt 23.000 USD. Đồng Nai được kỳ vọng trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Giai đoạn 2046–2065: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 8%/năm trở lên. Tầm nhìn đến năm 2065, quy mô nền kinh tế dự kiến đạt khoảng 600 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người đạt 67.500 USD, đưa TP Đồng Nai trở thành thành phố kết nối toàn cầu.

Giai đoạn Tăng trưởng GRDP (/năm) Quy mô GRDP (USD) GRDP/người (USD) Tỷ trọng kinh tế số 2026 - 2030 ≥ 10% 44 tỷ 9.200 ≥ 30% 2031 - 2035 ≥ 10% 70 tỷ 13.000 ≥ 40% 2036 - 2045 ≥ 10% 150 tỷ 23.000 - 2046 - 2065 ≥ 8% 600 tỷ 67.500 -

Định hướng không gian quy hoạch và các hành lang kinh tế chiến lược

Bộ Chính trị yêu cầu TP Đồng Nai xây dựng quy hoạch phát triển với tầm nhìn chiến lược 100 năm, thiết lập cấu trúc đô thị mở, linh hoạt, đa trung tâm, đa cực và đa tầng. Cấu trúc này liên kết đồng bộ giữa không gian mặt đất, mặt nước, vùng trời, lòng đất và không gian số.

Các hành lang phát triển kinh tế trọng điểm được xác định bao gồm:

Hành lang TP.HCM - đô thị Biên Hòa - đô thị Long Thành - khu bến cảng Phước An: Đóng vai trò là trục phát triển hàng không, cảng biển, dịch vụ logistics và các dịch vụ hiện đại.

Đóng vai trò là trục phát triển hàng không, cảng biển, dịch vụ logistics và các dịch vụ hiện đại. Hành lang Biên Hòa - Dầu Giây - Tân Phú - Tây Nguyên: Định hướng kết nối công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng, dịch vụ và du lịch sinh thái.

Định hướng kết nối công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng, dịch vụ và du lịch sinh thái. Trục sông Đồng Nai: Quy hoạch trở thành trục không gian kiến trúc - cảnh quan chiến lược của toàn thành phố.

Sân bay Long Thành là trung tâm hạt nhân để phát triển đô thị sân bay và các vùng kinh tế đặc biệt.

Cơ chế đặc thù và phát triển hệ sinh thái hàng không Long Thành

Bên cạnh việc định hướng quy hoạch không gian, Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc áp dụng các cơ chế, chính sách đột phá cho TP Đồng Nai. Địa phương sẽ được nghiên cứu áp dụng một số cơ chế đặc thù tương tự TP.HCM trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính, ngân sách, đất đai, quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực.

Đặc biệt, thành phố sẽ thành lập các khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do, khu công nghệ số tập trung, khu đổi mới sáng tạo và khu giáo dục đại học gắn liền với Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Hệ sinh thái hàng không tại đây sẽ phát triển đồng bộ từ công nghiệp hàng không, công nghiệp vũ trụ đến các dịch vụ hạ tầng chất lượng cao.

Song song đó, TP Đồng Nai được định hướng ưu tiên đầu tư vào hạ tầng công nghệ hiện đại, bao gồm trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, công nghiệp bán dẫn và công nghệ lượng tử, tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực.