Kinh tế Quỹ tín dụng Nhân dân Lộc Sơn: Điển hình trong phong trào Phát triển kinh tế tập thể Quỹ tín dụng nhân dân Lộc Sơn (Quỹ TDND Lộc Sơn, ở phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng) - một địa chỉ tin cậy của khách hàng, đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ phát triển kinh tế gia đình cho nhân dân, giúp hạn chế tín dụng đen ở địa phương.

Khu vực kinh tế tập thể, trong đó có các Quỹ TDND, ngày càng có nhiều đóng góp vào nền kinh tế

Ông Lại Năng Thùy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ TDND Lộc Sơn, cho hay đơn vị được thành lập năm 1995 theo Quyết định số 390/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ. Từ đó đến nay, Quỹ TDND Lộc Sơn đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt ở khu vực nông thôn. Theo báo cáo tài chính của đơn vị, tính đến hết năm 2024, Quỹ TDND Lộc Sơn có tổng nguồn vốn hoạt động 1.329 tỷ đồng, tăng 400 tỷ đồng so với năm 2020. Năm 2024, tổng doanh thu của đơn vị đạt 112 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2020. Mức lợi nhuận sau thuế của Quỹ TDND Lộc Sơn năm 2024 đạt 24,5 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2020. “Năm 2020, nguồn vốn huy động của đơn vị đạt 820 tỷ đồng, đến năm 2024, nguồn vốn huy động đã tăng lên 1.170 tỷ đồng. Hiện, mức thu nhập bình quân của 1 lao động tại Quỹ TDND Lộc Sơn 18 triệu đồng/tháng. Năm 2024, đơn vị đã nộp ngân sách Nhà nước trên 5 tỷ đồng”, ông Thùy cho biết thêm.

Theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ TDND Lộc Sơn, đơn vị hoàn toàn chủ động nguồn vốn cho vay, cũng như dự trữ thanh toán. Năm 2024, dư nợ cho vay của Quỹ TDND Lộc Sơn đạt 958 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng so với năm 2020. Nhờ hoạt động tín dụng của đơn vị đã góp phần tích cực trong công cuộc giảm nghèo, mở rộng dịch vụ ngành nghề, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, người dân có thêm điều kiện tài chính để đầu tư sản xuất, sửa sang nhà cửa... “Bên cạnh hoạt động nghiệp vụ - huy động vốn và cho vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh - Quỹ TDND Lộc Sơn còn thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác thiện nguyện: tặng nhà tình thương cho người nghèo, tặng máy móc thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng II và Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc... Đơn vị cũng thường xuyên giúp đỡ học bổng giúp học sinh nghèo vượt khó học giỏi, hỗ trợ quỹ chất độc da cam, quỹ vì người nghèo, quỹ xóa nhà tạm...”, ông Thùy thông tin. Từ năm 2020 - 2024, tổng số tiền Quỹ TDND Lộc Sơn ủng hộ công tác thiện nguyện hơn 4 tỷ đồng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị quỹ TDND Lộc Sơn cho rằng số tiền đó không chỉ mang ý nghĩa giúp đỡ người khó khăn, còn tạo ra sự kết nối giữa đơn vị với các thành phần xã hội, tạo thêm lòng tin yêu của mọi người dành cho Quỹ TDND Lộc Sơn. “Thủ tục vay vốn ở đây rất gọn và tiện lợi. Chúng tôi không phải đi lại nhiều, trong khi đó lãi suất cũng rất phù hợp. Thời gian giải ngân nhanh cũng là một lợi thế của Quỹ TDND Lộc Sơn, giúp chúng tôi nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn”, một hộ vay vốn chia sẻ.

Theo ông Thùy, để đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh của người dân, đơn vị đã và sẽ bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để thẩm định đầu tư cho vay, giải quyết kịp thời nguồn vốn vay cho Nhân dân, đồng thời chấp hành tốt các quy trình, quy định trong cho vay và quản lý nguồn vốn, cũng như tích cực thu hồi nợ.

Ghi nhận sự đóng góp của Quỹ TDND Lộc Sơn trong hoạt động nghiệp vụ, năm 2023, đơn vị vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua. Năm 2024, Quỹ TDND Lộc Sơn là 1 trong 100 hợp tác xã của cả nước được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng giải thưởng Ngôi sao Hợp tác xã. Đơn vị cũng đã nhận nhiều Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng...