UBND TP Hồ Chí Minh quy định cụ thể quy trình, trình tự, biên bản bầu Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư.

Cụ thể, quy trình bầu Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư được quy định tại Quyết định 49/2026/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trình tự bầu Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư

Quyết định quy định việc bầu cử Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư thực hiện theo trình tự sau đây:

a) Tổ trưởng Tổ bầu cử đọc quyết định công bố ngày tổ chức bầu cử; quyết định thành lập Tổ bầu cử, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri tham gia Tổ bầu cử;

b) Tổ trưởng Tổ bầu cử thông báo về việc Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư đương nhiệm báo cáo tóm tắt kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua trước hội nghị cử tri; hội nghị cử tri thảo luận về công tác nhiệm kỳ vừa qua của Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư;

c) Tổ trưởng Tổ bầu cử nêu tiêu chuẩn của Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư;

d) Đại diện Ban công tác Mặt trận ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư giới thiệu danh sách những người ra ứng cử Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư. Tại hội nghị này, cử tri có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử;

đ) Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về những người ứng cử. Trên cơ sở các ý kiến của cử tri, Tổ bầu cử ấn định danh sách những người ứng cử để hội nghị biểu quyết. Việc biểu quyết số lượng và danh sách những người ứng cử thực hiện bằng hình thức giơ tay và có giá trị khi có trên 50% đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết đồng ý;

Quy định tiến hành bầu cử Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư

e) Tiến hành bầu Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư:

- Việc bầu cử có thể bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định.

- Nếu bầu bằng hình thức giơ tay, Tổ bầu cử trực tiếp kiểm đếm số người giơ tay biểu quyết. Người trúng cử Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư là người có số biểu quyết cao nhất và được trên 50% đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết đồng ý.

- Nếu bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín, Tổ bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu. Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu; mời đại diện cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu.

Quy định nội dung biên bản kiểm phiếu

- Kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ:

Tổng cử tri đại diện hộ gia đình của khu phố, ấp, thôn, khu dân cư;

Số cử tri đại diện hộ gia đình tham gia hội nghị; số phiếu phát ra;

Số phiếu thu vào; số phiếu hợp lệ;

Số phiếu không hợp lệ;

Số phiếu và tỷ lệ bầu cho mỗi người ứng cử so với tổng số đại diện hộ gia đình của khu phố, ấp, thôn, khu dân cư.

- Người trúng cử Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư là người có số phiếu cao nhất và đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số đại diện hộ gia đình tham dự.

g) Biên bản về kết quả bầu Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư được lập thành 03 bản, có chữ ký của các thành viên Tổ bầu cử và gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và lưu tại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư (theo mẫu số 02 Kèm theo Nghị định số 59/2023/NĐ-CP).

Những lưu ý khác trong bầu Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư

3. Trường hợp kết quả bầu cử không có người nào đạt trên 50% đại diện hộ gia đình biểu quyết đồng ý hoặc số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số đại diện hộ gia đình tham dự thì tiến hành bầu cử lại.

Ngày bầu cử lại do Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu.

Nếu tổ chức bầu lần thứ hai mà vẫn không bầu được Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư thì Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ định Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư lâm thời để điều hành hoạt động của khu phố, ấp, thôn, khu dân cư cho đến khi bầu được Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư mới.

Trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày có quyết định chỉ định Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư lâm thời, Ủy ban nhân dân cấp xã phải tổ chức bầu Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư mới.

Quy trình bầu Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư mới thực hiện quy định khoản 1, khoản 2 Điều này./.