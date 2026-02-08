Quy hoạch TP.HCM tháng 7/2026: Định hình siêu đô thị đa cực và các dự án trọng điểm TP.HCM đẩy mạnh Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, thành lập Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ 4.174 ha và triển khai nhiều siêu dự án hạ tầng đô thị.

Trong tháng 7/2026, UBND TP.HCM liên tục đưa ra các quyết định quy hoạch mang tính chiến lược, đặt nền móng cho mô hình phát triển siêu đô thị đa cực với diện tích tích hợp khoảng 6.772,59 km². Điểm nhấn trung tâm bao gồm việc lấy ý kiến các nhà đầu tư cho đồ án Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, thành lập Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ hơn 4.100 ha và thúc đẩy loạt dự án tái thiết đô thị quy mô lớn.

Bản quy hoạch tích hợp đa ngành không chỉ định hướng không gian TP.HCM mà còn kết nối chặt chẽ với các khu vực phát triển lân cận, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lộ trình Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm

Theo Nghị quyết 260/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, TP.HCM đang khẩn trương hoàn thiện đồ án Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn đến khoảng năm 2125. Đồ án đóng vai trò là "một bản quy hoạch duy nhất" làm căn cứ pháp lý cho toàn bộ quy hoạch phân khu và dự án đầu tư phát triển.

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành trước ngày 30/11/2026, thành phố đã lập Tổ chuyên gia 26 thành viên hỗ trợ Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM (HIDS) và tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến các nhà đầu tư chiến lược.

TP.HCM tổ chức tham vấn ý kiến chuyên gia và nhà đầu tư cho đồ án Quy hoạch tổng thể.

Song song với quá trình lập quy hoạch mới, thành phố duy trì áp dụng khoảng 528 đồ án quy hoạch hiện hành đến hết ngày 31/12/2027 nhằm bảo đảm tính liên tục về thủ tục pháp lý, tránh đứt gãy các hoạt động đầu tư và cấp phép xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp.

Ba khu vực trọng điểm đô thị và hạ tầng

1. Trung tâm hành chính - chính trị tại Phường An Khánh

Tại khu vực lõi Thủ Thiêm thuộc Phường An Khánh, UBND Thành phố chỉ đạo đẩy nhanh dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính với tổng mức đầu tư khoảng 29.591 tỷ đồng theo hình thức BT. Dự án được triển khai trên khu đất rộng gần 47 ha, bao quanh bởi các trục đường huyết mạch như Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch và Tố Hữu.

Phối cảnh khu vực triển khai Trung tâm hành chính và Quảng trường trung tâm tại Phường An Khánh.

Thành phố đang tích cực điều chỉnh hạ tầng kỹ thuật xung quanh như nâng cao độ thiết kế cầu cạn đường R1, nghiên cứu mở rộng đường Tố Hữu từ 4 lên 7 làn xe và di dời các công trình hạ tầng điện để giải phóng mặt bằng đồng bộ cho quy hoạch chi tiết 1/500.

2. Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ hơn 4.100 ha

Quyết định số 4560/QĐ-UBND chính thức thành lập Khu Thương mại tự do (FTZ) Cái Mép Hạ với quy mô 4.174,35 ha nằm tại Phường Tân Phước và Phường Tân Hải. Đây là khu FTZ thí điểm đầu tiên của thành phố, cách trung tâm TP.HCM khoảng 50 km và cách sân bay quốc tế Long Thành khoảng 25 km.

Khu Thương mại tự do Cái Mép Hạ được quy hoạch 8 phân khu chức năng kết nối cảng biển và logistics.

Cấu trúc FTZ Cái Mép Hạ bao gồm 8 phân khu chức năng chính: bến cảng container, ga đường sắt, cảng thủy nội địa, trung tâm logistics và khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ. Lộ trình phát triển được chia làm ba giai đoạn, mục tiêu trở thành trung tâm logistics xanh và hạt nhân kinh tế biển của vùng Đông Nam Bộ sau năm 2035.

3. Tái thiết đô thị ven sông tại Phường Tân Hưng

Thành phố đã chấp thuận đề xuất nghiên cứu lập hồ sơ dự án chỉnh trang khu vực Ao Song Tân và sông Ông Lớn tại Phường Tân Hưng. Dự án có quy mô khoảng 43,57 ha với tổng mức đầu tư đề xuất hơn 12.700 tỷ đồng theo hợp đồng BT, dự kiến giải tỏa di dời hơn 1.600 căn nhà ven kênh rạch.

Kế hoạch di dời nhà ven kênh rạch tại Phường Tân Hưng nhằm khơi thông dòng chảy và phát triển đô thị ven sông.

Chương trình nằm trong Đề án chỉnh trang đô thị giai đoạn 2025-2030, hướng đến mục tiêu cơ bản hoàn tất việc di dời, tái định cư cho cư dân sống ven sông rạch vào năm 2030, giải phóng quỹ đất phục vụ công trình công cộng và không gian xanh.

Cấu trúc mô hình siêu đô thị đa cực và tác động thị trường

Quy hoạch mới định hình TP.HCM theo cấu trúc "5 cực động lực – 5 hệ liên kết – 10 vùng quản trị". 5 cực động lực chính gồm:

Cực lõi trung tâm quốc tế: Sài Gòn - Chợ Lớn - Phường An Khánh.

Sài Gòn - Chợ Lớn - Phường An Khánh. Cực đổi mới sáng tạo phía Đông: Khu vực phía Đông kết nối các trung tâm công nghệ cao.

Khu vực phía Đông kết nối các trung tâm công nghệ cao. Cực công nghiệp - logistics phía Bắc: Kết nối trực tiếp các vành đai công nghiệp.

Kết nối trực tiếp các vành đai công nghiệp. Cực cảng biển - thương mại tự do phía Nam: Gắn liền hệ thống cảng biển và khu FTZ.

Gắn liền hệ thống cảng biển và khu FTZ. Cực biển - du lịch: Vũng Tàu - Côn Đảo.

Việc định hình rõ khung quy hoạch tổng thể và triển khai đồng bộ các hạ tầng kết nối như đường Vành đai 3, Vành đai 4 và các tuyến đường sắt đô thị (TOD) giúp tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho thị trường bất động sản. Các dự án tái thiết ven sông và khu thương mại tự do hứa hẹn mở ra quỹ đất phát triển đô thị dịch vụ chất lượng cao, thu hút nguồn vốn đầu tư lớn trong thời gian tới.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch và các dự án có thể được điều chỉnh theo quyết định chính thức từ các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong từng giai đoạn triển khai.