Quy hoạch tuyến Đường tỉnh 483C đi qua xã Yên Mạc tỉnh Ninh Bình Theo quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, xã Yên Mạc sẽ có tuyến Đường tỉnh 483C dài khoảng 2,4 km chạy qua phía nam, giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông và tăng cường liên kết vùng.

Xã Yên Mạc, tỉnh Ninh Bình đang đứng trước những cơ hội phát triển mới khi hạ tầng giao thông được chú trọng đầu tư theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm nhấn quan trọng trong phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tại địa phương này là việc hình thành các tuyến đường mới, đặc biệt là trục đường tỉnh kết nối liên khu vực.

Chi tiết tuyến Đường tỉnh 483C qua xã Yên Mạc

Dựa trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình, xã Yên Mạc sẽ có thêm tuyến Đường tỉnh 483C chạy ngang qua địa bàn. Đây là trục giao thông đối ngoại quan trọng, góp phần mở rộng không gian phát triển cho khu vực phía nam của tỉnh.

Cụ thể, trong phạm vi xã Yên Mạc, tuyến Đường tỉnh 483C có chiều dài khoảng 2,4 km. Tuyến đường này được quy hoạch chạy ngang qua địa bàn phía nam của xã, khu vực nằm gần chùa Thần Phù. Việc hình thành tuyến đường mới này không chỉ rút ngắn khoảng cách di chuyển mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa giữa các khu vực lân cận.

Vị trí xã Yên Mạc trên bản đồ vệ tinh. (Ảnh chụp màn hình từ Google vệ tinh).

Tuyến đường sẽ mở trong phạm vi xã Yên Mạc theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030.

Vị trí chiến lược và mạng lưới giao thông hiện hữu

Xã Yên Mạc có tổng diện tích tự nhiên là 20,6 km² với quy mô dân số đạt 22.524 người. Về mặt địa lý, xã nằm ở vị trí có khả năng kết nối linh hoạt khi cách trung tâm hành chính tỉnh (phường Hoa Lư) khoảng 29 km và cách thủ đô Hà Nội khoảng 117 km.

Hiện nay, mạng lưới giao thông xung quanh xã Yên Mạc đã tương đối định hình với các trục xương sống như:

Quốc lộ 12B: Chạy qua địa bàn phía bắc của xã, là trục kết nối Đông - Tây quan trọng.

Chạy qua địa bàn phía bắc của xã, là trục kết nối Đông - Tây quan trọng. Quốc lộ 10: Nằm về phía đông và phía nam, kết nối Ninh Bình với các tỉnh duyên hải Bắc Bộ.

Nằm về phía đông và phía nam, kết nối Ninh Bình với các tỉnh duyên hải Bắc Bộ. Quốc lộ 1A: Nằm ở phía tây bắc, trục giao thông huyết mạch quốc gia.

Hình ảnh thực địa khu vực dự kiến triển khai tuyến đường mới trên Google vệ tinh.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch hạ tầng giao thông tỉnh Ninh Bình.

Tác động từ quy hoạch hạ tầng mới

Việc triển khai tuyến Đường tỉnh 483C theo quy hoạch không chỉ đơn thuần là mở rộng mặt bằng giao thông mà còn mang lại nhiều giá trị kinh tế - xã hội cho xã Yên Mạc:

Thúc đẩy giao thương: Tạo hành lang vận tải thông suốt kết nối các khu dân cư với các trục quốc lộ lớn.

Tạo hành lang vận tải thông suốt kết nối các khu dân cư với các trục quốc lộ lớn. Gia tăng giá trị bất động sản: Các khu vực dọc tuyến đường mới có tiềm năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hút đầu tư vào dịch vụ và thương mại.

Các khu vực dọc tuyến đường mới có tiềm năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hút đầu tư vào dịch vụ và thương mại. Cải thiện đời sống dân sinh: Giảm tải áp lực giao thông cho các tuyến đường hiện hữu, tạo thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận các dịch vụ công cộng.

Thông tin về các tuyến đường sẽ mở tại xã Yên Mạc được căn cứ theo bản đồ quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030. Tuy nhiên, lộ trình triển khai và mốc thời gian cụ thể có thể thay đổi tùy theo quyết định điều chỉnh của cơ quan chức năng trong từng giai đoạn thực hiện.