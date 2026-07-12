Quy hoạch xã Đông Phước TP Cần Thơ: Tháo gỡ điểm nghẽn để tạo dư địa phát triển TP Cần Thơ chỉ đạo xã Đông Phước tập trung hoàn thiện quy hoạch địa phương, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và xử lý dứt điểm các vướng mắc bồi thường tại các dự án trọng điểm.

Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Đảng bộ xã Đông Phước, lãnh đạo TP Cần Thơ đã đưa ra những chỉ đạo quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng và kinh tế địa phương. Trọng tâm được đặt vào việc xây dựng quy hoạch bài bản để tạo ra nguồn lực và dư địa tăng trưởng dài hạn.

Tập trung quy hoạch và tháo gỡ vướng mắc đầu tư

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh xã Đông Phước cần tập trung nguồn lực để tháo gỡ các chỉ tiêu đang bị "nghẽn". Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn hiện mới chỉ đạt 10,35% kế hoạch. Đây là con số cần được cải thiện mạnh mẽ trong những tháng cuối năm.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu địa phương phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để tham mưu, đề xuất xây dựng quy hoạch địa phương. Việc hoàn thiện quy hoạch không chỉ giúp quản lý đất đai hiệu quả mà còn là cơ sở để thu hút các dòng vốn đầu tư lớn, đặc biệt là các dự án đô thị và hạ tầng kỹ thuật.

Đại diện lãnh đạo TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo về định hướng phát triển quy hoạch địa phương.

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm cần được xử lý dứt điểm. Các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải được bám sát và giải quyết trên tinh thần đảm bảo quyền lợi cho người dân và đúng quy định pháp luật, tránh để tình trạng chậm trễ kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn thành phố.

Tiềm năng thu hút đầu tư và phát triển đô thị

Xã Đông Phước nói riêng và khu vực lân cận đang đứng trước cơ hội lớn khi TP Cần Thơ chủ trương thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư nước ngoài. Hiện nay, thành phố đang kêu gọi các nhà đầu tư Hàn Quốc rót vốn vào nhiều lĩnh vực thế mạnh. Đáng chú ý là kế hoạch triển khai 3 khu đô thị mới với tổng diện tích gần 295ha, hứa hẹn sẽ làm thay đổi diện mạo hạ tầng khu vực.

Quy hoạch không gian đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra dư địa phát triển mới cho địa phương.

Điểm sáng về kinh tế số và nông nghiệp chất lượng cao

Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã Đông Phước đã đạt được những kết quả khả quan trong một số lĩnh vực trọng yếu:

Tài chính: Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 145,8 tỷ đồng, hoàn thành 71,82% dự toán năm.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 145,8 tỷ đồng, hoàn thành 71,82% dự toán năm. Nông nghiệp: Duy trì thế mạnh với 15 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3-4 sao và 1 hợp tác xã đạt chứng nhận GlobalGAP, khẳng định hướng đi bền vững.

Duy trì thế mạnh với 15 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3-4 sao và 1 hợp tác xã đạt chứng nhận GlobalGAP, khẳng định hướng đi bền vững. Chính quyền số: Thành lập 25 tổ công nghệ số cộng đồng. Đặc biệt, 100% hồ sơ hành chính được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến, không có tình trạng trễ hẹn.

Để duy trì đà phát triển, đội ngũ cán bộ xã được yêu cầu không ngừng nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin, vận hành thực chất mô hình chính quyền số. Đồng thời, lực lượng an ninh địa phương cần tăng cường các biện pháp triệt xóa tội phạm, giữ vững môi trường an toàn để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư khi đến với địa phương.