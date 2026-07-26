Quy hoạch tuyến metro số 6: Phương án bố trí hai ga ngầm kết nối sân bay Tân Sơn Nhất Tuyến metro số 6 dài gần 23km nối sân bay Tân Sơn Nhất với Phú Hữu được bố trí 2 ga ngầm liên thông cụm nhà ga T1, T2, T3, tạo hành lang kết nối liên vùng.

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM vừa gửi UBND phường Hạnh Thông phương án hướng tuyến và vị trí các công trình thuộc giai đoạn một dự án metro số 6 (đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu). Đáng chú ý, dự án được bố trí hai ga ngầm quy mô lớn trực tiếp liên thông cụm nhà ga T1, T2, T3 của sân bay Tân Sơn Nhất, tạo đầu mối trung chuyển quan trọng cho toàn mạng lưới đường sắt đô thị.

Quy mô kỹ thuật và lộ trình tuyến metro số 6

Tuyến metro số 6 thuộc nhóm công trình hạ tầng ưu tiên đầu tư của TP.HCM, dự kiến khởi công vào cuối năm nay và hoàn thành vào năm 2030. Dự án góp phần mở rộng mạng lưới đường sắt đô thị thành phố lên khoảng 200 km.

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi giữa kỳ, tuyến có tổng chiều dài gần 23 km, trong đó khoảng 19 km đi ngầm và phần còn lại đi trên cao. Toàn tuyến quy hoạch 17 nhà ga (gồm 13 ga ngầm, 4 ga trên cao), depot kỹ thuật được đặt tại khu vực Bình Triệu. Tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến áp dụng tương đồng với metro số 2 (đoạn Tham Lương - Bến Thành - Thủ Thiêm), vận tốc thiết kế từ 80-110 km/h, quy mô đoàn tàu từ 3 toa trong giai đoạn đầu và nâng lên 6 toa khi nhu cầu gia tăng.

Vị trí 17 nhà ga của tuyến metro số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu). Đồ hoạ: Tâm Thảo

Giải pháp bố trí hai ga ngầm tại trung tâm sân bay Tân Sơn Nhất

So với các phương án nghiên cứu trước đây, hướng tuyến qua khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được nắn thẳng hơn nhằm tối ưu hóa vận hành. Việc điều chỉnh vị trí các nhà ga giúp đưa công trình tiếp cận sát hơn với các nhà ga hành khách, nâng cao khả năng phục vụ.

Cụ thể, ga ST02 nằm ở phía tây nhà ga T3, được thiết kế gồm 2 tầng ngầm với tổng diện tích hơn 12.500 m². Ga này được hình thành trên cơ sở hợp nhất hai nhà ga trong quy hoạch cũ nhằm loại bỏ sự chồng lấn phạm vi phục vụ và rút ngắn khoảng cách đi bộ của hành khách.

Khu vực ga T3 Tân Sơn Nhất - nơi sẽ bố trí ga ngầm metro số 6. Ảnh: Quỳnh Trần

Rời ga T3, đường sắt đi ngầm dưới khu vực sân đỗ máy bay chuyển sang ga ST03. Nhà ga này nằm tại bãi đỗ xe giữa hai nhà ga T1, T2, gần cầu vượt nút giao Trường Sơn - Hồng Hà. Do đóng vai trò là điểm trung chuyển với tuyến metro số 4 (Đông Thạnh - Khu công nghiệp Hiệp Phước), ga ST03 được quy hoạch quy mô lớn hơn với 3 tầng ngầm, diện tích khoảng 18.600 m².

Phương án kết nối này giúp hành khách dễ dàng tiếp cận toàn bộ cụm nhà ga T1, T2, T3 bằng hệ thống đường sắt đô thị, giảm tải đáng kể áp lực cho giao thông đường bộ khu vực nội đô sân bay.

Kết nối liên thông mạng lưới metro và hai sân bay quốc tế

Bên cạnh việc phục vụ nội đô sân bay Tân Sơn Nhất, metro số 6 đóng vai trò là trục giao thông đối ngoại quan trọng nối liền khu tây và khu đông TP.HCM.

Điểm đầu dự án bắt đầu từ ga Bà Quẹo (ST01), gần giao lộ Tân Kỳ Tân Quý - Trường Chinh, kết nối với tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Sau khi rời khu vực sân bay, tuyến đi ngầm dọc đường Hồng Hà, qua ga ST04 (gần nút giao Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm), tiến vào đại lộ Phạm Văn Đồng, giao cắt với đường sắt Bắc - Nam và đi ngầm vượt sông Sài Gòn.

Tại khu vực phía đông, ga ST12 trên đại lộ Võ Nguyên Giáp sẽ kết nối trực tiếp với tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Từ đường Vành đai 2, tuyến chuyển dần lên cao, đi qua nút giao Võ Chí Công, cầu Phú Hữu và đường Liên Phường. Sau ga ST16, đường sắt tách thành hai nhánh: một nhánh đi tới ga cuối ST17 và nhánh còn lại rẽ vào tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Mạng lưới kết nối này hình thành hành lang vận tải công cộng khối lượng lớn trực tiếp giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch và thông số kỹ thuật của dự án có thể được điều chỉnh theo quyết định phê duyệt chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.