Quy hoạch xã Nam Trạch rộng gần 13.000 ha tại Quảng Trị lên đô thị loại 3 UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xã Nam Trạch quy mô 12.983 ha. Dự án định hướng phát triển kinh tế biển, du lịch và tiến tới đạt tiêu chí đô thị loại 3 sau năm 2030.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa chính thức phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Nam Trạch đến năm 2050. Với tổng diện tích nghiên cứu lên tới 12.983 ha, khu vực này được định hướng trở thành vùng động lực phát triển đô thị phía Bắc, tập trung vào kinh tế biển, dịch vụ hậu cần và du lịch sinh thái.

Quy mô và phạm vi ranh giới quy hoạch

Theo quyết định được phê duyệt, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị. Ranh giới tiếp giáp cụ thể của khu vực này được xác định như sau:

Phía Bắc: Giáp xã Hoàn Lão.

Giáp xã Hoàn Lão. Phía Đông: Giáp Biển Đông.

Giáp Biển Đông. Phía Nam: Giáp phường Đồng Sơn và phường Đồng Thuận.

Giáp phường Đồng Sơn và phường Đồng Thuận. Phía Tây: Giáp xã Bố Trạch.

Thời hạn quy hoạch được xác lập trong vòng 25 năm, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, giai đoạn ngắn hạn sẽ tập trung thực hiện các mục tiêu đến năm 2030 và giai đoạn dài hạn hướng tới mốc năm 2050.

Quy hoạch mới khu vực 12.983 ha tại xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Định hướng phát triển đô thị loại 3 sau năm 2030

Mục tiêu cốt lõi của việc lập quy hoạch lần này là xây dựng xã Nam Trạch phát triển toàn diện với cơ cấu kinh tế hợp lý và hạ tầng đồng bộ. Đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để chuyển đổi mô hình từ xã thành đô thị trong giai đoạn sau năm 2030, hướng tới đạt các tiêu chí của đô thị loại 3.

Xã Nam Trạch được xác định là không gian phát triển đô thị phía Bắc của đô thị Đồng Hới, từng bước hình thành các chức năng đô thị hiện đại. Khu vực này sẽ phát triển theo mô hình tổng hợp, bao gồm:

Kinh tế biển: Chú trọng dịch vụ hậu cần nghề cá và khai thác tiềm năng mặt nước.

Chú trọng dịch vụ hậu cần nghề cá và khai thác tiềm năng mặt nước. Du lịch: Phát triển các loại hình du lịch sinh thái ven biển và cửa sông.

Phát triển các loại hình du lịch sinh thái ven biển và cửa sông. Công nghiệp và dịch vụ: Ưu tiên tiểu thủ công nghiệp và các trục dịch vụ gắn liền với giao thông liên vùng.

Hạ tầng kỹ thuật và thích ứng biến đổi khí hậu

Quy hoạch nhấn mạnh việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tiến tới đáp ứng các tiêu chuẩn đô thị. Đặc biệt, không gian phát triển phải đảm bảo tính bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ nghiêm ngặt môi trường sinh thái tại các khu vực ven biển, cửa sông và vùng trũng thấp.

Dự báo quy mô dân số và triển khai thực hiện

Dựa trên các chỉ tiêu quy hoạch, quy mô dân số toàn xã Nam Trạch dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh. Đến năm 2030, dân số dự báo đạt khoảng 39.264 người và tăng lên khoảng 66.000 người dân thường trú vào năm 2050.

UBND tỉnh Quảng Trị đã giao UBND xã Nam Trạch chủ trì tổ chức lập quy hoạch. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt chính thức. Thời gian lập quy hoạch được quy định là 9 tháng kể từ khi lựa chọn được đơn vị tư vấn.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan chức năng trong các giai đoạn triển khai tiếp theo.