Quy hoạch tuyến đường trục động lực dài 4,5km qua xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình Xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình dự kiến triển khai tuyến đường trục động lực dài 4,5km kết nối qua sông Vạc, thuộc định hướng phát triển hạ tầng giai đoạn 2021-2030.

Xã Yên Từ, tỉnh Ninh Bình đang đứng trước những cơ hội phát triển mới khi các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được đưa vào quy hoạch. Theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, một tuyến đường trục động lực quan trọng sẽ được xây dựng chạy qua địa bàn xã, hứa hẹn thay đổi diện mạo kinh tế khu vực.

Vị trí chiến lược và hiện trạng hạ tầng xã Yên Từ

Xã Yên Từ nằm ở phía nam tỉnh Ninh Bình với tổng diện tích tự nhiên 23,98 km2. Địa phương này có quy mô dân số khá lớn với 31.917 người, sinh sống tại 48 thôn, xóm. Về vị trí địa lý, xã cách trung tâm hành chính tỉnh tại phường Hoa Lư khoảng 24 km và cách thủ đô Hà Nội khoảng 113 km.

Xã Yên Từ trên bản đồ Google vệ tinh.

Hiện nay, mạng lưới giao thông tại xã Yên Từ đã tương đối hoàn thiện với sự hiện diện của Quốc lộ 12B, Quốc lộ 21B và tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng. Ngoài ra, địa bàn xã còn có dòng sông Vạc chảy qua, tạo điều kiện thuận lợi cho cả giao thông đường bộ lẫn đường thủy.

Chi tiết quy hoạch tuyến đường trục động lực mới

Theo phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật của tỉnh, tuyến đường trục động lực mới sẽ đi qua khu vực phía đông nam của xã Yên Từ, đoạn gần khu vực chùa Phương Nại. Tổng chiều dài của đoạn tuyến nằm trong phạm vi xã ước tính khoảng 4,5 km.

Tuyến đường sẽ mở trong phạm vi xã Yên Từ theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình.

Điểm đáng chú ý của dự án này là thiết kế có một đầu bắc qua sông Vạc, giúp tăng cường khả năng kết nối giữa xã Yên Từ với các vùng phụ cận. Việc hình thành trục động lực này không chỉ giảm tải cho các tuyến quốc lộ hiện hữu mà còn mở ra không gian phát triển mới cho các khu dân cư và dịch vụ dọc tuyến.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh khu vực tuyến đường dự kiến đi qua.

Tầm nhìn phát triển hạ tầng đến năm 2050

Việc xác định các tuyến đường sẽ mở dựa trên các ký hiệu chuyên ngành trên bản đồ quy hoạch. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để địa phương thực hiện công tác quản lý đất đai và đầu tư công trong những năm tới.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch giúp xác định lộ trình các tuyến đường mới.

Tuyến đường trục động lực tại xã Yên Từ được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy để thu hút đầu tư, góp phần hoàn thiện tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu tại địa phương. Người dân có nhu cầu tìm hiểu chi tiết có thể tra cứu trực tiếp trên sơ đồ phương hướng phát triển mạng lưới giao thông của tỉnh Ninh Bình.

Lưu ý: Thông tin về lộ trình và thời điểm triển khai dự án có thể thay đổi tùy theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.