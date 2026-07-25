Quy hoạch Trung tâm Tài chính Quốc tế 898ha tái định hình thị trường bất động sản TP.HCM Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM quy hoạch 898 ha được kỳ vọng tái cấu trúc thị trường văn phòng hạng A, bán lẻ và nhà ở cao cấp nhờ dòng vốn cùng nhân lực toàn cầu.

Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) tại TP.HCM với quy mô quy hoạch 898 ha đang trở thành động lực cốt lõi thay đổi cục diện thị trường bất động sản đô thị. Sự xuất hiện của trung tâm này không chỉ dừng lại ở các chính sách thu hút tài chính, mà trực tiếp tái định hình nhu cầu văn phòng hạng A, trung tâm thương mại, khách sạn hạng sang và nhà ở cao cấp thông qua dòng vốn cùng lực lượng chuyên gia quốc tế.

Quy mô quy hoạch và cấu trúc Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM

Theo mô hình "Một trung tâm - Hai điểm đến", TP.HCM được định vị là trung tâm tài chính toàn diện, đóng vai trò cửa ngõ thu hút dòng vốn quốc tế, hợp lực cùng Đà Nẵng phát triển các lĩnh vực chuyên biệt. Trong tổng quy mô quy hoạch khoảng 898 ha của VIFC tại TP.HCM, khu vực 9,2 ha tại Thủ Thiêm được xác định là khu lõi phát triển trong giai đoạn đầu.

Tính đến tháng 3/2026, VIFC đã thu hút hơn 500 doanh nghiệp thành viên đăng ký cùng 13 thành viên sáng lập và đối tác chiến lược, đạt tổng vốn đăng ký khoảng 9 tỷ USD. Báo cáo phân tích từ Knight Frank chỉ ra rằng VIFC đóng vai trò là nền tảng huy động và phân bổ nguồn lực cho các ngành có giá trị gia tăng cao như công nghệ cao, bán dẫn, tài chính xanh và kinh tế số.

Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. HCM được định vị là trung tâm tài chính toàn diện, cửa ngõ thu hút dòng vốn quốc tế. Ảnh minh họa

Văn phòng hạng A dẫn dắt làn sóng tăng trưởng đầu tiên

Phân khúc văn phòng cao cấp được dự báo sẽ phản ứng nhanh nhất khi quy hoạch VIFC đi vào vận hành thực tế. Tính đến quý I/2026, phạm vi VIFC sở hữu khoảng 438.000 m² văn phòng hạng A, chiếm gần 90% tổng nguồn cung văn phòng cao cấp trên toàn TP.HCM. Điều này xác lập vai trò lõi thương mại - tài chính trọng điểm của khu vực.

Mặt bằng giá thuê tại khu vực trung tâm tài chính đạt trung bình khoảng 62 USD/m²/tháng, cao gần gấp đôi so với các tòa nhà hạng A ngoài khu vực này. Đáng chú ý, toàn bộ dự án văn phòng hạng A mới trong giai đoạn 2020-2025 như The Nexus, Riverfront Financial Centre, Saigon Marina IFC, The Mett và The Hallmark đều tập trung trong ranh giới VIFC.

Vị trí khu vực Trung tâm Tài chính chính quốc tế tại TP. HCM. Nguồn ảnh: Knight Frank

Dự báo đến năm 2030, khu vực VIFC sẽ bổ sung khoảng 290.000 m² sàn văn phòng hạng A từ các dự án tái khởi động. Hiện có 12 trong tổng số 16 tòa nhà văn phòng tại đây đạt các chứng chỉ công trình xanh, tạo lợi thế lớn thu hút các tập đoàn đa quốc gia thực hiện chiến lược dịch chuyển sang không gian làm việc chất lượng cao (flight to quality). Nhóm khách thuê lớn nhất hiện thuộc các lĩnh vực ngân hàng, công nghệ, tài chính và bảo hiểm với diện tích giao dịch phổ biến 1.000-3.000 m².

Tác động lan tỏa đến bán lẻ, khách sạn và căn hộ cao cấp

Sự hình thành của trung tâm tài chính quốc tế không chỉ dừng lại ở mặt bằng làm việc mà còn kéo theo nhu cầu lưu trú, mua sắm và nhà ở cho đội ngũ chuyên gia chất lượng cao.

Nguồn cung tương lai tại Trung tâm Tài chính quốc tế TP. HCM. Nguồn ảnh: Knight Frank

Ở phân khúc bán lẻ, tỷ lệ trống tại các trung tâm thương mại cao cấp khu vực trung tâm luôn duy trì dưới 5%, giá thuê mặt bằng tầng trệt đạt 150-300 USD/m²/tháng, cao hơn 1,5 lần so với các khu vực khác. Trong 5 năm tới, VIFC sẽ dẫn đầu nguồn cung bán lẻ mới với khoảng 95.000 m², chủ yếu từ Saigon Centre giai đoạn 3 và Lotte Eco Smart City.

Về hạ tầng lưu trú, hơn 70% nguồn cung khách sạn 5 sao hiện tập trung tại khu vực trung tâm hiện hữu, trong khi khu vực Thủ Thiêm vẫn thiếu hụt các sản phẩm cao cấp. Nhu cầu từ các tổ chức tài chính sẽ thúc đẩy các thương hiệu khách sạn hạng sang và siêu sang mở rộng hiện diện tại Thủ Thiêm.

Bảng so sánh chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu. Nguồn ảnh: Knight Frank

Đối với thị trường nhà ở, quy hoạch VIFC trở thành động lực cho phân khúc căn hộ hạng sang và siêu sang. Một số dự án khu lõi đã thiết lập mặt bằng giá mới vượt 16.000 USD/m². Dự kiến đến năm 2030, khu vực VIFC sẽ đón nhận khoảng 10.000 căn hộ mới (riêng Thủ Thiêm chiếm 8.000 căn) cùng 1.200 phòng khách sạn 5 sao.

Cơ cấu vốn mới và tính thanh khoản thị trường

Bất động sản được đánh giá là lĩnh vực hưởng lợi gián tiếp từ quá trình huy động và phân bổ vốn của VIFC. Mô hình trung tâm tài chính kỳ vọng thúc đẩy các công cụ tài chính như quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT), chứng khoán hóa tài sản và cơ cấu huy động vốn dài hạn. Điều này giúp doanh nghiệp giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng, nâng cao tính thanh khoản và tính chuyên nghiệp cho toàn thị trường bất động sản TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch và thị trường có thể điều chỉnh theo quyết định của cơ quan quản lý và biến động kinh tế. Nhà đầu tư cần xác minh kỹ pháp lý dự án trước khi giao dịch.