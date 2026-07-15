Quy hoạch xã Bố Trạch tỉnh Quảng Trị: Phát triển gần 30.000 ha vùng đệm di sản UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Bố Trạch quy mô gần 30.000 ha, định hướng phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn di sản Phong Nha - Kẻ Bàng đến năm 2050.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa chính thức phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Bố Trạch với tổng diện tích tự nhiên gần 30.000 ha. Đây được xác định là vùng đệm sinh thái quan trọng, đóng vai trò kết nối không gian giữa khu vực di sản với các vùng phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Chi tiết quy hoạch khu vực gần 30.000 ha

Theo quyết định phê duyệt, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị với quy mô 29.994,96 ha. Ranh giới cụ thể của khu vực quy hoạch được xác định như sau:

Phía Bắc giáp xã Bắc Trạch.

Phía Nam giáp xã Trường Sơn.

Phía Tây tiếp giáp xã Thượng Trạch và xã Phong Nha.

Phía Đông giáp xã Đông Trạch, Hoàn Lão và Nam Trạch.

Thời hạn quy hoạch được xác lập trong vòng 25 năm, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, giai đoạn ngắn hạn sẽ tập trung triển khai đến năm 2030 và giai đoạn dài hạn hoàn thiện đến năm 2050.

Tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Bố Trạch. Ảnh minh họa

Định hướng phát triển du lịch sinh thái và bảo tồn di sản

Xã Bố Trạch được định hướng trở thành khu vực nông thôn phát triển đa ngành. Trọng tâm là phát triển du lịch sinh thái, dịch vụ và thương mại gắn liền với việc bảo tồn các giá trị cảnh quan và di sản Phong Nha - Kẻ Bàng. Bên cạnh đó, khu vực này sẽ đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp vùng gò đồi theo hướng bền vững.

Về mặt không gian, xã giữ vai trò là trung tâm tổ chức dân cư, dịch vụ và sản xuất nông thôn sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Các chức năng chính bao gồm: nghỉ dưỡng sinh thái, dịch vụ thương mại, sản xuất hàng hóa nông lâm nghiệp và xây dựng hạ tầng nông thôn hiện đại, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dự báo về quy mô dân số, khu vực này dự kiến đạt khoảng 35.290 người vào năm 2030 và tăng lên khoảng 41.179 người vào năm 2050. UBND tỉnh Quảng Trị giao UBND xã Bố Trạch tổ chức lập quy hoạch, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thẩm định. Thời gian lập quy hoạch dự kiến kéo dài trong 9 tháng.

Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Quảng Trị đến năm 2050

Việc phê duyệt quy hoạch xã Bố Trạch nằm trong lộ trình điều chỉnh quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030. Tỉnh xác định phát triển dựa trên bốn trụ cột chiến lược chính: Năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh.

Đến năm 2030, Quảng Trị phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng sạch và logistics của khu vực miền Trung. Tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt trên 10%/năm, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 238.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến đạt trên 520.000 tỷ đồng.

Tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Trị hướng tới vị thế là trung tâm kinh tế biển, du lịch và logistics quan trọng trong khu vực Đông Nam Á, khai thác tối đa lợi thế từ các hành lang kinh tế động lực và hệ thống cửa khẩu quốc tế.

Thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan chức năng tại từng thời điểm triển khai thực tế.