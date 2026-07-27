UBND TP Hồ Chí Minh quy định quy trình cho thôi làm Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư.

Tại Quyết định 49/2026/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, UBND TP đã quy định rõ ràng về quy trình cho thôi làm Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư, cụ thể như sau:

Trường hợp cho thôi làm Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư

Việc cho thôi làm Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư được quyết định tại cuộc họp của cộng đồng dân cư đối với các trường hợp:

a) Người xin thôi làm Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư vì lý do sức khỏe, do hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do khác theo nguyện vọng cá nhân có đơn gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nêu rõ lý do xin thôi;

b) Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét cho thôi trong trường hợp Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư không còn được Nhân dân tín nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quyền làm chủ của Nhân dân, tham nhũng, lãng phí, không phục tùng sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân cấp xã, các quy định của cấp trên, vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc khi có ít nhất 50% đại diện hộ gia đình trong khu phố, ấp, thôn, khu dân cư kiến nghị.

Trình tự tổ chức cho thôi giữ chức Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư

a) Người xin thôi phải có đơn, trong đó nêu rõ lý do của việc xin thôi chức danh Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Việc cho thôi Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư được thực hiện tại hội nghị của khu phố, ấp, thôn, khu dân cư. Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư chủ trì hội nghị cho thôi Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư.

Trường hợp Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư đồng thời là Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư thì Ủy ban nhân dân cấp xã triệu tập và chủ trì cuộc họp sau khi thống nhất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; Hội nghị cho thôi làm Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư được tiến hành khi có trên 50% đại diện hộ gia đình trong khu phố, ấp, thôn, khu dân cư tham dự.

c) Trình tự hội nghị cho thôi làm Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư:

- Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư chủ trì hội nghị, nêu lý do, yêu cầu của hội nghị.

- Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trình bày lý do của việc xin thôi; trường hợp người xin thôi không đến tham dự được thì phải báo rõ lý do với Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư. Trong trường hợp này, người chủ trì đọc đơn xin thôi.

- Hội nghị thảo luận, đánh giá quá trình hoạt động của Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; hội nghị tiến hành biểu quyết. Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức giơ tay.

- Trường hợp có trên 50% đại diện hộ gia đình trong toàn khu phố, ấp, thôn, khu dân cư tham dự đồng ý việc cho thôi Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư thì Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, cho thôi.

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đã được cộng đồng dân cư biểu quyết thông qua, Ủy ban nhân dân cấp xã phải xem xét, ra quyết định công nhận kết quả cho thôi chức danh Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư và quyết định cử Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư lâm thời để điều hành hoạt động của khu phố, ấp, thôn, khu dân cư. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã không ban hành quyết định công nhận kết quả cho thôi làm Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư thì phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do.

Việc bầu Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư mới phải được tiến hành trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận kết quả cho thôi làm Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư.

Quy trình bầu Trưởng khu phố, ấp, thôn, khu dân cư mới thực hiện theo quy định Điều 11 và Điều 12 của Quy chế này./.