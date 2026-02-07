Quy hoạch TP.HCM tầm nhìn 100 năm: Lộ trình siêu đô thị biển và hạ tầng nghìn tỷ TP.HCM đang hoàn thiện quy hoạch tổng thể đến năm 2050, tầm nhìn 2125 nhằm xây dựng siêu đô thị đa cực, tích hợp hạ tầng công nghệ cao và giải quyết các điểm nghẽn không gian sau sáp nhập.

Trong tháng 6/2026, TP.HCM đã ghi nhận những bước tiến quan trọng trong việc định hình diện mạo đô thị tương lai. Trọng tâm là việc xây dựng khung quy hoạch tổng thể 100 năm, điều chỉnh cục bộ các phân khu chiến lược và đẩy mạnh lộ trình đô thị hóa tại các khu vực ngoại vi nhằm tối ưu hóa nguồn lực sau khi sáp nhập các địa giới hành chính lân cận.

Xây dựng quy hoạch tổng thể “một bản duy nhất” cho siêu đô thị

Tháng 6 đánh dấu giai đoạn tăng tốc trong việc lập Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn đến năm 2125. Đây là nhiệm vụ trọng tâm thực hiện theo Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội, hướng tới mô hình phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tại hội thảo khoa học đầu tháng 6, lãnh đạo thành phố đã xác lập 4 nhóm vấn đề cốt lõi: khung chiến lược kinh tế - xã hội dựa trên 5 trụ cột (công nghiệp công nghệ cao, logistics, tài chính quốc tế, du lịch - văn hóa, giáo dục - y tế); cấu trúc không gian đô thị đa cực; hệ thống hạ tầng đồng bộ và quản lý tài nguyên hiệu quả. Mục tiêu đến năm 2050, thành phố sẽ đạt quy mô dân số từ 20-22 triệu người, GRDP khoảng 1.200 tỷ USD, gia nhập nhóm 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới.

Định hướng phát triển không gian siêu đô thị TP.HCM với mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - tài chính hàng đầu khu vực.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, UBND TP.HCM đã chính thức thành lập Tổ chuyên gia gồm 26 thành viên vào ngày 25/6. Tổ chuyên gia do ông Trần Ngọc Chính – Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam làm Tổ trưởng, có nhiệm vụ phản biện và đóng góp ý kiến chuyên môn sâu để hoàn thành bản quy hoạch trước ngày 30/11/2026. Quy hoạch mới hướng tới mô hình “siêu đô thị biển” với diện tích hơn 6.700 km² sau khi tích hợp các nguồn lực từ các khu vực giáp ranh như Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đẩy mạnh đô thị hóa: 29 xã lên phường và quy hoạch phân khu Tân Tạo

Song song với tầm nhìn dài hạn, thành phố đang quyết liệt thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp cơ sở. Theo Kế hoạch 293/KH-UBND, thành phố tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập 29 phường trên cơ sở các xã đạt tiêu chuẩn về dân số (từ 21.000 người), tỷ lệ đô thị hóa và lao động phi nông nghiệp.

Việc chuyển đổi các xã có tốc độ đô thị hóa nhanh thành phường giúp đồng bộ hóa công tác quản lý hành chính và đầu tư hạ tầng.

Danh sách này bao gồm các xã tại Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ và các khu vực trọng điểm như Bà Điểm, Đông Thạnh, Bình Hưng. Việc chuyển đổi từ xã lên phường được kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản về quản lý hành chính, tạo điều kiện cho các dự án hạ tầng kỹ thuật và xã hội được triển khai đồng bộ.

Đáng chú ý, thành phố cũng đã chấp thuận lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại phường Tân Tạo với diện tích 1.471 ha. Quy hoạch này tập trung vào việc kết nối khu công nghiệp Tân Tạo với Tỉnh lộ 10, tạo ra một hành lang kinh tế công nghiệp - dịch vụ hiện đại tại khu vực phía Tây thành phố.

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại phường Tân Tạo đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối khu công nghiệp.

Ưu tiên kinh tế tri thức và hạ tầng chống ngập nghìn tỷ

Trong chiến lược phát triển kinh tế, TP.HCM tiếp tục ưu tiên các dự án công nghệ cao. Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) đã được phê duyệt mở rộng thêm gần 200 ha tại phường Long Phước. Phân khu mới này sẽ tập trung vào nghiên cứu phát triển (R&D), sản xuất thử nghiệm và ươm tạo công nghệ hướng tới mục tiêu trung hòa carbon.

Tại khu vực phía Đông, phường Tân Đông Hiệp cũng được điều chỉnh quy hoạch để triển khai Khu đô thị Giáo dục – Công nghệ quy mô 93,33 ha và Khu công nghệ số tập trung. Đồng thời, phường này đang kêu gọi đầu tư 3 khu đô thị mới với tổng vốn dự kiến hơn 64.000 tỷ đồng.

Khu đô thị Giáo dục – Công nghệ tại phường Tân Đông Hiệp là dự án trọng điểm thu hút vốn đầu tư lớn tại khu vực phía Đông.

Về hạ tầng kỹ thuật, thành phố tập trung giải quyết vấn đề ngập úng tại khu vực Gò Vấp và khu vực Quận 12 trước đây thông qua hai dự án lớn CRUS1 và CRUS2. Với tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, các dự án này sẽ cải thiện hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và đồng bộ hóa với dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống cho khu vực Tây Bắc.

Tác động sâu rộng đến thị trường bất động sản

Những động thái quy hoạch trong tháng 6/2026 đã tạo ra khung pháp lý vững chắc cho thị trường bất động sản. Việc xác lập lộ trình rõ ràng giúp giảm tình trạng dự án treo và định hướng cho các nhà đầu tư dài hạn. Một số tác động chính bao gồm:

Gia tăng giá trị đất đai: Việc nâng cấp xã lên phường và hoàn thiện quy hoạch 1/2000 tại Tân Tạo sẽ thúc đẩy đô thị hóa, tăng sức hút cho phân khúc nhà ở và thương mại dịch vụ tại khu Tây.

Việc nâng cấp xã lên phường và hoàn thiện quy hoạch 1/2000 tại Tân Tạo sẽ thúc đẩy đô thị hóa, tăng sức hút cho phân khúc nhà ở và thương mại dịch vụ tại khu Tây. Kích cầu bất động sản công nghiệp: Việc mở rộng Khu Công nghệ cao Long Phước và các tổ hợp tại Tân Đông Hiệp tạo nhu cầu lớn về nhà ở chuyên gia, căn hộ cao cấp và dịch vụ logistics.

Việc mở rộng Khu Công nghệ cao Long Phước và các tổ hợp tại Tân Đông Hiệp tạo nhu cầu lớn về nhà ở chuyên gia, căn hộ cao cấp và dịch vụ logistics. Cải thiện môi trường sống: Các dự án hạ tầng chống ngập nghìn tỷ (CRUS1, CRUS2) sẽ làm tăng giá trị bất động sản ven kênh và các khu dân cư hiện hữu tại khu vực phía Bắc.

Nhìn chung, các bước đi quyết liệt về quy hoạch của TP.HCM không chỉ nhằm tái cấu trúc không gian đô thị mà còn tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới, bền vững và hiện đại hơn cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cảnh báo: Thông tin quy hoạch và các dự án hạ tầng có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư và người dân cần kiểm tra pháp lý chi tiết tại các cơ quan quản lý địa phương trước khi thực hiện giao dịch.