Quy hoạch TP.HCM tầm nhìn 100 năm và trung tâm hành chính mới tại Đồng Nai TP.HCM huy động tổ chuyên gia lập quy hoạch siêu đô thị đến năm 2075, đồng thời Đồng Nai phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch trung tâm hành chính 102ha tại Phường Trấn Biên.

Tháng 6/2026 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong công tác quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. TP.HCM đang đẩy mạnh xây dựng tầm nhìn siêu đô thị thế kỷ, trong khi Đồng Nai tập trung hoàn thiện hạ tầng hành chính và điều chỉnh các phân khu đô thị vệ tinh.

TP.HCM xây dựng chiến lược siêu đô thị biển tầm nhìn 2075

TP.HCM đã chính thức thành lập Tổ chuyên gia hỗ trợ lập Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2026-2045, tầm nhìn đến năm 2075. Hội đồng gồm 26 chuyên gia đầu ngành do ông Trần Ngọc Chính – Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng – làm Tổ trưởng.

Nhiệm vụ trọng tâm của tổ chuyên gia là đóng góp ý kiến chuyên môn sâu về phương án không gian, hạ tầng kỹ thuật và các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu. Quy hoạch mới hướng tới mục tiêu biến TP.HCM thành siêu đô thị đa trung tâm và "siêu đô thị biển".

TP.HCM đặt mục tiêu phê duyệt quy hoạch tổng thể trước ngày 30/11/2026.

Theo dự báo, đến năm 2050, dân số thành phố sẽ đạt ngưỡng 20-22 triệu người, tốc độ tăng trưởng GRDP mục tiêu từ 10-11%. Đồ án quy hoạch do Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM (HIDS) chủ trì, dự kiến hoàn tất phê duyệt trước ngày 30/11/2026.

Điều chỉnh hạ tầng thoát nước và quản lý đô thị sau sáp nhập

Bên cạnh quy hoạch tổng thể, TP.HCM thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại các phường thuộc khu vực Gò Vấp và khu vực 12 cũ. Việc điều chỉnh này nhằm đồng bộ hóa với hai dự án hạ tầng trọng điểm là CRUS1 và CRUS2 với tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng.

Dự án CRUS1: Vốn 8.311 tỷ đồng, tập trung xây dựng hệ thống cống gom nước thải về nhà máy Tham Lương - Bến Cát và các công trình ngăn triều.

Vốn 8.311 tỷ đồng, tập trung xây dựng hệ thống cống gom nước thải về nhà máy Tham Lương - Bến Cát và các công trình ngăn triều. Dự án CRUS2: Vốn 8.264 tỷ đồng, cải thiện hệ thống thoát nước cho 5 khu vực cũ gồm: 12, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú và Bình Tân.

Về mặt quản lý hành chính, UBND TP.HCM đã ban hành hướng dẫn quản lý quy hoạch sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Quy định này áp dụng cho 168 đơn vị cấp xã, bao gồm 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý đất đai và xây dựng.

Đồng Nai phê duyệt Trung tâm hành chính mới và phân khu Nhơn Trạch

Tại TP. Đồng Nai, UBND tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm chính trị - hành chính mới. Dự án có quy mô 102,52 ha, tọa lạc tại Phường Trấn Biên. Đây sẽ là hạt nhân thúc đẩy quá trình đô thị hóa và tập trung các cơ quan đầu não của tỉnh.

Khu trung tâm hành chính mới tại Phường Trấn Biên có quy mô 102,52 ha.

Đồng thời, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phân khu Nhơn Trạch 1 cũng được điều chỉnh. Với quy mô 1.660,76 ha, phân khu này dự kiến đáp ứng quy mô dân số khoảng 220.000 người. Chỉ tiêu đất đơn vị ở được quy định từ 24-28 m²/người, đảm bảo không gian sống theo tiêu chuẩn đô thị hiện đại.

Phân khu Nhơn Trạch 1 được quy hoạch với quy mô hơn 1.660 ha.

Đáng chú ý, để đảm bảo tính đồng bộ với quy hoạch chung của tỉnh thời kỳ 2021-2030, một số đồ án quy hoạch cấp phường, xã tại Đồng Nai đã được yêu cầu tạm dừng để rà soát và điều chỉnh theo định hướng mới.

Lưu ý: Các thông tin về chỉ tiêu kỹ thuật và ranh giới quy hoạch có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Người dân và nhà đầu tư cần kiểm tra tình trạng pháp lý tại địa phương trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.