Quy hoạch Vĩnh Long: Thành lập 16 phường mới và đề xuất siêu dự án 60.000 tỷ đồng Vĩnh Long đẩy mạnh đô thị hóa với việc thành lập 16 phường mới, điều chỉnh quy hoạch các khu đô thị trọng điểm và kêu gọi đầu tư tổ hợp công nghiệp - cảng biển quy mô lớn.

Trong tháng 6/2026, Tỉnh Vĩnh Long ghi nhận những bước tiến quan trọng trong công tác quy hoạch và phát triển hạ tầng. Các động thái này tập trung vào việc hoàn thiện khung pháp lý đô thị sau khi sáp nhập tỉnh, điều chỉnh các dự án hiện hữu và thu hút các dòng vốn đầu tư chiến lược vào khu vực ven biển.

Thành lập 16 phường mới: Đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa

HĐND Tỉnh Vĩnh Long đã chính thức thông qua chủ trương thành lập 16 phường mới, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cơ cấu hành chính và định hướng phát triển không gian. Việc nâng cấp các xã lên phường nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính, tạo nền tảng để đầu tư hạ tầng đồng bộ theo tiêu chuẩn đô thị văn minh.

Danh sách các đơn vị được nâng cấp bao gồm: Trà Ôn, Long Hồ, Tân Quới, Tam Bình, Mỏ Cày, Bình Đại, Phú Túc, Tiên Thủy, Tân Thủy, Càng Long, Ba Tri, Tiểu Cần, Hùng Hòa, Tân Hòa, Tập Ngãi và Vũng Liêm. Việc chuyển đổi này giữ nguyên tổng số 124 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 105 xã và 19 phường), giúp ổn định đời sống dân cư và hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn.

Quy hoạch thành lập các phường mới dựa trên nguyên trạng các xã tại Tỉnh Vĩnh Long.

Phân cấp quản lý và điều chỉnh quy hoạch đô thị

Kể từ ngày 20/6/2026, Tỉnh Vĩnh Long chính thức áp dụng cơ chế phân cấp mạnh mẽ trong quản lý đô thị. Theo Quyết định 53/2026/QĐ-UBND, UBND các xã, phường sẽ trực tiếp tiếp nhận bàn giao và quản lý các khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn. Quy định này nhằm rút ngắn thủ tục hành chính, đưa công tác quản lý sát với thực tế địa phương và nhu cầu của người dân.

Bên cạnh việc phân cấp, tỉnh cũng tiến hành điều chỉnh chủ trương đầu tư cho nhiều dự án trọng điểm để đảm bảo tính đồng bộ với quy hoạch chung thời kỳ 2021-2030. Các dự án lớn như Vincom Plaza Vĩnh Long, khu dân cư Hưng Phú và khu dân cư đô thị Phú Khương sẽ được chuyển giao cho chính quyền cơ sở quản lý chặt chẽ hơn.

Nhiều dự án khu đô thị và trung tâm thương mại tại Tỉnh Vĩnh Long sẽ được chuyển giao cho chính quyền cơ sở quản lý.

Đáng chú ý, ba dự án khu đô thị gồm Mỹ Hóa, Mỹ An (Phường An Hội) và Phú Khương đã được điều chỉnh quy mô và vốn đầu tư. Việc tái cấu trúc này giúp tối ưu hóa quỹ đất, phù hợp với mô hình phát triển trung tâm - vệ tinh và hỗ trợ mục tiêu cung cấp 40.000 căn nhà thương mại vào năm 2030.

Siêu dự án ven biển 60.000 tỷ đồng và định hướng kinh tế biển

Khu vực ven biển đang trở thành tâm điểm thu hút đầu tư của Tỉnh Vĩnh Long với đề xuất từ Công ty CP Tổng công ty Tân Hoàn Cầu. Doanh nghiệp này đã trình phương án xây dựng tổ hợp khu công nghiệp - cảng biển - đô thị với quy mô 2.000 ha tại Xã Thạnh Hải, Tỉnh Vĩnh Long.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 60.000 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục chiến lược:

Xây dựng tuyến kè biển dài 20km để chống sạt lở và tạo quỹ đất sạch.

Phát triển hệ thống cảng biển có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn.

Hình thành khu công nghiệp sạch, khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ logistics.

Kết hợp các dự án năng lượng tái tạo (điện gió) với tổng vốn toàn chuỗi lên đến 84.000 tỷ đồng.

Đề xuất dự án ven biển quy mô 2.000 ha hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế biển và logistics bền vững.

Dự án này nằm trong định hướng phát triển Khu kinh tế Định An (quy mô gần 39.000 ha), mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển và năng lượng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Để hỗ trợ các siêu dự án này, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông liên vùng như cầu Cổ Chiên 2, cầu Cửa Đại, cao tốc CT33 và CT36.

Tác động đến thị trường bất động sản và lưu ý pháp lý

Làn sóng quy hoạch mới đang tạo ra những tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản địa phương. Việc nâng cấp lên phường giúp tăng giá trị quyền sử dụng đất và thu hút các nhà đầu tư vào phân khúc nhà ở, thương mại dịch vụ tại các khu vực mới nổi như Trà Ôn, Long Hồ, Vũng Liêm.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng và kiểm tra kỹ thông tin pháp lý. Các quy hoạch chi tiết 1/500 và tiến độ triển khai hạ tầng có thể thay đổi theo điều chỉnh của cơ quan chức năng. Việc phân cấp quản lý về xã, phường cũng đòi hỏi người dân và doanh nghiệp phải cập nhật các quy định mới về cấp phép xây dựng và nghiệm thu công trình.

* Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của Tỉnh Vĩnh Long. Người mua và nhà đầu tư cần xác minh pháp lý dự án trước khi thực hiện giao dịch.