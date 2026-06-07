Quy hoạch xã Sen Ngư tại Quảng Trị: Định hướng trung tâm kinh tế biển 12.084 ha UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Sen Ngư đến năm 2050, nhằm khai thác tiềm năng 13 km bờ biển và hệ thống giao thông huyết mạch đi qua địa bàn.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa chính thức phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Sen Ngư đến năm 2050. Đây là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, mở ra không gian phát triển mới cho khu vực ven biển phía Nam.

Quy mô và phạm vi ranh giới quy hoạch

Khu vực quy hoạch có tổng diện tích khoảng 12.084 ha, bao quát toàn bộ ranh giới hành chính của xã Sen Ngư. Về vị trí tiếp giáp, phía Bắc khu vực này giáp xã Cam Hồng; phía Nam giáp xã Vĩnh Linh và xã Vĩnh Hoàng; phía Đông giáp Biển Đông và phía Tây giáp xã Tân Mỹ.

Thời hạn lập quy hoạch được xác định là 25 năm, chia làm hai giai đoạn chính: giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030 và giai đoạn dài hạn đến năm 2050. Mục tiêu trọng tâm là rà soát, điều chỉnh và bổ sung các đồ án quy hoạch từ những đơn vị hành chính cũ để phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành cấp vùng và cấp tỉnh.

Tầm nhìn phát triển kinh tế biển và du lịch

Xã Sen Ngư được thành lập vào tháng 6/2025 trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị là xã Sen Thủy, xã Ngư Thủy và xã Hựng Thủy. Với đường bờ biển dài hơn 13 km, địa phương này được định hướng trở thành vùng kinh tế biển trọng điểm, kết hợp giữa dịch vụ hậu cần nghề cá và du lịch sinh thái.

Tính chất quy hoạch xác định Sen Ngư là xã vùng ven biển, trung du và gò đồi, đóng vai trò vùng chuyển tiếp hỗ trợ cho các đô thị lân cận. Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm:

Kinh tế biển: Phát triển đánh bắt, nuôi trồng và dịch vụ hậu cần.

Phát triển đánh bắt, nuôi trồng và dịch vụ hậu cần. Du lịch: Khai thác vùng hồ Bàu Sen và dải ven biển để hình thành các khu du lịch, thương mại hiện đại.

Khai thác vùng hồ Bàu Sen và dải ven biển để hình thành các khu du lịch, thương mại hiện đại. Công nghiệp - Khoáng sản: Quản lý và khai thác hiệu quả các mỏ titan có giá trị kinh tế cao.

Quản lý và khai thác hiệu quả các mỏ titan có giá trị kinh tế cao. Nông nghiệp: Ổn định dân cư nông thôn gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới bền vững.

Hạ tầng giao thông huyết mạch

Động lực phát triển của xã Sen Ngư gắn liền với các tuyến giao thông quan trọng chạy qua địa bàn như Quốc lộ 1, đường tránh BOT và tuyến đường ven biển. Đây là những mạch máu giao thông giúp kết nối liên vùng, thúc đẩy giao thương và thu hút các dự án đầu tư lớn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án thành phần 1 - Đường ven biển đoạn qua địa phận xã Sen Ngư.

Việc lập quy hoạch chung lần này sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc để triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ. Không gian phát triển được yêu cầu phải thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biển.

Lộ trình thực hiện

UBND tỉnh Quảng Trị quy định thời gian lập quy hoạch là 9 tháng kể từ khi lựa chọn được tổ chức tư vấn. UBND xã Sen Ngư được giao trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, trong khi Sở Xây dựng sẽ chịu trách nhiệm thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt chính thức.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong từng giai đoạn thực hiện.