Quy hoạch xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị: Định hướng trở thành đô thị loại III vào năm 2050 UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Bắc Trạch với quy mô gần 9.671 ha. Dự án tập trung phát triển hạ tầng cảng biển, logistics và du lịch nghỉ dưỡng ven biển.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa chính thức phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị với tầm nhìn đến năm 2050. Khu vực lập quy hoạch có quy mô diện tích khoảng 9.671 ha, bao quát toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Bắc Trạch.

Ảnh minh họa.

Về ranh giới hành chính, khu vực quy hoạch tiếp giáp với xã Nam Gianh và phường Bắc Gianh ở phía Bắc; phía Nam giáp xã Bố Trạch và xã Đông Trạch; phía Tây giáp xã Phong Nha và phía Đông giáp Biển Đông. Thời hạn lập quy hoạch được xác định kéo dài 25 năm, chia làm hai giai đoạn: ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2050.

Mục tiêu chiến lược và tầm nhìn đô thị hóa

Mục tiêu trọng tâm của đồ án là cụ thể hóa các định hướng từ quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, đồng thời tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng. Quy hoạch hướng tới xây dựng xã Bắc Trạch phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh và chuyển đổi số.

Đáng chú ý, địa phương phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2050. Sau khi hoàn thiện, khu vực này được kỳ vọng trở thành động lực phát triển kinh tế, văn hóa và dịch vụ quan trọng cho khu vực phía Bắc của tỉnh. Đây cũng là cơ sở pháp lý để triển khai các quy hoạch chi tiết, quản lý kiến trúc và thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

Phát triển hạ tầng cảng biển và du lịch nghỉ dưỡng

Theo tính chất quy hoạch, xã Bắc Trạch sẽ đóng vai trò là vùng kinh tế nông thôn bổ trợ cho các vùng đô thị Ba Đồn và đô thị Hoàn Lão. Định hướng phát triển đô thị sẽ được tập trung đẩy mạnh sau giai đoạn năm 2040.

Với vị trí chiến lược ven biển phía Bắc, khu vực này sở hữu tiềm năng lớn để phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn bao gồm:

Dịch vụ cảng và logistics: Phát triển công nghiệp - dịch vụ cảng sông, cảng biển và các khu hậu cần nghề cá.

Phát triển công nghiệp - dịch vụ cảng sông, cảng biển và các khu hậu cần nghề cá. Du lịch ven biển: Hình thành các khu du lịch nghỉ dưỡng tại khu vực ven biển Thanh Trạch, kết hợp du lịch sinh thái và bảo tồn văn hóa địa phương.

Hình thành các khu du lịch nghỉ dưỡng tại khu vực ven biển Thanh Trạch, kết hợp du lịch sinh thái và bảo tồn văn hóa địa phương. Nông nghiệp công nghệ cao: Triển khai các mô hình nuôi trồng thủy sản tập trung và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ hiện đại.

UBND tỉnh Quảng Trị đã giao nhiệm vụ cho UBND xã Bắc Trạch tổ chức lập quy hoạch. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm thẩm định các nội dung kỹ thuật trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chính thức. Việc triển khai quy hoạch này được kỳ vọng sẽ tạo ra sự đồng bộ trong tổ chức không gian phát triển, đảm bảo hệ thống hạ tầng xã hội và sử dụng đất phù hợp với yêu cầu phát triển mới của tỉnh.

Thông tin quy hoạch có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư và người dân cần xác minh pháp lý chi tiết trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.