Quy hoạch xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình: Mở mới tuyến đường trục động lực dài 3,2 km Theo quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, xã Kim Đông sẽ triển khai tuyến đường trục động lực kết nối Quốc lộ 12B với khu vực sông Đáy, tạo động lực phát triển cho vùng cực nam.

Xã Kim Đông, điểm cực nam của tỉnh Ninh Bình, đang đứng trước những thay đổi lớn về hạ tầng giao thông. Với diện tích 81,82 km2 và quy mô dân số hơn 9.400 người, địa phương này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thương giữa tỉnh Ninh Bình và các khu vực lân cận qua hệ thống quốc lộ và đường tỉnh hiện hữu.

Chi tiết tuyến đường trục động lực mới tại xã Kim Đông

Theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xã Kim Đông sẽ có thêm một tuyến giao thông đối ngoại quan trọng. Đây là tuyến đường trục động lực với tổng chiều dài dự kiến khoảng 3,2 km nằm trọn trong phạm vi xã.

Về lộ trình cụ thể, điểm đầu của tuyến đường giao với Quốc lộ 12B tại khu vực bến xe Kim Đông. Từ đây, tuyến đường phát triển về phía nam và kết thúc tại điểm bắc qua sông Đáy. Việc hình thành trục đường này được kỳ vọng sẽ giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu và mở rộng không gian phát triển kinh tế cho khu vực ven biển.

Xã Kim Đông trên bản đồ Google vệ tinh.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi xã Kim Đông trong tương lai theo sơ đồ phương hướng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mạng lưới giao thông hiện hữu và khả năng kết nối

Hiện nay, trục giao thông chính của xã Kim Đông là Quốc lộ 12B, đóng vai trò mạch máu xuyên suốt địa bàn. Ngoài ra, xã còn nằm trong vùng ảnh hưởng của các tuyến đường quan trọng khác như:

Đường tỉnh 55 và Đường tỉnh 490C: Nằm về phía đông bắc, hỗ trợ kết nối liên xã và liên tỉnh.

Nằm về phía đông bắc, hỗ trợ kết nối liên xã và liên tỉnh. Quốc lộ 10: Nằm về phía tây, là trục xương sống kết nối các tỉnh duyên hải Bắc Bộ.

Việc bổ sung tuyến đường trục động lực mới không chỉ hoàn thiện mạng lưới giao thông nội khu mà còn tăng cường khả năng tiếp cận từ trung tâm hành chính tỉnh Ninh Bình (cách khoảng 52 km) và thủ đô Hà Nội (cách khoảng 139 km) đến khu vực cực nam này.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

Tác động đến quy hoạch vùng

Tuyến đường trục động lực mới được xác định dựa trên các tiêu chí kỹ thuật về kết cấu hạ tầng của tỉnh Ninh Bình. Đây là một phần trong chiến lược dịch chuyển không gian kinh tế về phía nam, tận dụng lợi thế gần sông, gần biển. Sự xuất hiện của hạ tầng mới thường kéo theo sự thay đổi về giá trị sử dụng đất và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ, vận tải.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch các tuyến đường có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình trong từng giai đoạn triển khai thực tế. Người dân và nhà đầu tư cần tham khảo bản đồ quy hoạch chi tiết tại cơ quan quản lý địa phương để có dữ liệu chính xác nhất.