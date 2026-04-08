Quy trình tiếp công dân trực tiếp trong Công an nhân dân được quy định tại Thông tư 131/2026/TT-BCА ngày 30/6/2026 quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân.

Tiếp công dân trực tiếp

1. Tổ chức tiếp công dân thường xuyên

Thanh tra Bộ, Thanh tra đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Thanh tra Công an cấp tỉnh, Công an cấp xã bố trí cán bộ tiếp công dân thường xuyên tại địa điểm tiếp công dân của đơn vị, địa phương mình theo giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần. Trường hợp cần thiết hoặc khi thủ trưởng cấp trên trực tiếp giao, Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Chánh Thanh tra Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp xã phải trực tiếp tiếp công dân.

2. Tổ chức tiếp công dân định kỳ

a) Bộ trưởng Bộ Công an định kỳ tiếp công dân mỗi tháng ít nhất một ngày tại địa điểm tiếp công dân của Bộ Công an;

b) Giám đốc Công an cấp tỉnh định kỳ tiếp công dân mỗi tháng ít nhất một ngày tại địa điểm tiếp công dân của Công an cấp tỉnh;

c) Trưởng Công an cấp xã định kỳ tiếp công dân mỗi tháng ít nhất hai ngày tại địa điểm tiếp công dân của Công an cấp xã.

3. Tổ chức tiếp công dân đột xuất

a) Người có thẩm quyền quy định tại (2) nêu trên ngoài việc tiếp công dân định kỳ, phải tiếp công dân đột xuất khi thuộc một trong các trường hợp sau:

Vụ việc phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau;

Khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nếu không được chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh, trật tự hoặc gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân; xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe công dân;

Tiếp công dân theo yêu cầu của cấp trên;

b) Việc tiếp công dân đột xuất được thực hiện bằng hình thức trực tiếp. Trường hợp đủ điều kiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư này thì người có thẩm quyền quy định tại (2) nêu trên quyết định tiếp công dân bằng hình thức trực tuyển.

Quy trình tiếp công dân trực tiếp

1. Khi có người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, cán bộ tiếp công dân có trách nhiệm đón tiếp, xác định nhân thân của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: khi tiếp người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, cán bộ được phân công thu thập thông tin về họ tên, địa chỉ, căn cước, căn cước công dân hoặc giấy chứng nhận căn cước hoặc số hộ chiếu hoặc tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID; trường hợp được người khiếu nại ủy quyền thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp; ghi số cấp số thứ tự lượt tiếp theo quy định; cập nhật thông tin người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vào Hệ thống thông tin phục vụ quản lý hoạt động thanh tra Công an nhân dân khi đảm bảo điều kiện về hạ tầng, công nghệ thông tin; giữ bí mật họ tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin cá nhân khác của công dân theo quy định của pháp luật.

2. Cán bộ tiếp công dân giải thích quyền, nghĩa vụ của công dân khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và đề nghị công dân cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp chưa có đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thì cán bộ tiếp công dân hướng dẫn công dân viết đơn. Trường hợp không thể tự viết đơn thì cán bộ tiếp công dân ghi lại đầy đủ, chính xác nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh bằng văn bản và yêu cầu công dân ký xác nhận hoặc điểm chỉ. Trường hợp nội dung trình bày chưa rõ ràng, đầy đủ thì cán bộ tiếp công dân đề nghị công dân trình bày bổ sung hoặc cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng cứ để chứng minh.

4. Trường hợp nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị khác nhau thì cán bộ tiếp công dân hướng dẫn công dân viết thành đơn riêng gửi đến đúng cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

5. Trường hợp khiếu nại, tổ cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cùng cấp thì cán bộ tiếp công dân tiếp nhận đơn và các thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

6. Trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cùng cấp thì cán bộ tiếp công dân hướng dẫn công dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan, người có thầm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

7. Trường hợp khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cấp dưới trực tiếp, nhưng quá thời hạn quy định mà chưa được giải quyết thì cán bộ tiếp công dân tiếp nhận đơn, báo cáo thủ trưởng cùng cấp giải quyết hoặc đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

8. Sau khi tiếp nhận đơn và thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, cán bộ tiếp công dân phải kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin, tài liệu, chứng cứ và phải lập giấy biên nhận về việc tiếp nhận theo Mẫu 02/TCD ban hành kèm theo Nghị định số 154/2026/NĐ-CP, có chữ ký của cán bộ tiếp nhận. Giấy biên nhận được lập thành hai bản, giao cho người đến khiểu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giữ một bản, ghi thông tin vào sổ tiếp công dân hoặc cập nhật vào Hệ thống thông tin phục vụ quản lý hoạt động thanh tra Công an nhân dân khi đảm bảo điều kiện về hạ tầng, công nghệ thông tin.